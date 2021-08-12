Путешествие из Обыденки — в Веселую Жизнь: названы самые необычные названия населенных пунктов в России

Фото: Андрей КАРА

Команда ученых задалась вопросом, а какое имя населенного пункта, будь-то город, деревня или село, можно считать самым российским? Какое – самым необычным и самым распространенным? Аналитики Яндекс.Карт вместе с лингвистами провели исследование ойконимов, названий населенных пунктов, в которых мы живем. Оказалось, что на Яндекс.Картах отмечено около 160 тысяч различных населенных пунктов.

Самые часто встречающиеся слова в названиях — это прилагательные, по которым можно отличить места друг от друга, если их имена сходятся: малый, большой, новый, старый. Кстати, новых городов и сел у нас в два раза больше, чем старых. Самые популярные существительные в названии — горка, гора, поляна.

Как люди дают название месту? Исследователи показывали разным людям случайные названия российских городов и деревень и спрашивали, какие ассоциации они вызывают. Оказалось, что чаще всего названия отражают особенности места, в котором находится населенный пункт. Так, например, есть Лютые Болота, Глубокие Лужи и Бугорки. Дальше идет большая группа названий, образованных от имен: Игоревка, Глебовка, Ерофей Павлович, а затем — от животных: Комар, Зайчик, Большое Свинорье.

На деревню к Саше, Мише и Ивану

Лидерами по распространенности стали такие названия сел и дереве, как Александровка, их в России 333 штуки, Ивановка, таких 280 и Михайловка - 272. Так что, отправляясь в деревню с таким именем, все же, тщательно сверяйтесь с адресом, чтобы оказаться в нужном месте.

Кто живет в Опухликах?

Правда, редкостей на карте России тоже немало. Примерно 65 тысяч названий – уникальные, единственные в своем роде. Так, неповторимый опыт вы получите, приехав в Шуточкино, например, - деревню в Красноярском крае; или в Опухлики, что в Псковской области. Друзья удивятся, когда вы им расскажите, что заехали на Мутный Материк или позавтракали в местечке под названием Пролей-Каша.

Вояж в Верхненовокутлумбетьево

На карте России исследователи нашли и самое длинное название. Призером по количеству букв, а их 26, стало село Кременчуг-Константиновское в Кабардино-Балкарии. Победитель в номинации самое длинное название без дефиса - у села Верхненовокутлумбетьево в Оренбургской области, 23 буквы и ни одного пробела. На одну букву от него отстало соседнее Нижненовокутлумбетьево.

Уехал на две буквы

Самое короткое название населенного пункта состоит всего из двух букв. И таких мест у нас в стране – 27. Некоторые из них встречаются несколько раз. Самые распространенные — Ям и Яр, их в России по одиннадцать штук.

Большая часть городов и почти половина поселков - мужского рода. А вот названия женского рода в России подходят больше селам, а не деревням. И, тем не менее, прокладывая маршрут на карте России, конечно, есть, где развернуться. Проехаться можно из Красной Бедноты — в Разумный Труд, от Редкого Куста — до Долгой Бороды, из Глубоких Луж — в Победим, из Обыденки — в Веселую Жизнь, из Понуровки — Утешение.