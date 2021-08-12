Приднестровье, газ и горы боеприпасов: о чем договорились в Кишиневе Дмитрий Козак и президент Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кишиневе завершились напряженные обсуждения российско-молдавских проблем между замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком и президентом Молдовы Майей Санду. По итогам встречи Козак сделал ряд заявлений.

О проблеме Приднестровья он заявил следующее:

- Это ваше внутреннее дело. Республика Молдова и Приднестровье должны договориться, а Россия готова оказывать содействие, чтобы вы договорились, не больше, так же как это было раньше.

Об огромных запасах старых боеприпасов в Приднестровье Козак сказал вот что:

- Мы тоже заинтересованы в утилизации этих боеприпасов, срок годности которых истек, и они не подлежат транспортировке. Договорились об этом взаимодействии.

Прокомментировал Козак и поставки газа в Молдову из России:

- Проблема газовая существует. Здесь необходим диалог. Нужно найти взаимовыгодное решение, никто никому не должен делать подарков, но и никто никого не должен ущемлять.

«КП» попросила прокомментировать итоги встречи заместителя института стран СНГ Владимира Жарихина.

- Козак сказал что Приднестровское урегулирование — внутреннее дело Молдовы. А как же десятки тысяч граждан с российскими паспортами и российские миротворцы в Приднестровье?

- Это действительно их внутреннее дело. Кишинев и Тирасполь должны договориться. Это их внутренние проблемы. Пока они не договорятся - наши миротворцы будут там находиться. Это всегда было позицией России.

- Ни слова не сказано о нашем контингенте в регионе.

- Мы готовы в любой момент вывести миротворцев — после того, как вы договоритесь между собой. Но процесс молдавско-приднестровского урегулирования может быть вечным. Если Евросоюз будет проводить прежнюю политику. Вообще, нет на свете ни одного конфликта, который бы так близок был к урегулированию,

- Как Приднестровский?

- Да. Он объективно готов к разрешению.

- Почему?

- Религиозных противоречий там нет. С обеих сторон православные. Национальных противоречий тоже нет — с обеих сторон живут молдаване, русские украинцы.

- Ну в Молдове все же чуть больше молдован.

- Да, а в Приднестровье чуть побольше русских.

- Так что мешает урегулированию?

- Внешние примеры. Ну, например Кипр, разделенный на греческую и турецкую части. Как только возникает вопрос возвращения собственности — там все останавливается.

- Здесь этой проблемы нет?

- На Кипре — есть, а в Молдове — нет! В Абхазии есть проблема с грузинской собственностью, что препятствует урегулированию. Во многих местах, куда вводится миротворческая миссия, она препятствует противостоянию, но при этом происходит такое: люди привыкают не контактировать друг с другом.

- Но в Молдове они контактируют постоянно!

- Да, ездят через мост через Днестр туда-сюда. Половина профессуры в Кишиневском университете из Приднестровья. Там необходима политическая воля и четкая позиция молдавского руководства, что они - за независимую Молдову.

- Этого достаточно?

- Конфликт был только на одном основании. Что тогдашнее руководство Молдавии стремилось в Румынию, а руководство Приднестровья этого не хотело. Все! Других противоречий нет. Легенды о том, что в Тирасполе строят коммунизм или социализм — это чушь. Там по обе стороны олигархический капитализм. И единственное, что необходимо — не препятствовать их объединению. Признать то, что по жизни очевидно. Объединенная Молдова — она должна быть нейтральной. Нечего тянуть Молдову в НАТО, и нечего тянуть Приднестровье в ОДКБ.

- Что с просроченными боеприпасами, их же там очень много?

- Есть такие варианты — поставить там завод, который будет утилизировать боеприпасы и выплавлять взрывчатку. Там запасы со времен Варшавского договора.

- Президенты России и Молдовы когда встретятся?

- Когда будет достигнуто предварительное соглашение. Путин уже сидел в самолете, который вылетал в Кишинев для подписания меморандума Козака в 2003-м. Для нынешней встречи Санду с Путиным должны быть предпосылки. Подтверждение того, что Молдова остается независимым государством. Никакой унии с Румынией!

- Козак сказал, что и проблема газа существует.

- Молдова за газ платит, а Приднестровье не очень. Там с определенной скидкой голубое топливо идет. Козак условия для встречи перечислил. Если достигнут соглашения по главным пунктам, то и встреча президентов станет возможной.

По итогам переговоров хочется проявить осторожный оптимизм.