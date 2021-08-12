Коснется сотен тысяч пенсионеров: россиянам вернут деньги, «потерянные» негосударственными пенсионными фондами

В правительстве подготовили законопроект, который защитит россиян от махинаций негосударственных пенсионных фондов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если ваши деньги лежат в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), он может отправить их в другой частный фонд. Но только по вашему письменному заявлению. Если же он куда-то перечисляет деньги без вашего ведома, это незаконно. Вы можете подать в суд, он признает вашу правоту и деньги вернутся. Но если часть денег после всех этих переводов «потерялась» (ну неудачно инвестировали, бывает), то на ваш счет вернется только оставшаяся сумма.

В правительстве подготовили законопроект, который защитит россиян от подобных махинаций негосударственных пенсионных фондов. В случае, если НПФ незаконно перечислил деньги другому негосударственному пенсионному фонду, он будет обязан полностью восстановить их на счете.

Вы спросите, как НПФ может куда-то отправить ваши деньги без вашего ведома? Да очень просто - например, «подписав» согласие за вас.

- Проблема в том, что процедура перевода денег из одного НПФ в другой была не вполне защищенной, - говорит Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ. – В результате люди стали получать письма о том, что их деньги лежат в каких-то непонятных частных пенсионных фондах. В Пенсионный фонд России стали поступать жалобы. ПФР взялся за проверку правильности таких переводов и вскрылись самые разные махинации, в том числе подделка подписей.

По словам эксперта, некоторые НПФ не гнушаются и других способов облапошить клиента. По закону это называется «злоупотребление доверием»: вас убеждают, что стоит лишь подписать нужную бумажку, денежки уйдут в идеальный фонд и принесут вам много-много радости на счет. Кстати, все это касается не только перечислений из одного НПФ в другой, но и переводов из государственного пенсионного фонда в частный.

Новый закон могут внести в Госдуму уже осенью. Если его примут, то скорее всего, заработает он с 1 июля 2022 года. Именно с этой даты можно будет требовать возврата «потерянных» денег.

- Это может коснуться большой доли пенсионеров - пострадать от подобных незаконных операций могли сотни тысяч россиян. Но я думаю, в основном идет речь о небольших деньгах - о нескольких тысячах или десятках тысяч рублей, - говорит Алексей Зубец.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

71 500 человек в 2020 году перевели свои деньги из частных пенсионных фондов в государственный.

38 000 человек за год перевели средства из одного НПФ в другой.

15 800 человек в 2020-м перевели деньги из ПФР в негосударственные фонды.

По данным ПФР.

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