Павел Прилучный внезапно оскорбил Ксению Собчак

Павел Прилучный в очередной раз заявил, что не любит рассказывать о личной жизни и участвовать в фотосессиях Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Прилучный крайне редко говорит о личном. Еще реже звезда сериалов "Мажор" и "В клетке" общается с поклонниками. Однако на днях бывший муж Агаты Муцениеце разоткровенничался с публикой.

Павел Прилучный в очередной раз заявил, что не любит рассказывать о личной жизни и участвовать в фотосессиях. "У меня есть четкая профессия. Я актер театра и кино. Все фотосессии, честно, - это не мое", - сообщил артист в YouTube-интервью для своего фан-клуба на канале Banda11801111.

Он также отметил, что ни за что не пойдет на интервью к Ксении Собчак и Юрию Дудю. Павел не видит смысла в их творчестве и негативно относится к шоу, которые выпускают ведущие. После чего и вовсе оскорбил знаменитостей. "Не уважаю ни Собчак, ни Дудя", - сказал, как отрезал Прилучный.

Кроме того, Павел рассказал, что негативно относится к реалити-шоу "Дом-2". Такого же мнения он придерживается и относительно популярности ТикТока, где, кстати, активно продвигает свою страницу его бывшая жена Агата Муценице. Он назвал съемки видео для этой соцсети "верхом дебилизма". Павел запрещает своим детям заводить там аккаунты.

Вообще актер оказался трепетным отцом. Он признался в любви к наследникам и рассказал, что они вдохновляют его, когда нет сил. "Появляется смысл, ради чего я работаю".

А работает Павел действительно много. Однажды из-за переутомления он довел себя до истощения. "Я много снимался и заболел, какая-то проблема с легкими была, работал с температурой. Ночные-дневные-ночные-дневные смены, я постоянно за рулем, все сам. Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью", - сообщал он Вадиму Вернику.

Каким-то чудом актеру удалось вырулить на обочину. "У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько все сделали. Сердце немножко подустало. А у меня кредиты, ипотеки и все остальное…", - вспоминал Павел.

После этого случая он не берет больше одного проекта за раз. "Нельзя себя так расходовать. Я повзрослел, поменялись принципы жизненные", - резюмировал Прилучный.