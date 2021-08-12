У Путина попросили денег, света, газа и воздуха

Президент пообещал, что администрация Кремля и правительство будут работать с Тывой напрямую, чтобы решить накопленные проблемы. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- Владислав Товарищтайович, добрый день, - начал Владимир Путин встречу с и-о. главы Тывы.

Обычно чиновники стараются показать товар лицом – рассказывают об успехах, проектах и перспективах региона. Но Тыва стала исключением. Президент попросил Владислава Товарищтайовича Ховалыга поделиться проблемами.

И тот не стал себя ограничивать.

- В конце года не хватает средств на зарплаты, - пожаловался и.о. губернатора.

- Остановлено строительство железной дороги Кызыл – Курагино, - продолжал Ховалыг.

При этом чиновник добавил, что без работы остались 5600 человек. Есть план - направить их на сельское хозяйство - переработку молока, шерсти и мяса. Но на это из бюджета надо дать 9 миллиардов рублей.

- Инвестиционные проекты, жилье, социальная сфера не могут развиваться из-за дефицита электричества, - все делился проблемами Ховалыг.

И.о. губернатора объяснил, что региону надо в 2 раза больше энергии, чем сейчас. Есть проект дополнительной линии электропередач, но на него тоже нет денег.

- В Кызыле один из самых загрязненных воздухов в стране (зимой из-за угольного отопления. – Ред.). Это влияет на продолжительность жизни и приводит к множеству болезней, - сказал Ховалыг, а потом попросил Путина дать поручение Газпрому газифицировать регион.

Удивительное дело: Путин после многочисленных жалоб руководителя Тывы сам (!) рассказал о положительных тенденциях в республике. Не губернатор похвастался перед президентом, а глава государства утешил чиновника.

- У вас набраны неплохие темпы в строительстве, и их нужно использовать, наращивать. И у вас все-таки растет численность населения. Это хорошая тенденция, и без всяких сомнений ее нужно поддержать, - заявил Путин.

Президент пообещал, что администрация Кремля и правительство будут работать с Тывой напрямую, чтобы решить накопленные проблемы.

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