«Чуть не умерла на моих руках»: 42-летняя миллионерша Прохора Шаляпина борется за жизнь в реанимации

С канадской миллионершей русского происхождения Татьяной Девис Шаляпин два года назад провёл новогодние каникулы в Лос-Анджелесе Фото: Личный архив

Во время отпуска в Лас-Вегасе дама сердца Прохора Шаляпина канадская миллионерша Татьяна Девис заболела ковидом.

Шаляпина сия участь миновала, поскольку перед отлётом певец сделал прививку от коронавируса. Неделю женщина лежала в своём шикарном поместье, занималась самолечением пока ей совсем не стало худо.

- Сатурация упала до 60. Таня чуть не умерла на моих руках. Надеюсь, спасут врачи,-вздыхает в беседе с kp.ru Прохор Шаляпин. -Таня болеет уже 7 дней. Тренер посоветовал Тане какого-то мутного врача. Тот приехал, брал за каждый приём по 4 тысячи 200 долларов, прокапал какие-то витамины. Фактически выкачивали деньги, довели Таню до критической точки. Она уже теряла сознание, бредила. А врач советовал заказать кислород. Я уже не выдержал, вызвал 911 и ее в тяжёлом состоянии забрали на «скорой». Ещё бы час она бы умерла.

Таня просто изначально не хотела вызывать официальных врачей, боялась, что посадят на карантин. В результате попала под влияние каких-то аферистов, неофициальной медицины, которая чуть до смертного одра ее не довела,-посетовал Шаляпин.

По словам артиста, сейчас его возлюбленная находится в больнице, в реанимации. Температура по-прежнему 40 градусов.

Напомним: с канадской миллионершей русского происхождения Татьяной Девис Шаляпин два года назад провёл новогодние каникулы в Лос-Анджелесе. Только на люкс в элитном гостиничном комплексе они тогда спустили около 2 миллионов рублей. Гуляли, понятное дело, за счёт Татьяны.