Иван Охлобыстин высказался о Бузовой во МХАТе: "Мы обретем великую актрису"

Все говорят "плохо, плохо". Ну, может и плохо. Но интересно поэкспериментировать, - рассудил Охлобыстин о спектакле "Чудесный грузин" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Похоже, дебют Ольги Бузовой на одной из главных театральных площадок страны будут обсуждать еще долго. Тем более, что МХАТ имени Горького продлил контракт со звездой "Дома-2": в сентябре поющая ведущая вновь выйдет на сцену в спектакле "Чудесный грузин".

За эту премьеру Бузовой крепко досталось от мэтров актерского ремесла: за хайп и непрофессионализм блогершу отчитали Никита Михалков, Сергей Безруков, Станислав Садальский... А вот Михаил Пореченков телеведущую поддержал: она, мол, сыграла важную роль в столичной театральной жизни. С приятелем и коллегой согласен и Иван Охлобыстин. В свежем интервью, которое артист дал публицисту и ведущей радио "Комсомольская правда" Диане Кади, он призвал не быть критичными к начинающей актрисе.

- Все говорят "плохо, плохо". Ну, может и плохо. Но интересно поэкспериментировать, - рассудил Охлобыстин о спектакле "Чудесный грузин". - Да и народ-то у нас не очень театральный - вы думаете, город наполнен утонченными театралами? Нет, приезжают бухгалтеры, водители, студенты и профессора, им нужны интересные зрелища. Почему нет? Сомневаюсь, что это станет опасной тенденцией. Бузовой сколько лет, 36? Если она будет дальше играть, то еще год-два и просто выйдет по возрастному признаку. А если она неожиданно раскроется в театре, то может, мы обретем великую актрису. Иногда Господь так плетет нити судьбы...

Высказался актер и по поводу заявлений 83-летней Лии Ахеджаковой, которая после скандального спектакля "Первый хлеб" поддержала ЛГБТ-сообщество.

- Она пожилой человек и может даже не понимать, о чем идет речь... Но слава богу, в России никогда не потеряется правильное понимание слова п.... (гомосексуалист. - Ред.). Сколько его цветами не увешивай. Ну, будет п... в цветах. Есть больные люди, которые, наверно, могут вылечиться уколами. У них есть свое сообщество, где они там как-то экзотично удовлетворяются. Но вообще, обычно мужчина спит с женщиной, и от этого рождаются дети - так движется история и род человеческий. А все, что вне этого, - аномалия, - категорично заявил Охлобыстин.

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