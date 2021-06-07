"Станиславский в гробу перевернулся": артисты в ужасе от участия выскочки Бузовой в провокационном спектакле

Ольга Бузова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известие о том, что Ольга Бузова стала приглашенной актрисой МХАТ имени Горького, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Поющая ведущая сыграет в спектакле "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина. За участие в спектакле она получит 447 тысяч рублей. Новость воспринята театралами весьма неоднозначно. Зрители и известные артисты жестко раскритиковали выскочку Бузову.

Ольга Бузова 6 июня сообщила о том, что скоро выйдет на сцену легендарного театра - МХАТ имени Горького. По ее словам, уже несколько дней идут репетиции, а премьера спектакля "Чудесный грузин" о жизни молодого Сталина назначена на 11 и 12 июня. Ольга сыграет певицу из кабаре. На сайте МХАТа говорится: "«Чудесный грузин» является спектаклем-провокацией и спектаклем-исследованием о том, как никому неизвестный Иосиф Джугашвили стал «отцом народов»".

На сцене спектакля "Чудесный грузин". Фото предоставлено пресс-службой театра

"Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей страны. Играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. Мои хорошие, пишу сейчас этот текст и плачу от счастья! Это просто невероятно", - поведала Оля.

Кинокритик и режиссер Давид Шнейдеров выразил возмущение происходящим. "Я считаю, что Станиславский и Немирович-Данченко перевернулись в гробах. Я очень надеюсь, что они восстанут из гроба и устроят зомби-апокалипсис, потому что это позор для художественного театра. Понимаете, Россия устроена так, что даже у Бузовой миллионы поклонников, такая судьба. У нас самый популярный исполнитель - Моргенштерн", - заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Шнейдеров предположил, что у поклонников театрального искусства не возникнет желания посетить спектакль с участием Бузовой. "Думаю, что у людей, которые ходят в театр, даже любопытство не проснется посмотреть на это произведение. Здесь ведь хайп двойной. Во-первых, Бузова, во-вторых, молодой Сталин. Надо не забывать, что это неизвестные страницы из жизни молодого Иосифа Виссарионовича. Она ведь там еще будет петь. Насколько я понимаю, она играет в этом спектакле привычную для себя роль проститутки. Конечно, она не берет за это деньги, она деньги берет с поклонников. Мне кажется, это позор, реально", - гневается мужчина.

Не остался в стороне и Станислав Садальский. Он заявил, что обязательно посетит спектакль, чтобы оценить "масштаб катастрофы". "С ее приходом в МХАТ театральное искусство в России может закончиться. Или же, напротив, зацветет новыми красками. Возможно, Ольга сыграет лучше многих непрофессионалов и профессионалов. И нам только останется рукоплескать ей и кричать «Браво!»", - цитирует актера "Вечерняя Москва".

В свою очередь, режиссер Александр Молочников поделился фото, на котором держит на руках Светлану Ходченкову. Артисты сотрудничают несколько лет. Режиссер приглашает блондинку практически во все свои проекты. "Меняю на Бузову!" - подписал публикацию театральный постановщик.

Бузова парировала Молочникову: "Вот я и дождалась, что обо мне пишете вы! Жду сценарий вашего нового фильма, где с удовольствием сыграю главную роль, но только в паре с Катей Варнавой".

К слову, возмущена и коллега Бузовой по шоу-бизнесу Елена Летучая. "Совсем зрителя не уважают! Кто на нее пойдет?" - негодует фигуристая блондинка.

Фраза экс-ведущей "Ревизорро" сильно задела 35-летнюю звезду, поэтому она решила ей ответить. "Елена, а вы в каком театре служите? Где сублимируется высшее искусство? Я бы с удовольствием сходила посмотреть на вас в спектакле от гениального режиссера, на легендарной сцене - такой, как МХАТ", - написала Бузова. А потом добавила: "Сегодня о вас напишут все. Вы добились этого с помощью именно моей фамилии".

Оскар Кучера не остался в стороне и тоже отреагировал на назначение Бузовой. "У меня все… Совсем все!".

А вот худрук МХАТа Эдуард Бояков уверен - он не ошибся, пригласив Ольгу в театр. По мнению режиссера, воспитанница "Дома-2" прекрасно справится со своей ролью. "Я, разговаривая с огромным количеством людей, наблюдаю, как реагируют на эту фамилию - либо восхищение, либо ненависть. Невероятный феномен, конечно. Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная", - объяснил свое решение мэтр.

Ранее режиссер спектакля про Сталина с участием Бузовой раскрыла детали постановки. В "Чудесном грузине", по словам Ренаты Сотириади, будет мало художественного вымысла, а сюжет схож с детективом. Действие спектакля происходит в одном месте. Это история о партийной деятельности молодого Сталина.