Мигрантские войны в Турции: Из-за преступлений беженцев начались погромы

Oбстановка продолжает накаляться Фото: REUTERS

Многие отечественные националисты любят критиковать Россию и восхвалять Турцию. Дескать, президент Реджеп Тайип Эрдоган строит монолитное государство, где «гости Анкары и Стамбула» ведут себя как подобает. Однако реальность сильно отличается от фантазий.

За последние 7 лет Южный сосед принял свыше 3,5 млн беженцев из охваченных войной стран Ближнего Востока. И сейчас набегает новая волна — с уходом сил США из Афганистана обстановка там дестабилизировалась, тысячи мирных жителей спасаются от наступающих боевиков из движения «Талибан» (запрещена в России как террористическая организация). Многие из этих людей сотрудничали с американской оккупационной администрацией, скорее всего, новая власть их просто убьет. Но Белый дом принимать афганских помощников не спешит: мол, подайте сначала прошение на убежище в какой-нибудь другой стране, а наше консульство еще подумает.

Неудивительно, что афганцы бросились в эту самую «третью страну» — Турцию. Из Кабула в Стамбул летает по несколько рейсов в день, а самые бедные могут добраться по суше, границы в буквальном смысле дырявые. Переход из северного Ирана в Турцию занимает 3 дня; местные проводники (за деньги) оказывают помощь… которая выражается в том, что людям на смартфоны скидывают карты маршрута и фото приметных объектов на пути. За последнее время таким путем в республику попало до 600 тыс. афганцев, пишет издание The Economist.

И если прежние мигранты, из Сирии, хоть как-то пытались интегрироваться в турецкое общество, то выходцы из горных районов Афганистана с трудом находят общий язык с европеизированными жителями Анкары и Стамбула.

Полиция регулярно проводит рейды против нелегалов — только в одном Стамбуле за последние 4 месяца было задержано 15 тысяч мигрантов, преимущественно из Афганистана и Пакистана; их ожидает депортация на родину.

Однако обстановка продолжает накаляться. На днях в турецких соцсетях появилось видео: на некоем пляже группа неместной молодежи снимает флаг республики и водружает другой — афганский. Или другое видео: некто разъезжают по Стамбулу на черном микроавтобусе с афганским флагом и ревущей этнической музыкой. Возможно, это постановки, чтобы разжечь межнациональную ненависть с обеих сторон?

Но есть и вполне реальные преступления. Недавно в бытовой драке в Анкаре мигранты изрезали ножами 18-летнего парня, позже тот скончался. В ответ местные жители разгромили лавки, принадлежащие «пришлым» (в основном сирийцам).

Так что беженцы стали темой дня, Эрдоган обсуждает их на переговорах с лидерами Афганистана и Ирана. Однако, учитывая, что талибы захватывают один город за другим, миграционный кризис еще очень далек от пика.