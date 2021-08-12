"Талибан"* заявил о полном захвате провинции Герат Фото: Александр КОЦ

Движение «Талибан»* заявило о полном взятии под свой контроль одну из крупнейших провинций Афганистана Герат.

Как передает France-Presse со ссылкой на источники агентства в службе безопасности республики, правительственным войскам пришлось уйти из Герата для того, чтобы избежать дальнейших разрушений.

Как писал сайт kp.ru, вечером в четверг, 12 августа, «Талибан»* заявил о захвате города Кандагар, которое является центром одноименной провинции на юге Афганистана и вторым по величине городом страны. Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид сообщил, что к исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами* губернатор Хаджи Вафа, уже выступивший с обращением к населению.

Напомним, ранее Al Jazeera со ссылкой на свои источники сообщало о готвности правительства Афганистана предложить талибам* участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия. Незадолго до этого «Талибан»* заявил о контроле границы с Узбекистаном и Таджикистаном.

*Запрещенная в России террористическая организация