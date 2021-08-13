Баллы ЕГЭ обесцениваются: пора повышать планку?

В этом году ситуация сложилась так, что даже 100 баллов за каждый предмет может не хватить для поступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предварительные результаты приемной кампании этого года для многих абитуриентов стали настоящим сюрпризом. В прошлые годы выпускник, набравший 270 баллов за три экзамена, мог быть уверен в том, что точно поступит на бюджет в престижный вуз. Но в этом году ситуация сложилась так, что даже 100 баллов за каждый предмет может не хватить для поступления.

Возьмем МГУ – чтобы пройти туда на бюджет, нужно сдать четыре ЕГЭ и собственный экзамен вуза. Например, для престижного факультета вычислительной математики и кибернетики необходимы ЕГЭ по физике, математике, информатике и русскому языку, а также внутренний экзамен МГУ по математике. Итого – 500 баллов за пять экзаменов. Но у первых десяти человек в списке результаты выше – 508, 506 и так далее. Эти баллы начисляются за индивидуальные достижения, за которые каждый вуз может начислить абитуриенту дополнительно до 10 баллов. В случае с МГУ 6 баллов дается за аттестат с отличием, еще 2 балла - за золотой значок ГТО (или победу на Олимпийских играх), и еще 2 – за хорошо написанное декабрьское сочинение. То есть, технически, ты можешь сдать все экзамены на максимум, и все равно остаться в пролете.

Такая же ситуация сложилась и в НИУ ВШЭ – поступить в первую волну на прикладную математику и информатику смогут лишь те, кто набрал больше 304 баллов за три ЕГЭ. Таких в списках 41 человек. А еще почти 90 отличников-стобалльников остались за проходной чертой.

- Каждый вуз сам решает, какие достижения учитывать и сколько бонусных баллов за них давать, и может выбирать абитуриентов под себя. И получается обидно: ты столько лет готовишься к ЕГЭ, чтобы сдать его на отлично, добиваешься результата, и этого все равно недостаточно, - жалуются абитуриенты. – Чтобы просто поступить, нужно делать все и сразу: и профильные предметы на отлично сдать, и по всем остальным получать пятерки, и спортом заниматься, и в олимпиадах участвовать.

Проблема эта касается не только топовых вузов. Школы и репетиторы наловчились натаскивать детей на экзамены. Теперь дети сдают ЕГЭ лучше, но конкурс на бюджетные места от этого меньше не становится, только проходные баллы для зачисления улетают в заоблачные дали. Стобалльников становится все больше, и теперь это показатель не только знаний, но и умения сдавать экзамены в стандартизированной форме. Вот и получается, что гонка за высокими баллами привела к их инфляции и обесцениванию.

Очевидное решение – усложнить ЕГЭ, чтобы каждый балл «весил» больше - тоже не такое простое, как может показаться. Сейчас результаты госэкзамена действуют четыре года, но если проводить переоценку, то абитуриенты прошлых лет окажутся в большом выигрыше. К тому же, параллельно с числом высокобалльников, растет и число тех, кто проваливается на экзаменах. Куда уж усложнять задания... Вот и получается замкнутый круг: менять систему оценивания нельзя, но и вузам планку завышать дальше невозможно.

Что же делать остальным абитуриентам, чьи результаты далеки от максимальных? Для них ситуация сейчас очень напряженная. Деньги на платное обучение есть далеко не у всех, да к тому же свой конкурс есть и там, и тоже немаленький. Приходится перестраховываться и выбирать вузы попроще, куда гарантированно возьмут – вот только будет ли соответствовать уровень вуза знаниям ребенка?

Другие семьи и вовсе решают отложить вопрос с высшим образованием на потом и отдают детей в колледж. Правда, и туда поступить не так-то просто: конкурс сейчас зашкаливает и в среднем профессиональном образовании.

Особо сложная ситуация у жителей двух столиц: москвичам и петербуржцам приходится конкурировать за места в своих вузах со всей остальной страной. И это сложно, потому что большинству столичных абитуриентов странно ехать в региональный вуз попроще. Но, похоже, настало время обратной образовательной миграции – когда не регионы едут учиться в Москву, а Москва едет учиться в регионы, потому что там поступить проще. Потому что конкурировать в таких условиях становится просто невозможно.

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