Одаренных русских школьников собрали вместе, чтоб рекрутировать в США

Футурологи из конца ХХ века обещали нам войны за «человеческие ресурсы». Войны эти уже идут, но узнаем мы про это в самый разгар сражения.

На днях в российском летнем лагере для технически-одаренных детей «Рысь-2» выступил американский преподаватель по имени Джейсон. Его двухчасовая лекция называлась "We're going to America" – «Мы едем в Америку». Одаренных детей из Челябинска и Магнитогорска на этой лекции учили, как правильно сделать себе электронную визитку на английском языке. Это важно при трудоустройстве на Западе.

Самое удивительное, что это все провернули за деньги аборигенов, путевки в «Летнюю инженерно-техническую школу» стоили 39 тысяч рублей штука и скидки для победителей олимпиад не было – там все были победители олимпиад и всероссийских в том числе.

Для так называемых рекрутеров, это настоящая золотая жила, цветничок – все гении в одном месте!

И место подходящее – промышленный кластер, населенный людьми особой «технической культуры», как на Донбассе. Ну не в Москве же на юридическом гениев рекрутировать, да и кому нужны юристы на Западе? На Западе нужны инженеры и ученые, заметьте, уровень российского образования их вполне устраивает!

Система вывоза из России одаренных молодых специалистов работает давно, единственное, не слышал, чтобы так цинично прямо со школьниками начинали работать. А в вузах на практике это выглядит так. На уровне ректора, деканата и даже отдела кадров составляется список отличников и просто одаренных студентов – они, как правило, тоже на межвузовских олимпиадах светятся. Список студентов и выкупает человек, занимающийся рекрутингом для Европы или США. На 4-5 курсе этих студентов «берут на сопровождение», потом приглашают пару летних месяцев пожить в кампусе в Штатах, например. Бесплатно, даже с выдачей «карманных денег». Кто из студентов откажется? Правильно – никто. Им, правда, не говорят, что в эти месяцы они пройдут окончательный отбор и адаптируются к среде, в которой они скоро будут творить в интересах, объективно, чужой и недружественной страны.

Многие скажут, конечно: «У нас не крепостное право!». Правильно. Неправильно то, что надежду нашего технологического рывка и вообще будущее страны Запад нанимает уже со школьной скамьи. Запретить да, нельзя. Но зачем для рекрутинга-вербовки тепличные условия создавать?

Это касается и деятельности этого преподавателя английского в РФ, да и к организаторам лагеря тоже есть вопросы: «Случайно так получилось»? «Гражданская позиция»? «Коммерческий интерес?»