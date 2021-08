Уточнение из NASA: Конец света, намеченный на 2135 год, временно переносится на 2182

Ученые присмотрелись к астероиду Бенну и чуть успокоили человечество.

Астероид Бенну, он же объект 101955, реально угрожает нашей планете. В этом убедились ученые из NASA, проанализировав данные, собранные космическими аппаратом OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer), который находился в непосредственной близости от астероида, садился на него и теперь везет на Землю образцы грунта. «Посылку» с инопланетным веществом ждут в сентябре 2023 года.

Измерения, которые были проведены во время визита к Бенну, позволили уточнить орбиту астероида и в который раз прикинуть шансы его столкновения с нашей планетой. К сожалению, они есть. О чем исследователи большой группы (18 человек) сообщили в журнале Icarus в научной статье под названием «Ephemeris and hazard assessment for near-Earth asteroid (101955) Bennu based on OSIRIS-REx data».

Астероид Бенну собственной персоной: фото с зонда OSIRIS-REx.

Прежние расчеты, как выяснилось, были весьма приблизительны - ученые не до конца понимали, насколько сильно влияние так называемого эффекта Ярковского, способного изменить траекторию движения астероида.

Суть эффекта в тепловом воздействии Солнца на поверхность хотя бы чуть-чуть вращающегося астероида. Поверхность нагревается, попадая под палящие лучи, и остывает, скрываясь от них – поворачиваясь к Солнцу другой стороной. Астероид при этом излучает фотоны - холодная сторона меньше, чем прогретая. В результате возникает импульс - реактивная сила. Сила крохотна – какие-то граммы. Но действуя постоянно и долго, она способна утянуть астероид в сторону. Например, подвинуть его к Земле или, наоборот, отдалить.

Бенну вращается. Реактивная сила возникает – действительно ничтожная, как убедились в NASA, в несколько граммов. Но она есть. Толкает астероид в сторону Земли.

На астероиды действует эффект Ярковского.

Из уточненных расчетов следует: удар, который прежде ожидали 25 сентября 2135 года, отменяется. Ученые гарантируют, что астероид пролетит мимо, хоть и очень близко по космическим меркам – на расстояние, примерно равном половине расстояния от Земли до Луны.

Уточняя параметры орбиты астероида, в NASA учли все возможные «силовые» вмешательства в его движение – влияние на Бенну гравитации Солнца, Лыны, соседних планет, 300 других астероидов и даже толчка, который астероид испытал в тот момент, когда с ним соприкасался OSIRIS-REx, забирая пробы грунта. Катастрофа исключена. А вот следующее опасное сближение, которое ожидается 24 сентября 2182 года, грозит серьезными неприятностями.

Шансы столкновения, которое может произойти через 61 год, в NASA оценивают как 1 к 2700. Или в 0,037 процента. То есть, полной гарантии, что мы разминемся, не дают. Хотя с оптимизмом подчеркивают: вероятность избежать катастрофы – более 99,9 процента. Что гораздо больше, чем вероятность ее не миновать.

Столкновение Бенну с Землей возможно. Шансы на это не нулевые.

Неопределенность в отдаленные прогнозы вносит предыдущий пролет Бенну рядом с Землей – в 2135 году. Точно оценить силу ее притяжения пока не представляется возможным. Ясно, что Земля его чуть подтянет к себе. Но насколько? Это выяснится 26 сентября 2135 года. И даст возможность продолжить уточнения.

Пока более-менее ясно одно: Бенну никуда от Земли не денется – время от времени будет приближаться на опасное расстояние и норовить врезаться. Шансы на то, что катастрофа все-таки случиться до 2300 года, в NASA оценивают как 1 к 1750 – это 0,057 процента. Не нулевые опять же.

Диаметр Бенну – порядка 500 метров. Что будет, если он все-таки столкнется с Землей? Конца света можно не опасаться. Глыба маловата для того, чтобы стать серьезной угрозой для жизни вообще. Но сильный урон человечеству астероид нанести способен. Если, конечно, упадет где-нибудь в густонаселенной местности.

Кстати, британский ученый Ник Бейли (Nick Bailey) из Университета Саутгемптона (University of Southampton), пользуясь собранными в NASA данными об орбитах околоземных астероидов еще несколько лет назад разработал математическое обеспечение для программы NEOimpactor, которая позволяет рассчитывать вероятный ущерб от падения таких относительно небольших небесных тел диаметром в несколько сотен метров - вроде Бенну и ему подобных.

Ради научного интереса Ник составил эдакий «ущербны рейтинг» - определил десятку наиболее уязвимых стран, разрушения и жертвы, в которых будут ужасающими. Может быть, даже такими, что эти страны и вовсе не восстановятся.

Места наибольшего ущерба инфраструктуре от падения астероида.

Согласно моделированию, хуже всего придется Китаю, Индонезии, Индии, Японии и США. Далее следуют Филиппины, Италия, Великобритания, Бразилия и Нигерия.

Россия, к счастью, в «убойную десятку» не входит. Очевидно, в силу своих просторов, отсталости и малонаселенности отдельных регионов. Кое-где у нас, в смысле развития, ничего не изменилось со времен падения Тунгусского метеорита в 1908 году. Упал и что? Ничего даже не разрушил. Никого не убил. Хотя стал событием глобального масштаба.

Места с максимальными людскими потерями.

А если удар придется по воде? Ответы тоже есть в нашем материале Что будет, если в океан упадет километровый астероид

