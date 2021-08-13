Популярный обзорщик Макс +100500 раскрыл секреты нового шоу и заработки в YouTube

Обзорщик смешных видео Макс +100500 презентует новый проект - оценят даже котики! Фото: телеканал "ЧЕ!"

Пока большинство телеканалов раскачивается перед стартом сезона, легенда Youtube, блогер Максим Голополосов врывается в эфир с новым проектом. 14 августа на телеканале «ЧЕ!» стартует его шоу «iТопчик», где ведущий в фирменном стиле продолжит делать обзоры на развлекательный контент не только из России, но и со всего мира. Станет ли это началом конца долгоиграющего проекта +100500, почему сейчас на YouTube неважно количество подписчиков и кто нынче самый крутой в Сети, Макс рассказал в интервью kp.ru.

ДУЭТ С ДЭДПУЛОМ

- Макс, поздравляем с премьерой! Твой новый проект «iТопчик» - это убийца телеверсии шоу "+100500": привычного хита на ТВ больше не будет? Чем новый проект круче предыдущего?

- Спасибо! Но шоу «+100500» остаётся как на телеканале «ЧЕ!», так и на YouTube. Новый проект «iТопчик» - это абсолютно другое шоу, которое со «+100500» объединяет только моё присутствие. «iТопчик» для тех, кто смотрит телевизор, но редко заглядывает на YouTube. Проект поможет аудитории телеканала познакомиться с разными классными блогерами и топовыми интернет-шоу. То есть всё самое сочное и интересное, но без мемчиков. Они остаются нашему любимому олдскульному «+100500».

Вообще, идея создания «iТопчика» не моя, это совместный творческий проект телеканала и продакшна. В прошлом году Мише Орлову, с которым мы уже больше 10 лет работаем над «+100500» (он занимается курированием и производством телевизионной версии проекта), позвонила Варвара Тимакова, исполнительный продюсер «ЧЕ!», и предложила создать блогерский проект. Очень приятно, что Миша предложил мне поучаствовать и внести в новый проект частичку себя. Надеюсь, рейтинги у шоу будут высокими, и зрителям придётся по душе «iТопчик». А ещё хочу поблагодарить всю команду за ежедневную работу и вдохновение.

Кстати, в «iТопчике» я не один, у меня есть соведущий - Петя Гланц (диктор и актер дубляжа, озвучивший сотни фильмов и игр, русский голос Дэдпула и Принца Персии.- Ред.). Для меня это новый опыт: как и раньше, я стою перед камерой и что-то вещаю, но технологии съёмки очень сильно отличаются от того, как мы делаем в «+100500». Например, Петя - закадровый голос, или мистер Голос, как мы называем его. Надеюсь, зрителям «ЧЕ!» зайдёт некая интрига между ведущими: саркастичный и порой грубоватый мистер Голос и я, как знаток интернета.

У Голополосова на всякий случай всегда заготовлена баночка звездюлей. Фото: телеканал "ЧЕ!"

- Сотни выпусков подряд "+100500" ты прекрасно справлялся в одиночку. И вдруг напарник. Зачем?

- На самом деле, воплощаются мои детские мечты: я всегда мечтал поработать с Петром Гланцом. Вне студии мы с Петей дружим, поэтому работать вместе комфортно.

Напарник нужен был по задумке шоу, и мы долго думали, кого взять на его место. Даже рассматривали девушку, прославившуюся на озвучке известного навигатора... Но в итоге остановились на Пете, и я этому очень рад.

КНОПКА БРИЛЛИАНТОВАЯ, А ДЕНЬГИ ТЕ ЖЕ

- Резонный вопрос – есть ли планы переформатировать "+100500" на YouTube? Твоих «ровесников», начинавших в 2010-х, как только не колбасило: Иван Гай уходил в небытие, Амиран Сардаров забросил «Дневник Хача», переехал в США и женился… Наверняка, тебя не раз штормило – а не послать бы все у черту? Когда в последний раз?

- Да, бывало несколько раз. Думаю, выгорание происходило потому, что я всегда держал темп производства: выпуски стабильно выходили каждую неделю. Только начиная с этого года шоу стало реже выходить из-за дефицита хороших видео, сейчас сложно найти рабочие ролики для «+100500».

Чтобы не выгорать, мы с ребятами из моей команды недавно пересмотрели методику работы над проектом, сейчас её тестируем. Решили не загонять себя в жёсткие производственные рамки, увеличили цикл. За счёт этого получается уделить каждому обзору больше времени и прописать более продуманные сценарии, добавить больше сценок. В последнем выпуске интегрировали новости между скетчами, тоже в стиле «+100500». В таком формате работы, думаю, буду больше успевать соскучиться по шоу и делать более качественный контент.

- Ты один из редких в русскоязычном YouTube обладателей бриллиантовой кнопки. А что с монетизацией? Говорят, алгоритмы видеохостинга серьезно урезают доходы от просмотров...

- Эти кнопки дают за количество подписчиков, но к деньгам это не имеет отношения. Сейчас количество подписчиков уже не так важно. Чем больше канал, тем меньше шансов, что он будет собирать столько просмотров, сколько у него подписчиков.

Я застал момент, когда в 2016 году YouTube создал систему уведомлений. Изначально они были автоматически у всех каналов выключены. Тогда очень просели просмотры. Думаю, многие мои подписчики решили, что я перестал снимать.

Доходы от канала остались на отметке в плюс-минус 6 тысяч долларов в месяц. Правда, сейчас я болел месяц, поэтому просмотры подпросели.

- А «коронакризисный» 2020 год сказался на заработках в Сети?

- На самом деле нет. Может быть чуть-чуть, но не заметно. В коронакризисный период доходы проседали у всех, и в первую очередь у зрителей +100500. Поэтому вместо обычных новостей и подводок к шоу, я бесплатно рекламировал ребят со всей России и их бизнес.

Бросать долгоиграющее шоу "+100500" Макс не собирается: он по-прежнему продолжит жонглировать смешными видео и мемчиками. Фото: телеканал "ЧЕ!"

БАСНОСЛОВНЫЕ ЗАРАБОТКИ В ТИКТОКЕ - ЭТО МИФ

- Как ты относишься к звездам Инстаграма и ТикТока? Если сравнивать с YouTube-блогерами, они создают контент из воздуха и, как правило, ни рубля не тратят на продакшн, а рейтинги популярности зашкаливают. Не обидно?

- Особо ни за кем не слежу, но некоторых знаю по именам, например, Даню Милохина. Правда, наверное, видел всего парочку его ТикТоков. Ещё знаю Артура Бабича, но его ТикТоки я точно не смотрел. У меня есть аккаунт, но фид сформировался так, что медийные персонажи мне не попадаются вообще. В Инстаграме, в принципе, то же самое. Просто в нём контент не того формата, который мне нравится.

Не все ТикТок звёзды на самом деле хорошо зарабатывают. В этой соцсети достаточно сложно с монетизацией. Я знаю ютьюберов, у которых есть ТикТоки по 600 тысяч подписчиков, но они никак не монетизируются, а если монетизируются, то очень редко и плохо.

На YouTube, мне кажется, можно взлететь и без больших вложений. Камеры, свет — всё это перестало быть таким дорогим, как раньше. Не обязательно иметь большой бюджет, чтобы начать что-то снимать. Да, если относиться к блоггингу как к бизнесу, надо заходить на платформу уже с чем-то качественным или интересным. Потому что рано или поздно такой контент находит своего зрителя. Затем уже появляются деньги, и можно улучшать качество картинки, звука и наполнения.

- Как тебе тенденция олдов штурмовать ТикТок? Не смешно ли это, когда Басков, Собчак, Киркоров и другие дяди-тети из телевизора кривляются и рвутся в РЕКи (рекомендованные к просмотру видео. - Ред.)?

- Они молодцы, кто бы что ни говорил. Естественно, они артисты, им нужно поддерживать актуальность, быть в поле зрения. Конечно, это не всегда и у всех получается, но те же самые Басков и Киркоров смогли что-то прикольное в ТикТок интегрировать.

Плюс, в ТикТоке не такая требовательная аудитория. Поэтому ролики можно меньше продумывать, это легче, чем в YouTube. Достаточно снимать какие-то челленджи. Мне не хочется этого делать, поэтому я ТикТоком не занимаюсь, да и времени не хватает.

ПОЧЕМУ МОРГЕНШТЕРН - ЭТО КРУТО

- Не все знают, что ты музыкант, с 2007 года играешь в группе «2ND SEASON», и все это время вы создавали первый альбом – не гнались за хайпом, трендами, попсой и тд, а просто для души играли любимую музыку. Когда ты видишь топы Айтюнс или слышишь по радио новый хит от Ольги Бузовой, Моргенштерна или Егора Крида, ты чувствуешь, что вы вообще-то коллеги и занимаетесь, по сути, одним делом?

- Музыка она и есть музыка. Просто разные артисты её по-разному делают. Кто-то к музыке относится как к бизнесу или инфоповоду. Часто актёры и другие немузыканты лезут в музыку, потому что это актуально. Я понимаю, что это имеет место быть.

Например, Моргенштерн всё очень грамотно делает, он крутой шоумен, отлично работает с информационным пространством. Если бы он не был ярким персонажем, такой популярности его музыка бы, наверное, не имела. Мне некоторые его работы нравятся, несмотря на то, что я не поклонник этого жанра. Его могут хейтить, но он умеет с этим работать. Моргенштерн умеет делать хиты, и находится на своём месте абсолютно заслуженно.

А я всегда был музыкантом, мне всегда нравилась музыка, я всегда ей занимался и не хочу прекращать. Для меня главное - процесс создания музыки, а не найти инфоповод или клип снять.

КОВИД НАРУШИЛ ПЛАНЫ

- Этим летом ты пропустил "Форт Боярд" из-за коронавируса. Как перенес болезнь?

- Обидно, что заболел буквально за день до отлёта. Накануне был длинный день съёмок «iТопчика». Чувствовал себя неважно, приехал домой, думаю: ну ладно, просто устал. На следующий день надеялся, что просто полежу отдохну, может, пройдёт. Казалось, простудился просто. До последнего момента все верили, что пронесёт. Сделали тест для вылета за границу, а он оказался положительным.

Мне было тяжело, но не ужасно. По ощущениям, чуть более тяжёлый и затяжной грипп, чем обычно. В среднем он у меня проходит за 3–4 дня, а тут мне было одинаково плохо на протяжении 6–7 дней. Ещё дня 2–3 становилось лучше, потом выздоровел. Правда, повторные анализы ещё долго были положительными, только на третий раз отрицательный результат пришёл. То есть ни пневмонии, ни других осложнений у меня не было. Лечился лекарствами, снимающими симптоматику. Температуры высокой не было, до 37,2 поднималась максимум. Я бы сказал, что перенёс ковид достаточно легко. Единственное, обидно, что не попал на «Форт Боярд».

- Давай представим, что ты все-таки оказался на "Форт Боярде". В каких испытаниях ты мог бы лучше всего раскрыться, чего ты совсем не боишься: высоты, темноты, крыс или змей..?

- Высоты не боюсь, крокодилов, пауков и тараканов тоже. Страшно бы точно не было: это всё-таки шоу, серьёзной опасности для здоровья там нет. Хотя я посмотрел старые выпуски и думаю, что все задания на самом деле сложные.

Было бы прикольно попытаться ключ с поплавком до конца пробросить, когда с крокодилами плаваешь. А еще мне хотелось на балке палками с подушками посражаться. Но победа наверняка досталась бы сопернику: меня бы точно сбросили!

КСТАТИ

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