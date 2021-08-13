Звезды атакуют ТВ в новом сезоне: Ида Галич и жених Бузовой катаются в «Ледниковом периоде», Ляйсан Утяшева опять танцует

Ольга Бузова выписала Даве путевку на ТВ. Часть аудитории Ольги следит за Манукяном. Фото: Instagram.com

В новом телесезоне будет много проектов с участием звезд. У телевизионщиков сезон начинается осенью, поэтому пока все держится в секрете. Но о некоторых звездных дебютах мы узнали.

Больше всего звезд соберется в новом «Ледниковом периоде» Ильи Авербуха. Пока звезды фигурного катания зарабатывают на курортах в ледовых спектаклях – их будущие партнеры уже берут уроки на столичном льду. В этом году на лед со спортсменами выйдут топовые блогеры. К примеру, блогер и телеведущая Ида Галич – она заметно похудела, тренируется усердно. Экс-жених Ольги Бузовой поющий блогер Давид Манукян тоже берет уроки фигурного катания. Дава не поехал в отпуск: ведет «Дом-2» и ежедневно тренируется на льду. Манукян может составить серьезную конкуренцию соперникам. Дава - профессиональный танцор (занял второе место в последнем сезоне шоу «Танцы со звездами»), поэтому теперь собирается биться за первое место. Пикантность ситуации добавляет то, что в последнем сезоне «Ледникового периода» в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым каталась Бузова и весь проект была фавориткой зрительского голосования. Даву позвали с уверенностью, что он приведет часть аудитории Бузовой, которая следит за его жизнью. С блогерами будут соревноваться «классические» артисты, а бессменный ведущий Алексей Ягудин счастлив перспективе вернутся в проект.

Ляйсан Утяшева будет вести «Новые танцы» на ТНТ. В приключенческом проекте канала «Звезды в Африке» снялись блогеры Даня Милохин, Юлия Гаврилина, Виктория Боня, актрисы Анна Хилькевич, Светлана Пермякова, певец Митя Фомин. Ведет шоу Ольга Бузова – в проекте звезды в Африке проходят разные испытания. Концепция отдаленно напоминает «Последний герой» - с другими правилами. Популярное шоу канала «Холостяк» в поисках главного героя – Давид Манукян мечтает сменить Тимати и даже устроил голосование в сети. Однако эта роль холостяку не светит, так как одно из главных лиц канала Ольга Бузова.

У Андрея Малахова в новом сезоне появится еще одно развлекательное шоу о суперзвездах на «России», а Марина Федункив ведет кулинарное шоу на канале «Суббота». На НТВ проект «Шоумаскгоон» ведут Тимур Родригез и Тимур Батрутдинов. Соревнуются музыканты – Анатолий Цой, Алиса Мон, Стас Костюшкин, Марк Тишман, Карина Кокс и другие. Еще одна премьера на НТВ – возрожденное шоу «Фактор страха», где участвуют Никита Пресняков, Эвелина Бледанс, Даня Милохин, Давид Манукян, Кирилл Туриченко. Об остальных звездных проектах мы расскажем позже.