Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды13 августа 2021 7:01

Звезды атакуют ТВ в новом сезоне: Ида Галич и жених Бузовой катаются в «Ледниковом периоде», Ляйсан Утяшева опять танцует

Знаменитости привлекают телезрителей к экранам
Ирина ВИКТОРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ольга Бузова выписала Даве путевку на ТВ. Часть аудитории Ольги следит за Манукяном.

Ольга Бузова выписала Даве путевку на ТВ. Часть аудитории Ольги следит за Манукяном.

Фото: Instagram.com

В новом телесезоне будет много проектов с участием звезд. У телевизионщиков сезон начинается осенью, поэтому пока все держится в секрете. Но о некоторых звездных дебютах мы узнали.

Больше всего звезд соберется в новом «Ледниковом периоде» Ильи Авербуха. Пока звезды фигурного катания зарабатывают на курортах в ледовых спектаклях – их будущие партнеры уже берут уроки на столичном льду. В этом году на лед со спортсменами выйдут топовые блогеры. К примеру, блогер и телеведущая Ида Галич – она заметно похудела, тренируется усердно. Экс-жених Ольги Бузовой поющий блогер Давид Манукян тоже берет уроки фигурного катания. Дава не поехал в отпуск: ведет «Дом-2» и ежедневно тренируется на льду. Манукян может составить серьезную конкуренцию соперникам. Дава - профессиональный танцор (занял второе место в последнем сезоне шоу «Танцы со звездами»), поэтому теперь собирается биться за первое место. Пикантность ситуации добавляет то, что в последнем сезоне «Ледникового периода» в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым каталась Бузова и весь проект была фавориткой зрительского голосования. Даву позвали с уверенностью, что он приведет часть аудитории Бузовой, которая следит за его жизнью. С блогерами будут соревноваться «классические» артисты, а бессменный ведущий Алексей Ягудин счастлив перспективе вернутся в проект.

Ляйсан Утяшева будет вести «Новые танцы» на ТНТ. В приключенческом проекте канала «Звезды в Африке» снялись блогеры Даня Милохин, Юлия Гаврилина, Виктория Боня, актрисы Анна Хилькевич, Светлана Пермякова, певец Митя Фомин. Ведет шоу Ольга Бузова – в проекте звезды в Африке проходят разные испытания. Концепция отдаленно напоминает «Последний герой» - с другими правилами. Популярное шоу канала «Холостяк» в поисках главного героя – Давид Манукян мечтает сменить Тимати и даже устроил голосование в сети. Однако эта роль холостяку не светит, так как одно из главных лиц канала Ольга Бузова.

У Андрея Малахова в новом сезоне появится еще одно развлекательное шоу о суперзвездах на «России», а Марина Федункив ведет кулинарное шоу на канале «Суббота». На НТВ проект «Шоумаскгоон» ведут Тимур Родригез и Тимур Батрутдинов. Соревнуются музыканты – Анатолий Цой, Алиса Мон, Стас Костюшкин, Марк Тишман, Карина Кокс и другие. Еще одна премьера на НТВ – возрожденное шоу «Фактор страха», где участвуют Никита Пресняков, Эвелина Бледанс, Даня Милохин, Давид Манукян, Кирилл Туриченко. Об остальных звездных проектах мы расскажем позже.

ТелевизорТелевизор: Проекты