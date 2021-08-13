Российские ученые выяснили, как коронавирус портит сперму переболевших мужчин

Итоги исследования не только подтверждают опасения по поводу последствий COVID-19 для репродуктивного здоровья мужчин, но и подчеркивают необходимость и безопасность вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что одной из мишеней ковида становится репродуктивная система зараженных вирусом, известно уже давно. Наблюдения за переболевшими мужчинами показывают, что у них снижается качество спермы. Но вот что именно происходит, за счет чего и насколько сильно бьет SARS-CoV-2 по мужским половым клеткам? Продвинуться в понимании этого больного вопроса помогает новое исследование российских ученых, результаты которого опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале Fertility & Sterility Science.

Авторы научной работы - команда исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава РФ Лейлы Адамян. Специалисты проанализировали образцы спермы 99 мужчин «в расцвете сил»: от 22-х до 50-ти лет. 50 из них переболели COVID-19 - с получением материала для исследования помогли медики 15-й городской клинической больницы им. Филатова в Москве (здесь с весны прошлого года лечат пациентов с коронавирусом). Остальные 44 человека были вакцинированы «Спутником V».

Что выяснили ученые, в чем уникальность открытия и какое практическое значение оно может иметь, kp.ru рассказал один из ведущих участников исследования, профессор Московского физико-технического института (Физтеха), руководитель лаборатории трансляционной геномной биоинформатики МФТИ, доктор биологических наук Антон Буздин.

ПОЧЕМУ СПЕРМАТОЗОИДЫ СТАНОВЯТСЯ «ЛЕНИВЫМИ»

- Последние исследования продемонстрировали: качество спермы у переболевших ковидом ухудшается, в том числе существенно снижается подвижность сперматозоидов, - говорит kp.ru ученый. - Соответственно, уменьшаются шансы, что мужские половые клетки «доберутся» до женской яйцеклетки и произойдет зачатие.

Само по себе снижение подвижности сперматозоидов достаточно легко увидеть в обычной, классической спермограмме. Научные публикации о таких наблюдениях уже были. Однако российские ученые впервые провели уникальный углубленный генетический анализ - чтобы узнать, что происходит под воздействием ковида на молекулярном уровне, как меняется работа генов.

- Мы поставили задачу выяснить детально: почему замедляется движение сперматозоидов, - сказал Антон Буздин kp.ru. - Оказалось, что нарушается функционирование молекулярных путей, ответственных за генерацию энергии в этих клетках. А она жизненно необходима, чтобы обеспечить движение сперматозоидов.

Если говорить конкретнее, то энергия нужна для сокращения хвоста (жгутика) сперматозоида, обеспечивающего его движение. Теперь стало очевидно, что ковид негативно воздействует на активность генов, отвечающих за работу митохондрий - «энергетических станций» мужских половых клеток. По всей видимости, это приводит к снижению выработки АТФ (аденозинтрифосфат) — «бензина» для жизнедеятельности и движения сперматозоидов, пишут авторы научной работы.

КАКИЕ БУДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ?

- Антон, первым делом встает вопрос: повреждаются только те сперматозоиды, которые сформировались после заражения коронавирусом и болезни? Или нарушения более глубинные, сбивается весь сперматогенез в целом и новые партии половых клеток тоже будут «неполноценными»?

- Весь «цикл» сперматогенеза (то есть «созревания» очередной партии сперматозоидов. - Ред.) длится в среднем 75 дней. Мы в данном исследовании проанализировали образцы спермы, полученные у пациентов до истечения такого срока после болезни. Поэтому можем достоверно говорить о том, что пострадали сперматозоиды, которые сформировались примерно в тот же период времени, когда пациент заболел ковидом. В дальнейшем необходимо будет еще раз проанализировать те же параметры спустя примерно 6 месяцев после выздоровления. Тогда будет понятно, насколько долгосрочны последствия COVID-19.

Акушеры-гинекологи, с которыми связалась «КП», исходя из имеющихся данных, советуют планировать зачатие ребенка не менее, чем через 3 месяца после перенесенного ковида. В течение такого срока, как минимум, появится новое поколение сперматозоидов, не затронутых непосредственным влиянием коронавируса.

Как отметила руководитель команды исследователей, главный гинеколог Минздрава Лейла Адамян, данные, полученные в результате открытия, позволят, в том числе, «разработать правильную программу реабилитации мужчин после COVID-19». Скорее всего, речь будет идти о какой-либо лекарственной восстановительно-поддерживающей терапии, возможно - назначении определенных витаминов, микроэлементов, предполагают специалисты.

ВОПРОС В ТЕМУ

Можно ли рассчитывать на временный контрацептивный эффект после ковида?

Из-за снижения подвижности сперматозоидов у переболевших мужчин вероятность зачатия, конечно, ощутимо снижается. Однако никто не говорит, что она падает до нуля. При этом обеспечить оплодотворение яйцеклетки способны даже единичные мужские половые клетки, напоминают акушеры-гинекологи.

Поэтому пренебрегать методами контрацепции, чтобы избежать нежелательной беременности, после перенесенной инфекции ни в коем случае не стоит, предупреждают врачи.

ВАЖНО

А что происходит после вакцинации

Кроме спермы переболевших ученые исследовали биоматериал мужчин, не инфицированных коронавирусом. При этом здоровые добровольцы были вакцинированы «Спутником V». Специалисты сравнили те же параметры (работу генов, связанных с обеспечением подвижности сперматозоидов, и др.), и результат анализа показал: никаких изменений, характерных для ковида, вакцинация не дает.

Более того, у привитых генетический анализ спермы проводился спустя 75 дней после введения вакцины. То есть отсутствие неблагоприятных изменений после прививки подтвердилось и в новом “цикле” сперматогенеза.

Таким образом, итоги исследования не только подтверждают опасения по поводу последствий COVID-19 для репродуктивного здоровья мужчин, но и подчеркивают необходимость и безопасность вакцинации, отметила академик РАН Лейла Адамян.

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