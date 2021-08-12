Заслуженный врач России рассказал, насколько в самом деле опасен Йота-штамм коронавируса

"Новый" штамм "Йота" зарегистрирован еще в ноябре 2020 года в США и сосуществовал тогда со штаммом "Альфа". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус продолжает являть миру все новые лица. Накануне во всех новостях прогремел штамм, названный буквой греческого алфавита «Йота». Откуда он взялся, насколько опасен и как может повлиять на дальнейшее развитие пандемии? Эти вопросы мы обсудили в эфире программы «Антиковид» на радиостанции «Комсомольская правда», гостем которой стал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

ОТКУДА ПРИШЕЛЕЦ

Новость о Йота-штамме впервые стала одной из главных тем дня в мировых и российских СМИ в среду, 11 августа. Однако появился очередной мутант отнюдь не вчера.

- На самом деле этот штамм не является абсолютно новым, - рассказывает доктор Каган. - Он зарегистрирован еще в ноябре 2020 года в США и сосуществовал тогда со штаммом «Альфа». Варианта «Дельта», который сегодня доминирует везде в мире, в то время еще не было.

Почему всплеск интереса к «Йоте» возник именно сейчас? «Просто были опубликованы научные работы, сравнивающие этот штамм с теми, которые существовали в эпоху до «Дельты», - поясняет эксперт. - На момент исследований, результаты которых обнародованы и обсуждаются сегодня, вариант «Йота» обладал большей заразностью. И, по всей видимости, большей патогенностью (то есть способностью вызывать более тяжелое течение болезни. - Ред.), чем другие известные тогда штаммы».

Однако сейчас мы уже живем в другую эпоху - верховенства «Дельты», напоминает доктор Каган.

КАКОЙ МУТАНТ ЗАРАЗНЕЕ И СМЕРТОНОСНЕЕ

- Судя по всему, Йота-штамм не подтвердил свою способность к активному распространению, - отмечает врач. - Мы видим, что Альфа-штамм вызвал в декабре прошлого года большую вспышку в Великобритании и ряде других европейских стран. Потом в Турции весной. Про вариант «Йота» в этом плане мы ничего не слышали. Возможно, потенциально он имел более высокую патогенность, но все-таки значительно уступал по степени заразности «Дельте». В итоге сейчас именно последний (так называемый «индийский» штамм) вытесняет все остальные варианты.

- Михаил Юдович, многие СМИ напугали людей тем, что при заражении «Йотой» резко подскакивает летальность. То есть среди заболевших процент умерших становится намного выше. Насколько это правдоподобная угроза?

- Поскольку вариант «Йота» сравнивали только с теми штаммами, которые существовали до распространения «Дельты», то вполне объяснимо, что исследования на тот момент показали более высокий уровень летальности. Заметное увеличение опасных исходов обнаружили у людей, начиная с 45 лет. А самый большой подъем числа умерших был среди заболевших старше 65 лет.

От редакции: в целом ученые оценили на основании математической модели, что летальность при заражении Йота-штаммом может вырасти максимум на 82%. То есть доля умерших может увеличиться примерно в 1,8 раза по сравнению с другими вариантами коронавируса, которые были известны до «Дельты».

ИТОГО: КТО СЕЙЧАС НАШ ГЛАВНЫЙ ВРАГ

- Важно понимать: наибольшее количество смертей в абсолютной величине возникает у более заразных штаммов, - подчеркивает доктор Каган. - Даже если штамм обладает меньшей летальностью, он все равно приводит к большему количеству летальных исходов, чем более патогенный штамм, который меньше распространяется. Мы знаем, что, скажем, первый SARS, вспышка которого была в 2003 году (атипичная пневмония, вызванная собратом нынешнего коронавируса. - Ред.), имел летальность на уровне 10%. Он был намного более патогенен, чем SARS-CoV-2. Но - куда менее заразен. Поэтому в абсолютной величине умерло незначительное по сравнению с нынешним количество людей. От атипичной пневмонии погибло около 800 человек, а сейчас счет идет на миллионы.

«Я считаю, что на сегодня штамм «Дельта» самый опасный, - резюмирует эксперт. - Нет оснований полагать, что «Йота» может его потеснить и будет иметь решающее влияние на пандемию и распространение болезни в нашей стране. Да, в каком-то небольшом проценте случаев он существует - преимущественно там, где изначально возник, в США. Но даже там сейчас все озабочены в первую очередь «Дельтой». Всемирная организация здравоохранения тоже не относит «Йоту» к штаммам, вызывающим опасения».

КСТАТИ

Почему не слышно про «Эпсилон», «Дзету», «Эту» и «Тету»?

Как известно, новые штаммы коронавируса принято называть буквами греческого алфавита. После нашумевшей «Дельты» по порядку идут еще несколько букв: «Эпсилон», «Дзета», «Эта» и «Тета». Почему мы не слышали о таких вариантах, а сразу перешли к «Йоте»? - спросила доктора Кагана ведущая радио «КП» Мария Баченина.

- Вирус мутирует достаточно быстро, и штаммов образуется много. Их именуют и исследуют, чтобы понять: насколько существенно те или иные мутации повлияли на значимые для нас свойства (прежде всего заразность, летальность, способность уходить от иммунитета. - Ред.). Если выясняется, что серьезных изменений такого рода нет, то название очередного варианта коронавируса остается известным, как правило, лишь специалистам. В популярные СМИ это не попадает, и мы о таких штаммах не слышим, - пояснил Михаил Каган.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России антирекорд смертности от ковида

По данным на утро четверга, 12 августа, суточное количество умерших от ковида в России впервые за всю эпидемию превысило восемь сотен человек - погибло 808 больных. При этом заболеваемость в целом по стране не растет, а в некоторых регионах заметно пошла на спад. Почему же так много летальных исходов?

Как поясняют эксперты, с одной стороны, статистика сейчас показывает отложенную смертность - уходят из жизни тяжелые пациенты, заболевшие 3-4 недели назад, когда был как раз пик заболеваемости. С другой стороны, на большой части территории России долго стояла очень жаркая погода, которая тоже вносит вклад в рост летальных случаев.

«Волны сильной жары крайне негативно влияют на состояние ослабленных людей. Прежде всего такая погода бьет по здоровью пациентов с хроническими заболеваниями и представителей старшего поколения. И они же входят в группу высокого риска тяжелых осложнений при заражении коронавирусом», - рассказала «КП» замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В условиях эпидемии часть людей с сопутствующими болезнями, возможно, перенесла бы инфекцию в среднетяжелой или даже легкой форме. Но жара и коронавирус, по сути, стали сообщниками в доведении до летальных исходов, пояснила Пшеничная.

Сохранение низкого охвата вакцинацией в сочетании с игнорированием масочного режима и социальной дистанции тоже добавляют жертв.

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