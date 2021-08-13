Медсестра вколола физраствор вместо 10 тысяч доз вакцины от ковида

О происшествии стало известно еще в апреле, правда тогда медсестра призналась только в нескольких случаях, когда она сознательно подменила физраствором вакцину Фото: REUTERS

На севере Германии медсестра, которая работала в пункте вакцинации, устроила настоящую диверсию. Вместо препарата она вводила своим пациентам бесполезный физраствор. По информации немецких властей, жертвами медсестры стали порядка 8,5 тысяч человек.

О происшествии стало известно еще в апреле, правда тогда медсестра призналась только в нескольких случаях, когда она сознательно подменила физраствором вакцину BioNTech. Якобы она уронила ампулу с препаратом, и не хотела никому об этом рассказывать, чтобы не получить нагоняй. Немецкие власти Германии добросовестно проверили сотню людей, которые заходили уколоться в пункт вакцинации в тот день. С тех пор к расследованию инцидента подключились и полиция с прокуратурой.

Расследование показало, что масштаб ЧП был на самом деле куда больше: в канализацию отправились 10 тысяч доз прививок. Среди людей, которые оказались беззащитны перед коронавирусом, много пенсионеров за 70, а ведь это самая уязвимая категория людей, когда мы говорим о ковиде.

- Люди, которые не получили прививки из-за действий медсестры должны как можно скорее пройти вакцинацию. Мы должны обезопасить их, даже если не знаем, сколько именно людей получили физраствор вместо препарата, - сказал районный администратор Фрисландии Свен Амбрози.

Несмотря на то, что медсестра раскололась на допросах и выдала реальное число подмененных доз (хотя точную цифру она сама назвать не может), причину такого поступка она не объяснила. Следователи изучили ее переписку в соцсетях, и оказалось, что женщина, несмотря на медицинское образование, с большим сомнением относилась к идее вакцинации и тем, препаратам, которые есть в ее распоряжении. Критиковала она и меры, которые власти ФРГ предпринимают для борьбы с пандемией.

При этом пока обвинение женщине не предъявлено, расследование продолжается.

Надо отметить, что в Германии довольно мощное антипрививочное движение, которое поддерживают многие ультраправые группировки.

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