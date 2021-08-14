Неправильный мёд делают вовсе не пчёлы: как распознать подделку

Эксперты Роскачества рассказали об основных видах мошенничества и о признаках некачественного мёда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 августа верующие отмечают Медовый Спас. И к этому времени уже вовсю идут медовые ярмарки. К сожалению, нечистые на руку продавцы-производители могут разбодяживать мёд, от чего полезнее он, конечно, не станет.

Эксперты Роскачества рассказали об основных видах мошенничества и о признаках некачественного мёда.

Самые популярные медовые мошенничества:

* Фальсифицируют ботаническую принадлежность, то есть смешивают дорогой сорт с более дешевым. Иначе говоря - производят купажирование мёда.

* Подмешивают в мёд крахмал, чтобы получить нужную консистенцию (чтобы он загустел), или наоборот разбавляют водой, чтобы стал жиже.

* Нередко прошлогодний мёд продавцы растапливают при высокой температуре, чтобы выдать его за новый урожай. В этом случае полезные свойства продукта теряются, образуется канцероген – оксиметилфурфурол.

* Часто фальсификат мёда делают при помощи глюкозно-фруктозного сиропа, приготовленного из отходов производства, например, из кожуры свёклы или картофеля. В таком «мёде» отсутствуют ферментивные элементы – диастаза и пролин. Это уникальные и полезные вещества, вырабатываемые пчелами.

* Иной раз на прилавке у продавца с десяток сортов мёда, и все они, по его утверждению, с одной пасеки, тогда как на одной пасеке за сезон не может быть больше 3–4 сортов меда.

* Не стоит поддаваться обаянию мёда экзотических сортов. В большинстве случаев это либо купаж, либо фальсификация.

- К сожалению, понять, что мёд поддельный, сложно, - говорит Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества. - Для этого нужны лабораторные исследования. Можно распознать лишь грубую подделку – например, если в продукт подмешали крахмал для нужной консистенции. Чтобы проверить это, в небольшое количество мёда добавьте каплю йода. Если мёд посинеет, значит, крахмал в нем есть. При этом качественный мед может быть как жидким, так и закристаллизованным. Засахаривание для натурального меда – естественный процесс, который не лишает его полезных свойств.

ЗНАЙ!

Смотри на слои и ищи карамель

И все же есть определенные признаки, которые помогут выявить некачественный товар:

1. Фальсификат часто расслаивается, имеет мутноватую консистенцию и осадок.

А натуральный мёд - вязкий и тягучий, стекает с ложки непрерывно и сразу не растекается, образуя горку. Качественный продукт в закрытой банке при поворотах плавно перетекает со стороны на сторону, не меняя консистенции.

2. Может присутствовать неприятный запах.

У натурального меда – легкий, приятный, характерный для сорта аромат. Причем нужно понимать, что у мёда не может быть аромата плодов или цветов, на которых его собирали. То есть, малиновый мёд не должен иметь аромат ягод малины – если запах есть, это химия.

3. В фальсификате часто присутствуют посторонние привкусы. Кислый неприятный – значит, в банке уже начался процесс брожения.

Сладкий карамельный вкус может говорить о том, что мёд разогревали, чтобы выдать за свежий.

При этом вкус натурального мёда – сладкий и приятный, но у некоторых сортов допускается горчинка. Он может быть даже терпким и вызвать першение в горле (например, гречишный).

Кстати, если мед не положенных ему по стандартам всех оттенков желтого, а, например, зеленый или розовый, то это продукт с добавками. Они не запрещены, но должны быть указаны на этикетке.

КСТАТИ

Верить ли надписи «органический»?

Пока у нас в стране есть только одни производитель органического меда, то есть в чьем качестве можно быть уверенными на 100%. Что это означает?

Строгие требования к производству:

* полный отказ от применения пестицидов и агрохимикатов на территории обитания пчел,

* отказ от применения антибиотиков в лечение пчел,

* запрет на смешивание органической продукции с обычной при хранении и транспортировке и многое другое.

Соответствие производства таким завышенным требованиям гарантирует абсолютную натуральность меда.

- То есть все этапы создания меда прошли аудит соответствия производства органической продукции на всех этапах – от земли до полки, - поясняет Александр Чумак, представитель Центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества. - Пока в России сертифицирован только один производитель из Новгородской области. Но уже скоро на рынке будет больше настоящего, проверенного органического меда. В Роскачество уже поступили заявки на сертификацию от пасечников из Московской и Костромской области.

Каждый производитель органической продукции вносится в Единый государственный реестр, который ведет Минсельхоз России.

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