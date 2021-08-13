Отец Бритни Спирс готов отказаться от опеки над дочерью

Певица Бритни Спирс с отцом.
Фото: EAST NEWS
Отец 39-летней американской певицы Бритни Спирс уведомил суд Лос-Анджелеса о своем намерении отказаться от опекунства над дочерью.
В документе, составленном его адвокатом, говорится:
- Пусть мистер Спирс и является беспрестанной целью атак, необоснованно направленных на него, он считает, что противостояние с дочерью в публичном пространстве из-за его опекунского статуса далее не будет отвечать интересам Бритни.
Этим заявлением Джеймс Спирс впервые обозначил свою готовность начать отказ от опекунских функций, включающих в себя контроль за финансами дочери, сообщает Variety.
Предполагается, что расходы и доходы певицы теперь будут переданы лицензированному аудитору. Именно на таком варианте и настаивал ранее ее адвокат.
В статусе опекаемой Бритни Спирс числится с 2008 года, когда суд официально признал ее частично недееспособной, приняв такое решение на основании многочисленных свидетельств того, что Бритни употребляет наркотики и испытывает серьезные психологические проблемы. Судья назначил опекуном отца Бритни, и родная дочь на протяжении последних нескольких лет обвиняет его в тотальном контроле за ней и растратах принадлежащих ей средств.
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