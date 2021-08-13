Миллионы за рекламу и шоу «Холостяк»: как Тимати попал в рейтинг Forbes, разругавшись с Black Star

В обновленном рейтинге Forbes самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса 37-летний Тимати занял 4 строчку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Для кого-то расторжение договора с крупным продюсерским центром — это похороны.

Для кого-то наоборот. В случае с лейблом Black Star, как показывает практика последних лет, это только суперимпульс. Круто взлетел рэпер Егор Крид, выкупив свой контракт у лейбла. Точно так же на волне и его коллега Тимати, покинувший Black Star, который сам в 2006 году и основал.

«И пусть рыночное предложение,

Определяет спрос.

Я лучше не попаду в музыкальный рейтинг,

Но возглавлю Форбс», — читает рэпер.

И находится все ближе к мечте.

В обновленном рейтинге Forbes самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса 37-летний Тимати занял 4 строчку с показателем 10,4 миллиона долларов (761 миллион рублей).

Что довольно круто.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Разговоры про богатенького папу музыканта давно уже неактуальны. Даже если состоятельный бизнесмен Ильдар Юнусов и дал старт карьере сына, то теперь рэпер крутится сам. И сам же объяснил, где можно заработать такую сумму за пандемийный год (аналитики учитывали период доходов с с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года).

«Холостяк»

Интереснее всего узнать, на сколько же раскошелился канал ТНТ, чтобы затащить самого Тимати в шоу холостяков, где никто и никогда не находит себе настоящих невест?

— Концепция этого телешоу — это скрытая мечта почти любого мужчины, — считает рэпер. — Я понимал, что если не в этот раз, то никогда уже такого опыта не будет. Где бы еще я мог познакомиться одновременно с 20 девушками, придумывать и организовывать интересные свидания? Где в реальной жизни человек может потратить пять миллионов долларов на свидания?

Словом, и тут договор о конфиденциальности не дал Тимати озвучить цифры. Однако из окружения артиста Forbes узнал, что доход певца от участия в шоу мог составить 45-50 миллионов рублей.

Инстаграм

Хоть в рэперской тусовке Тимати считают не совсем рэпером, а, скорее, поп-звездой, у него более 17 миллионов подписчиков в инстаграме. Что, разумеется, приносит прибыль. Помимо рекламных интеграций он проводит специальные розыгрыши с привлечением спонсоров. Фанатам — радость, Тимати — денежка. Так, один из таких «гивов» (розыгрыш 4 миллионов рублей для подписчиков) в инстаграме принес музыканту порядка 507 тысяч долларов (37 миллионов рублей). И это только за один раз.

Black Star

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тимати ушел из Black Star, ушел непросто — гендир лейбла Павел Курьянов (Пашу) подчеркнул, что теперь у них с Тимати нет дружеских отношений, но и на этом рэпер умудрился заработать. Сообщалось, что он продал американской музыкальной компании The Orchard Enterprises лицензию на использование песен сроком на два с половиной года. Сделка могла принести артисту 1,5 миллиона долларов (почти 110 миллионов рублей). Сам Тимати не опроверг и не подтвердил сумму контракта, сославшись на договор о неразглашении.

Реклама

Пропагандирующий здоровый образ жизни Тимати легко рекламирует то, за что хорошо платят: водку, табак, мед.

— Раньше я не мог открыто показывать, что имею привычку дымить кальяном, — признается Тимати, ставший совладельцем (на 40%) табачного бренда. — После ухода начал со студии в сторис кидать, что ни одна вечерняя сессия не обходится без кальяна, что является правдой уже как лет пять.

По оценкам аналитиков, за год только на рекламе в Youtube и инстаграм Тимати заработал 7 миллионов долларов (512 миллионов рублей).

Стримы, тату, серфинг

Еще со времен работы в Black Star у рэпера остались активы в индустрии моды (барбер-шопы и тату-салоны), еды (бургерные), а также картинг-станции с электрокарами в двух столицах. Все это тоже приносит доход.

Кроме того, в инстаграме Тимати все чаще стал появляться с доской для серфинга. И из этого хобби он тоже сделал бизнес. Летает ловить волну в Лос-Анджелес, гоняет по воде в черте Москвы и вместе с чемпионом России по кайтбордингу Ильей Винокуровым организовал серф-лагерь (так делают многие звезды — стендаперы Руслан Белый и Юлия Ахмедова, к примеру) на Мальдивах, тренировочные сборы в котором стоят 10 тысяч долларов (732 тысячи рублей) без учета перелета (еще как минимум 50 тысяч рублей) — за восемь дней. Чистая прибыль от этого бизнеса, по словам Тимати, может достигать 20 миллионов рублей.

А еще музыкант вложил 1 миллион долларов (73 миллиона рублей) в приложение, внутри которого стримеры могут продавать и рекламировать товары. Как магазин на диване. Программу установили уже 200 тысяч человек.

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