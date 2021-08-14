Белые – второй сорт: Байдена обвинили в расизме

Байдена не в первый раз упрекают в расизме Фото: REUTERS

Закон об инфраструктуре, принятый Сенатом Конгресса США на этой неделе, дискриминирует белых американцев.

Документ, предусматривающий выделение грантов на использование ветровых и солнечных технологий добычи электроэнергии, а также создание рабочих мест в штатах, пострадавших от закрытия угольных шахт и электростанций, оговаривает приоритет получения средств фирмами, принадлежащим нацменьшинствам, сообщает New York Post.

Подобный расклад оговорен и в случае, когда речь идет о финансировании проектов, улучшающих транспортное сообщение в мегаполисах: подрядчиками и субподрядчиками выполнения работ могут быть, в первую очередь, представители небелых рас или же, в крайних случаях, компании, управляемые женщинами.

Байдена не в первый раз упрекают в расизме: он уже предлагал списание долгов только чернокожим фермерам, а также компенсации за простой ресторанам и кафе, принадлежащим нацменьшинствам, но никак не белым американцам, пострадавшим от последствий пандемии COVID-19.

В истории США уже были подобные прецеденты, которые каждые раз рассматривал Верховный суд страны, предостерегавший от появления «лоскутного одеяла расовых предпочтений». Но, судя по всему, в этот раз, опасаясь повторений событий прошлого года, спровоцированных гибелью Джорджа Флойда, судьи вообще не примут к рассмотрению жалобы на дискриминацию по расовому признаку.