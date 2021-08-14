Лиза Арзамасова впервые рассказала, что думает про измены Ильи Авербуха

Звезда «Папиных дочек» рассказала про первые ощущения от беременности и реакцию на слухи об изменах супруга
Мало кто верил в их роман, но это правда.
20 декабря прошлого года прославленный фигурист, 47-летний Илья Авербух женился на светлом человечке, 25-летней актрисе Лизе Арзамасовой.
Пара долго шифровалась, но потом явила общественности отношения. И вот уже Лиза ждет ребенка.
В беседе с ютуб-блогом «Алена, блин!» звезда «Папиных дочек» рассказала про первые ощущения от беременности и реакцию на слухи об изменах супруга, который в настоящий момент в Нижнем Новгороде репетирует грандиозное шоу в честь 800-летия города.
«У нас не было потребности в этом [раскрывать отношения]. У меня не было желания говорить о личном, о том, что происходит между мной и друзьями. И ко мне [в инстаграм] приходят люди, которые ищут спокойной, почти семейной атмосферы. Конечно, есть хейтеры. Но залетные хейтеры быстро изживаются моими подписчиками или им становится очень-очень скучно с нами. Иногда даже блокирую или вступаю в диалог с такими»
«Подробную историю отношений хотелось бы оставить при себе. Почему? Хочется сохранить тайну, магию для детей. Чтоб я их потом позвала на разговор у камина и сказала: «Ребята, я сейчас расскажу, как мы с папой познакомились». Меня пригласили в проект «Лед и пламень» в 2010 году — там мы познакомились с Ильей и его командой (актрисе уже исполнилось 15 лет — Авт.). Это был непростой год, смог в Москве. Туда пригласили маленькую меня, мама тогда говорила: «Даже не знаю, Лизочка, ты такая неспортивная». Я правда никогда не занималась никакими видами спорта»
«Это было обоюдное решение. Но предложение сделал Илья. Я сразу согласилась. После карантина мы пришли к этому шагу. Карантин был важным испытанием, чтобы люди поняли, готовы ли без работы находиться наедине друг с другом и быть бок о бок 24 часа»
«Полет проходит нормально. Этот период — один из самых счастливых в жизни, если не самый счастливый. Происходит волшебство — зарождается новая жизнь. Если волшебство есть, то это оно. Спектр внимания уходит внутрь. Я слушаю в пол-уха, стала менее внимательной, потому что вся обращена внутрь. При этом краски стали ярче. Меня все радует»
«Были разные слухи (бывшая жена Авербуха фигуристка Ирина Лобачева признавалась, что об измене мужа узнала от сына — якобы Илья изменил ей с актрисой из «Ледникового периода» - Авт.), до меня долетала информация. Что я могу сказать? Мне очень жаль, что журналистам интересно писать об этом. Я еще не разобралась, как это работает. При моем дисконнекте с подобным контентом, существует и моя аудитория в инстаграме, которой это неинтересно. Понимаю, для чего артисты идут на раскрытие подробностей — возможно, кому-то это помогает в творчестве. А еще в этом есть миссия — предостеречь аудиторию, «Ребята, учитесь на моих ошибках». Рассказали про себя историю искренне, и это помогло. Лет с 12 я понимала, что когда появится семья и дети, очень глупым будет об этом не говорить. Это же большая часть жизни. И для этого существует инстаграм — твоя страница, где ты можешь сказать ровно столько, сколько хочешь сказать».