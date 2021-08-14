Лиза Арзамасова впервые рассказала, что думает про измены Ильи Авербуха

Звезда «Папиных дочек» рассказала про первые ощущения от беременности и реакцию на слухи об изменах супруга

Мало кто верил в их роман, но это правда.

20 декабря прошлого года прославленный фигурист, 47-летний Илья Авербух женился на светлом человечке, 25-летней актрисе Лизе Арзамасовой.

Пара долго шифровалась, но потом явила общественности отношения. И вот уже Лиза ждет ребенка.

В беседе с ютуб-блогом «Алена, блин!» звезда «Папиных дочек» рассказала про первые ощущения от беременности и реакцию на слухи об изменах супруга, который в настоящий момент в Нижнем Новгороде репетирует грандиозное шоу в честь 800-летия города.

ПРО ТАЙНЫЙ РОМАН

«У нас не было потребности в этом [раскрывать отношения]. У меня не было желания говорить о личном, о том, что происходит между мной и друзьями. И ко мне [в инстаграм] приходят люди, которые ищут спокойной, почти семейной атмосферы. Конечно, есть хейтеры. Но залетные хейтеры быстро изживаются моими подписчиками или им становится очень-очень скучно с нами. Иногда даже блокирую или вступаю в диалог с такими»

ПРО ЗНАКОМСТВО С АВЕРБУХОМ В 15 ЛЕТ

«Подробную историю отношений хотелось бы оставить при себе. Почему? Хочется сохранить тайну, магию для детей. Чтоб я их потом позвала на разговор у камина и сказала: «Ребята, я сейчас расскажу, как мы с папой познакомились». Меня пригласили в проект «Лед и пламень» в 2010 году — там мы познакомились с Ильей и его командой (актрисе уже исполнилось 15 лет — Авт.). Это был непростой год, смог в Москве. Туда пригласили маленькую меня, мама тогда говорила: «Даже не знаю, Лизочка, ты такая неспортивная». Я правда никогда не занималась никакими видами спорта»

ПРО СВАДЬБУ

«Это было обоюдное решение. Но предложение сделал Илья. Я сразу согласилась. После карантина мы пришли к этому шагу. Карантин был важным испытанием, чтобы люди поняли, готовы ли без работы находиться наедине друг с другом и быть бок о бок 24 часа»

ПРО БЕРЕМЕННОСТЬ

«Полет проходит нормально. Этот период — один из самых счастливых в жизни, если не самый счастливый. Происходит волшебство — зарождается новая жизнь. Если волшебство есть, то это оно. Спектр внимания уходит внутрь. Я слушаю в пол-уха, стала менее внимательной, потому что вся обращена внутрь. При этом краски стали ярче. Меня все радует»

ПРО ИЗМЕНЫ И ДРУГИЕ СЛУХИ

«Были разные слухи (бывшая жена Авербуха фигуристка Ирина Лобачева признавалась, что об измене мужа узнала от сына — якобы Илья изменил ей с актрисой из «Ледникового периода» - Авт.), до меня долетала информация. Что я могу сказать? Мне очень жаль, что журналистам интересно писать об этом. Я еще не разобралась, как это работает. При моем дисконнекте с подобным контентом, существует и моя аудитория в инстаграме, которой это неинтересно. Понимаю, для чего артисты идут на раскрытие подробностей — возможно, кому-то это помогает в творчестве. А еще в этом есть миссия — предостеречь аудиторию, «Ребята, учитесь на моих ошибках». Рассказали про себя историю искренне, и это помогло. Лет с 12 я понимала, что когда появится семья и дети, очень глупым будет об этом не говорить. Это же большая часть жизни. И для этого существует инстаграм — твоя страница, где ты можешь сказать ровно столько, сколько хочешь сказать».