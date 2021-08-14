На борту Бе-200 находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Фото: кадр из видео

Пожарный самолет Бе-200 с российскими военными на борту сегодня потерпел крушение на юго-востоке Турции. Сайт kp.ru в субботу, 14 августа 2021 года, собрал последние новости о случившемся.

- Самолет-амфибия упал при заходе на посадку во время тушения возгорания. ЧП произошло в 15:10 по московскому времени недалеко от города Кахраманмараш на юго-востоке страны.

- В Турции сообщили, что потерпевший крушение самолет был арендован у России для борьбы с лесными пожарными. Министерство обороны РФ позже подтвердило, что самолет принадлежал ведомству.

- На борту Бе-200 находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Их судьба пока что не известна, однако, по предварительной информации, все члены экипажа погибли. На место крушения направлены несколько поисково-спасательных отрядов.

- Для выяснения причин крушения к месту катастрофы направлена комиссия российского Минобороны. Сообщается, что самолет из состава морской авиации ВМФ России был направлен для оказания помощи турецкой стороне в тушении природных пожаров. Экипаж прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации и имел практический опыт выполнения подобных задач.

- Видео крушения пожарного самолета опубликовано в соцсетях.