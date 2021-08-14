В Турции разбился пожарный самолет Бе-200 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Турции потерпел крушение пожарный самолет.

Катастрофа произошла в городе Кахраманмараш. На место крушения направлены несколько поисково-спасательных отрядов, сообщает агентство Anadolu.

Потерпевшим крушение самолетом был российский Бе-200, арендованный у РФ для тушения пожаров, пишет агентство. На борту машины находились семь человек.

Известно, что ранее в Турции такой же самолет-амфибию отправил Азербайджан.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 Россия направила в Турцию самолет-амфибию для тушения пожаров.

Этим летом в Турции произошло множество лесных пожаров вблизи курортных городов. В стране в результате этого выгорело несколько деревень. Ранее ответственность за поджоги лесов взяла на себя террористическая организация «Дети огня», связанная с рабочей партией Курдистана.