Путин назвал беспрецедентным характер природных бедствий в регионах России

Владимир Путин начал совещание с признания проблемы. Фото: kremlin.ru

Лето 2021 года оказалось богатым на погодные аномалии. В Анапе на днях за сутки вылилась годовая (!) норма осадков, а в Якутии наоборот так сухо, как не было за всю историю метеонаблюдений.

- Характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер, - Путин начал совещание с признания проблемы.

Президент рассказал, что в самом горящем сейчас регионе – Якутии – угрозы жилью нет. «13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населённых пунктов, поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается», - поручил Путин.

Пенсионеров, живущих в горящих районах, будут отправлять подальше в санатории, чтобы они не надышались дымом. Президент обратил внимание, что смог от пожаров плохо влияет на пожилых с хроническими заболеваниями. Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что мест в пансионатах достаточно, и всех людей из групп риска вывезут на отдых.

- Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов. В частности, в Краснодарском крае пострадали одна общеобразовательная школа и шесть детских оздоровительных лагерей, - распорядился Путин.

Министр МЧС Евгений Зиничев рассказал, что его ведомству необходимы поправки в законодательство. «У МЧС должна быть возможность работать в лесах при пожарах федерального уровня. Сейчас мы можем работать в лесу, только если есть угроза населенным пунктам», - заметил министр.

На самом деле, Зиничев вскользь упомянул целую структурную проблему. В России с середины нулевых за борьбу с лесными пожарами отвечают регионы. Денег на это у них часто нет, поэтому активно бороться с огнем начинают, когда становится уже совсем «жарко», и к проблеме подключается федеральный центр. МЧС могло бы помочь, но как правильно заметил Зиничев, у ведомства просто нет полномочий.

Путин обратил внимание, что многие регионы сейчас в обход долгих процедур платят компенсацию пострадавшим просто по факту проживания. «Прошу коллег из правительства принять практику, чтобы снизить уровень забюрокраченности», - поручил президент.

Предложение совершенно правильное. Дело в том, что согласно закону, на помощь от государства могут рассчитывать только те, у кого дом был полностью оформлен и кто был прописан в сгоревшем (или утонувшем) жилье. На практике же получается, что во многих регионах дома строят без регистрации в Росреестре и прописаться там нельзя. Если власти будут строго следовать правилам, то компенсацию вообще мало кто получит.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил принять закон, по которому люди, живущие в зонах подтоплений, обязаны будут страховать свое жилье.

- Просто не надо строить в зонах подтоплений, и восстанавливать будет не нужно, - парировал Путин.

Вообще же хорошо, что власти наконец-то заговорили о страховании рисков. Вон, и замминистра Михаил Котюков, рассказывая о выделении денег на поддержку, заметил, что у многих аграриев должен быть застрахован урожай. Из года в год государству приходится помогать тысячам людей, пострадавших от природных аномалий. И вечно ни у кого нет страховки, хотя логично же предположить, что дом может пострадать, если живешь в лесу или в зоне регулярных подтоплений.

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