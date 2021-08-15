Можно ли прививаться от коронавируса при аллергии на антибиотики и проблемах с щитовидкой, рассказали эксперты Роспотребнадзора

Аллергия на антибиотики не относится к противопоказаниям для вакцинации против коронавирусной инфекции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

? Я перенесла ковид в середине ноября 2020 года. После полного обследования выяснилось, что у меня большие проблемы с эндокринной системой. Врач-эндокринолог сказала, что медотвод в случае аутоиммунных отклонений не положен. Хотя, в СМИ пишут, что аутоиммунный дефицит щитовидной железы является основанием для медотвода. А на работе требуют прививку. Подскажите, как быть?

Заранее спасибо.

Валентина

- Если вы перенесли коронавирусную инфекцию в ноябре 2020 года, то через полгода, то есть, начиная с июня 2021 года, вам рекомендуется вакцинация.

Инструкции к вакцинам против COVID-19, которые на сегодня применяются в России, предусматривают, что аутоиммунная патология не является противопоказанием, а входит в перечень заболеваний, при которых необходима осторожность. Это означает, что вакцинацию проводить можно, но врач должен оценить особенности заболевания на данный момент.

В определенных случаях прививку откладывают на некоторое время. А именно, до момента стабилизации состояния, купирования обострения, окончания подбора терапии.

Важно: на сегодняшний день нет данных о каком-либо отрицательном влиянии вакцинации против коронавирусной инфекции на течение аутоиммунной патологии щитовидной железы.

? У моего мужа аллергия на антибиотики. Можно ли ему прививаться от COVID-19?

Спасибо.

Любовь Сенченко

- Аллергия на антибиотики не относится к противопоказаниям для вакцинации против коронавирусной инфекции.

Однако, если у пациента есть аллергические реакции в анамнезе (то есть такие реакции были когда-либо в течение жизни. - Ред.), перед прививкой нужно посоветоваться с врачом. Если есть соответствующие медпоказания, доктор может назначить необходимый препарат для снижения риска побочных действий вакцины.

? Я сделала первую прививку «Спутник V» 10 июня. А 22 июня после операции забрала маму домой, и через три дня выяснилось, что у нее ковид. Я сдала тест, он был отрицательный. Через день сдала кровь на антитела к S-белку коронавируса (Швейцария, Roche). Результат 105,97 BAU/ml. Поясните, пожалуйста, дальнейшие действия по поводу второй прививки.

Ирина Анатольевна

- Имеющиеся у вас антитела могут быть иммунным ответом на первое введение вакцины. Если вы не переносили коронавирусную инфекцию, то введение второй дозы вакцины показано в самое ближайшее время. Для решения этого вопроса вам нужно обратиться к лечащему врачу.

От редакции: чтобы узнать, перенес ли привитый человек заболевание COVID-19, в том числе, в бессимптомной форме, нужно сдать анализ крови на антитела IgG к N-белку SARS-CoV-2. Именно такой тип теста следует заказывать в медицинской лаборатории. Если была сделана прививка «Спутник V», и при этом анализ показывает наличие антител IgG именно к N-белку, это означает, что человек переболел ковидом.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как прививаться от коронавируса людям с заболеваниями желудка, болезнями почек и при бронхиальной астме, пояснили эксперты

На вопросы читателей «КП» о ковиде и вакцинации отвечают авторитетные врачи (подробности)