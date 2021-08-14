Как прививаться от коронавируса людям с заболеваниями желудка, болезнями почек и при бронхиальной астме, пояснили эксперты

«Комсомолка» продолжает публиковать ответы авторитетных медицинских специалистов на народные вопросы о прививках от ковида Фото: REUTERS

На этой неделе показатели смертности от коронавируса в нашей стране стала самыми высокими за все время пандемии. К утру четверга, 12 августа, суточное количество погибших от ковида составило 808 человек. А к утру пятницы было зарегистрировано 815 летальных исходов. Самое надежное и эффективное средство защиты от тяжелых осложнений и смерти от COVID-19 - вакцинация, в один голос говорят ученые и врачи. «Комсомолка» продолжает публиковать ответы авторитетных медицинских специалистов на народные вопросы о прививках от ковида.

? Я слышала, что при аутоиммунных заболеваниях прививки от ковида делать нельзя. Мне 70 лет. Размер щитовидки уменьшился до 2,48 куб. см. Врачи пишут, что у меня аутоиммунный тиреоидит с гипотиреозом. Принимаю постоянно эутирокс по 100 мг. В феврале-марте я переболела ковидом, но не в тяжелой форме. Можно ли мне делать прививку от ковида и какой вакциной предпочтительнее - «Спутник» или «КовиВак»?

С уважением, Надежда.

Отвечает главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук, профессор Заур Шугушев:

- В данной ситуации ответ очевиден: можно смело делать прививку от COVID-19, противопоказаний у вас нет. Выбор вакцины «Спутник» или «КовиВак» - исключительно ваше личное решение. Обе вакцины показали свою эффективность.

? Посоветуйте, пожалуйста: какой вакциной мне лучше ревакцинироваться и когда? 12.02.2021 г. прошла полную вакцинацию «Спутником V», побочной симптоматики не было, острые и хронические заболевания отсутствуют, 65 лет. Ольга

Отвечает главный терапевт сети клиник «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук Сергей Черемушкин:

- Как один из вариантов для ревакцинации в вашем случае можно порекомендовать «Спутник Лайт». Исследования показали, что при использовании этой вакцины на 10-е сутки у лиц с предсуществующим иммунитетом (то есть ранее привитых или переболевших. - Ред.) отмечается выраженный 40-кратный рост титра антител. Это позволяет рекомендовать «Спутник Лайт» для ревакцинации и вакцинации ранее переболевших.

От редакции: действующие сегодня методические рекомендации Минздрава предусматривают, что ранее привитым людям повторная вакцинация (ревакцинация) проводится не ранее, чем через 6 месяцев.

? Подскажите, можно ли вакцинироваться, если есть хронический панкреатит и гастрит, а также дискинезия желчевыводящих путей? Периодически болит поджелудочная, т.е. панкреатит не в стадии ремиссии. У близкого друга также были проблемы с желудком, и перенес вакцину он очень плохо: сильно обострился гастрит. Стоит ли вакцинироваться с моими заболеваниями?

Анна

Отвечает Сергей Черемушкин:

- Любая вакцинация/ревакцинация допускается при условии ремиссии хронических заболеваний. Поэтому, прежде чем принимать решение, необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом на предмет наличия у вас хронического панкреатита в принципе. И - состояния ремиссии при его наличии.

? Я сдала анализ на антитела, и результат >400. Надо ли вакцинироваться?

С уважением, Ирина

Отвечает профессор Заур Шугушев:

- Советую каждому делать прививку от коронавирусной инфекции независимо от титра антител. В большинстве стран мира не ориентируются на данный показатель.

? Подскажите, пожалуста, можно ли делать прививку при бронхиальной астме? Девушка, 23 года. Аллерголог в платной клинике советует сделать «Спутником», так как он проверен. А пульмонолог по месту жительства предлагает «КовиВаком». Не знаем, что выбрать - что бы вы посоветовали?

С уважением, Мила

Отвечает врач-пульмонолог клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин:

- Наличие бронхиальной астмы не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19. При этом прививка должна быть отложена, если у вас в настоящий момент имеется обострение.

Что касается вакцин «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «КовиВак», то наличие бронхиальной астмы не влияет на выбор вакцины. Вы можете привиться любой из вакцин, они обе обеспечивают высокий иммунитет против COVID-19.

? Подскажите, можно ли делать прививку при опоясывающем герпесе, хронически часто повторяющемся?

Сергей

Отвечает Сергей Черемушкин:

- Прежде всего вам стоит обратиться к лечащему врачу, чтобы определиться с текущим состоянием (при хронических заболеваниях вакцинация проводится в период ремиссии. - Ред.). А после уже принимать решение о дате вакцинации. Но сомневаться в необходимости вакцинации не нужно.

? Мне 65 лет. В марте вакцинировалась «Спутником V»; через 2 месяца после получения второго компонента сдала тест на антитела. Результат показал недостаточное количество антител для наличия иммунитета (6.7 ОЕ/мл), и оно продолжает оставаться низким. При этом качественные показатели антител в норме. Чем это может быть вызвано и какую вакцину стоит выбрать при ревакцинации?

Заранее спасибо за ответ! С уважением, Ольга

Отвечает профессор Заур Шугушев:

- Не стоит напрямую связывать эффективность вакцинации и уровень антител. Антитела, конечно, важный компонент общего иммунного ответа, однако, не единственный. У нас еще минимум два пути иммунного ответа, поэтому не следует акцентировать внимание только на этих показателях. Ревакцинацию можно проводить той же вакциной, то есть «Спутником V».

? Я сдала кровь на антитела и понимаю, что не болела, так как показатель 3.8. Думаю сделать прививку «Спутник V». Хотела бы получить совет: можно ли мне делать прививку? У меня больные почки (полинефрит), щитовидка дала сбой при беременности (но после вроде наладилось), желчный пузырь удалён, гемангиома печени, постинфекция гепатита В, октопия шейки матки, поликистоз яичников, прививки БЦЖ нет (родилась недоношенной).

С уважением, Ирина.

Отвечает главный уролог сети клиник «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, Федор Севрюков:

- Хронический пиелонефрит не является противопоказанием к вакцинации, как и остальные перечисленные заболевания, которые вы перенесли. Больше рисков для вашего здоровья и жизни будет в случае заболевания COVID-19. Поэтому рекомендую максимально быстро вакцинироваться, и тем самым сохранить своё здоровье и здоровье и жизни окружающих вас людей.

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