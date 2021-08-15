«Задействованы самые тонкие отделы мозга»: Пропадет ли у МакSим голос после комы

Певица МакSим Фото: Instagram.com

Ковид — это не только «разновидность пневмонии», как считают некоторые. Это серьезный вирус, выжигающий весь организм по отделам. Особенно опасно, если человека вводят в медикаментозную кому, когда собственного кислорода не хватает, — это говорит о том, что все важнейшие органы перестают полноценно питаться.

Если кома длится полтора месяца, как в случае с певицей МакSим, то вообще сложно прогнозировать, какой урон организму был нанесен. Тем не менее, «КП» попыталась разобраться, что происходит с голосом, пока мышцы, отвечающие за легкие, практически атрофируются за время болезни. К примеру, переболевшая коронавирусом Анита Цой признавалась, что попросту потеряла голос и полгода его восстанавливала, кропотливо работая с врачами.

— В этом случае к основному курсу реабилитации стоит обязательно добавить дыхательные техники, — сказал kp.ru нейрофизиолог и реабилитолог Виктор Косс, глава «Клиники Виктора Косса». — В восточной медицине есть множество эффективных техник по этой проблеме. Специальные дыхательные упражнения — они и помогут восстановить голос. Поскольку организуют максимальный доступ кислорода к горловому аппарату и тренируют мышцы.

Нейрофизиолог и реабилитолог Виктор Косс, глава «Клиники Виктора Косса». Фото: Instagram.com

Что вообще происходит с голосовым аппаратом во время распространения Covid-10 по организму? Как это отразится на дальнейшей карьере и голосовых связках МакSим? И сможет ли она продолжать петь? «КП» расспросила об этом профильного специалиста.

- Голосовой аппарат это сложная система нейромышечных связей: мозг, голосовые складки, дыхательные пути, диафрагма, - объяснила kp.ru отоларинголог-фониатр, вокальный и речевой фонопед Галина Улезько. - Причем с особой уникальной координацией, подобной мелкой моторике. И поражения после ковида могут быть вариативные и многоуровневые. Может быть нейроинтоксикация центральной нервной системы. Может быть периферическое поражение — на протяжении всего нерва вагуса (блуждающего нерва), то есть от мягкого неба и до диафрагмы и брюшной полости. Может быть поражение кишечника, так как 60% лимфатических образований находится там. Внутрибрюшное давление, как и внутригрудное, очень влияет на тонус диафрагмы и на голос в целом. Очень часто в результате болезни идет потеря веса, что сопровождается общей потерей тонуса мышц (гипотонией). Или наоборот — при гормональной терапии (дексаметазон) может увеличиваться масса тела за счет замещения мышечной ткани на жировую. В связи с этим тоже происходит изменение голоса, ведь гортань – гормонозависимый орган.

- Что еще влияет на вокал и как это лечат?

- Может появиться сосудистая сетка (как варикозные "звездочки") или другие сосудистые изменения на голосовых складках, потому что коронавирус вызывает поражение капилляров и легких — по типу микроинфарктов сосудов легких. В этом случае исход зависит от объема и отделов поражения, быстроты обращения к врачам и правильности начатой терапии у вокалистов. Если возникает фиброз нижних долей легких (образование рубцов), то нарушается движение диафрагмы, ограничение ее подвижности. Это проявляется укорочением озвученного выдоха, одышкой при речи и пении. Это связано с патологией работы нижнеребернодиафрагмальной зоны, которая очень важна при звукоизвлечении.

Также при ковиде ведущим симптомом может быть нарушение нервно-мышечнои проводимости, функциональное снижение двигательной активности мышечных элементов. В этом случае назначаются определенные медикаментозные препараты и упражнения.

- При длительной коме сильно страдает и мозг. Это тоже не проходит бесследно?

- Если есть сосудистое поражение головного мозга, во время реабилитации требуется барокамера и сосудистые препараты. Исходя из того, какой нарушение ведущее, пациенту назначается индивидуальная программа реабилитации, в которой могут использоваться голосовые и дыхательные упражнения, дыхательные тренажеры и фонопедия, физиотерапия.

Фото: Instagram.com

- Это целую клинику надо отводить под реабилитацию.

- В восстановлении обычно участвует целая группа специалистов: помимо профильных врачей это могут быть и остеопаты, которые «включат» диафрагму, и нейрореабилитолог, пульмонолог, невролог, фониатр, фонопед, которые всесторонне комплексно возвращают нарушенную функцию. Поскольку певческий голос — это мелкая моторика, в которой задействованы самые тонкие отделы мозга, после ковида начинается формирование новых нейронных связей. Стандартных методов реабилитации в этом случае пока не разработано, для каждого мы стараемся подобрать лучший курс лечения. Нарабатывается новый опыт, анализируется, подход стандартным быть не может.

- Если поражение тяжелое — более 80%, как у певицы МакSим. Есть ли шансы вернуть голос в том виде, в котором он был?

- У МакSим было много общей патологии (артистка признавалась, что имела серьезные проблемы с внутренними органами и осложнения с сосудами головного мозга — Авт.), усугубление алкоголем и наркотиками, что влияло на печень — которая, прежде всего, сосудистый орган детоксикаций. Ее историю болезни я не видела, но если было грамотное лечение кровообращения и детоксикации, возможно, это поможет спасти ситуацию по возвращению голоса. Есть случаи, когда пациенты при 70-80% поражения антикоагулянтах и других важных препаратах спасли пораженные легкие с минимальными остаточными явлениями. Надо знать, насколько пострадал мозг за время болезни, в какой степени была гипоксия, что будет с сердечно-сосудистой системой , насколько это восполнялось кислородом. Будем надеяться, что подключены лучшие специалисты и с МакSим все будет хорошо. Обращайтесь к фониатру после ковида, если осталась патология голоса, и мы постараемся найти эффективный метод, используя все возможное.

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