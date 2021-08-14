Что ждет певицу МакSим в ходе реабилитации: противоотечная терапия, нейротренажеры, уколы в голову

Певица МакSим с детьми Фото: Instagram.com

Коронавирус — максимально недоизученная болезнь. Буквально каждый день врачи сталкиваются с новыми и новыми проявлениями течения вируса и его непредсказуемыми последствиями (именно поэтому и просят людей прививаться!). Певица МакSим на себе ощутила, что это за ужас: 80% поражения легких, полтора месяца медикаментозной комы, аппарат ИВЛ и ЭКМО, самые печальные прогнозы.

Но чудо все же произошло.

9 августа МакSим перевели из реанимации в обычную палату 52 больницы Москвы, а затем выписали домой. Все самое страшное позади. Но теперь певице предстоит длительный и непростой путь — реабилитация. Это всегда очень долго, изнурительно и однообразно. Но необходимо, если МакSим хочет жить, как прежде, и тем более петь. «КП» решила обсудить с практикующими врачами, какие процедуры могли бы помочь певице скорее прийти в себя. И на наши вопросы исчерпывающе ответил кандидат медицинских наук, невролог и реабилитолог, работающий со многими звездами шоу-бизнеса (Николай Басков, Михаил Турецкий, рэпер ST), Виктор Косс — глава Центра ортопедической неврологии и реабилитации.

Виктор Косс — глава Центра ортопедической неврологии и реабилитации. Фото: Instagram.com

Вот какой план восстановления помогает эффективно справиться с последствиями коронавируса (при качественной врачебной поддержке, само собой).

1) Бронхолегочная реабилитация и противоотечная терапия. Необходимо восстанавливать бронхи и легкие, где идет спаечный процесс застоя в плевральной полости. Образуются спайки, кислорода начинает не хватать — у человека возникает одышка, гипоксия мозга, сердца и других тканей. Именно поэтому разработка бронхолегочной системы чрезвычайно важна.

Что назначают: физиотерапия, дыхательные упражнения, ЛФК.

2) Восстановление работы сердечно-сосудистой системы. Все в курсе, что сердце работает как насос. За время комы и пребывания под аппаратом ИВЛ сердце гипотрофируется (работает хронически недостаточно). Сократительная способность сердца значительно снижается. Поэтому сердце необходимо тренировать, давать ему аэробную нагрузку, чтобы обеспечить микрокоагуляцию системе.

Что назначают: тренировки, массаж дренажной системы и прочие манипуляции, направленные на возвращение кондиций.

3) Контроль системы крови. После приема антикоагулянтов, разжижающих кровь во время течения covid-19 (чтобы исключить тромбоз), необходимо вернуть баланс — чтобы кровь не была слишком жидкой. Врач должен следить за свертываемостью крови, проводить коагулограмму. Этому же способствуют и физические нагрузки, и правильное питание (без жирного и жареного, мучного и сладкого, с правильным потреблением жидкости).

Что назначают: Диета, регулярный контроль качества крови, исходя из которого врач корректирует прием витаминов, железа, цинка и так далее.

4) Восстановление психики

После длительного пребывания в коме пациенту придется восстанавливать когнитивные функции: память, внимание, мотивация. Без трех вышеперечисленных пунктов восстановить психику качественно не удастся. Если кровь в нужных объемах не будет поступать в мозг, ему нечем будет питаться. Очень часто у лежачих пациентов смещаются позвонки шейного отдела, в результате чего блокируются суставы. Этим тоже придется заниматься (мануальные техники — см.ниже). Психика восстанавливается прежде всего за счет поступления крови, и уже потом за счет приема аминокислот, ноотропных препаратов и так далее.

Что назначают: Медитативные техники — вероятно, МакSим придется им овладеть.

Сильно помогают нейротренажеры — специальные беспроводные устройства с биологически обратной связью, разрабатывающие память.

Рефлексотерапия — отлично помогает восстанавливать ментальные (мыслительные) функции. Иглотерапия — в определенные точки ставятся иголки, к которым подводится ток.

Существует также эффективная методика, в ходе которой определенные специальные препараты (травы, гомеопатия, ноотропы) вводятся по зонам головы (под скальп) — таких зон более сорока. В том числе есть точки, воздействующие и на память.

Медитативные техники или молитвы — то, что помогает развить ментальные функции, потому что работает не совсем на физическом уровне, развивая электрофизиологию. Клетки мозга связаны между с собой не только аксонами и дендритами, но и электростатическим напряжением. Это электромагнитное поле можно генерировать при помощи медитации.

5) Работа над нейромышечной системой.

После того, как к человеку начала возвращаться память и мотивация, ему нужно тренировать мышцы и суставы. Постоянные тренировки обеспечивают устойчивые нейромышечные связи.

Что назначают: фитнес, плавание, ходьба.

Какие существуют средства реабилитации:

- Руки врача: массаж, остеопатия, мануальная терапия.

- Мануальные техники: физиотерапия, вакуумная терапия (банки), электрофорез.

- Фармакология, в том числе травы, мобилизующие бронхолегочную систему (чай «Грудной сбор»). Алоэ.

- Традиционная китайская медицина: иглотерапия, дыхательные практики (цигун), медитативные техники. Поскольку страдает физика тела, нарушается работа опорно-двигательного аппарата после длительного пребывания в лежачем положении. Его работу необходимо качественно восстанавливать.

- Лечебная физкультура

Разумеется, у каждого человека уникальный анамнез и особенности организма. Внутренние органы и системы — сугубо индивидуальный случай каждого пациента. Поэтому за МакSим будет следить лечащий врач (а, может быть, и не один), которому придется дорабатывать особенности, патологии или хронические болезни в ходе реабилитации.

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