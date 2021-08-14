Лиза Арзамасова родила ребенка от Ильи Авербуха: первое фото малыша

Илья и Лиза выложили первое фото ребенка Фото: Instagram.com

Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями. Актриса родила от фигуриста своего первенца. Трогательными снимками влюбленные синхронно поделились в своих блогах.

Лиза Арзамасова впервые стала мамой. Она разместила снимок с малышом. Илья Авербух трепетно прижал к себе крошку. Супруги написали одинаковые комментарии под фотографией: "Счастье".

Поклонники поздравляют родителей, оставляя в адрес звездного семейства теплые слова. "Поздравляю! Растите здоровенькими!", "Здоровья малышу и мамочке", "Примите самые искренние поздравления! Всех благ Вашей семье", "Илья, здорово!", - пишут фолловеры.

Известно, что Лиза рожала в Москве. Следовать модным трендами и организовывать совместные с мужем роды она не стала. "Не хотела бы, чтобы Илья присутствовал при родах. Это довольно интимный момент. У меня нет какого-то категорического мнения на этот счет, но мне хотелось бы пережить этот процесс как-то деликатно", - объясняла она свое решение.

При этом пол ребенка будущие родители не называют. "Мы пока не хотим говорить об этом", - подчеркивала артистка.

Ходят слухи, что Арзамасова родила сына. Об этом проговорился пасынок Лизы. "Надеюсь, не будет таким разгильдяем, как я!" - писал в блоге сын Авербуха от Ирины Лобачевой.

По словам звезды сериала "Папины дочки", ее беременность проходила очень легко. Актриса чувствовала, что находилась в перманентном состоянии эйфории и восхищения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лиза Арзамасова впервые рассказала, что думает про измены Ильи Авербуха

Звезда «Папиных дочек» ждет ребенка от знаменитого хореографа (подробности)