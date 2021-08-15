«Зелень» вместо золота: Как Америка превратила доллар в главную мировую валюту

5 августа 1971 года был отменен «золотой стандарт». Доллар отвязаяли от котировок драгоценного металла Фото: Shutterstock

Ровно полвека назад – 15 августа 1971 года – президент США Ричард Никсон отменил «золотой стандарт». Он отвязал американскую валюту от котировок драгоценного металла. Тем самым породил эру вечной инфляции. А заодно окончательно монополизировал роль доллара в глобальной торговле. Вместе с экспертами пытаемся понять, к чему это привело.

КАК ЗОЛОТО СТАЛО ВСЕОБЩИМ ЭКВИВАЛЕНТОМ

Чеканить монету из «металла» было принято в разных странах. Кто-то больше использовал серебро, кто-то – золото. Но если раньше объемы внешней торговли были небольшими, а продавцы с покупателями самостоятельно решали, как и чем расплачиваться, то к середине 19-го века стало ясно, что нужна единая система. И она появилась.

В 1867 году на конференции в Париже развитые страны договорились, что таким эквивалентом станет золото. Курсы валют жестко привязывались к унции металла. А поменять его можно было только в двух местах – Лондоне и Нью-Йорке. Там стали храниться основные запасы золота.

Эта система просуществовала до конца Первой мировой войны. А после этого доллар окончательно взял первенство. В 20-е годы к золоту привязывалась только валюта США, а курс фунта фиксировался по отношению к доллару. Напрямую обменять британскую валюту на золото было нельзя.

Великая депрессия в США практически убила мировую валютную систему. А Вторая мировая война обескровила европейские экономики. В итоге в 1944 году в городке Бреттон-Вудс в США собрались представители 44 стран и договорились о «новом золотом стандарте». Он увековечил резервный статус американской валюты. Доллар стал своего рода посредником между золотом и другими валютами. Это означало, что страны зависели от США и могли печатать лишь столько денег, сколько у них было в резервах золота и долларов. Сталин, кстати, соглашение подписал, но не ратифицировал.

- Устойчивые курсы способствовали развитию торговли. Люди заключали международные контракты, не беспокоясь, что курс валют изменится за ночь. Бреттон-Вудская система оказалась достаточно гибкой и для обеспечения роста, и для поддержания стабильности, - пишет экономист Майкл Гудвин в книге «Экономикс. Как работает экономика и почему не работает».

Но потом что-то пошло не так...

ДЕМАРШ ДЕ ГОЛЛЯ И НИКСОНА

В чем-то эта система была работающей. Потому что защищала от гиперинфляции. Но лишь до тех пор, пока сам доллар был стабилен. В 60-е годы авторитет американской валюты пошатнулся. США включились в гонку вооружений и космическую одиссею с Советским Союзом, в итоге погрязли в долгах. И стали бесконтрольно печатать доллары, чтобы финансировать войну во Вьетнаме. Это привело к высокой инфляции.

Считается, что «золотой стандарт» де-факто отменил генерал Шарль Де Голль. Именно он в 1965 году потребовал от США поменять свои бумажки на реальное золото – по фиксированному курсу (35 долларов за унцию). Штаты долго отнекивались, но в течение двух лет все же выдали Франции и Германии около трех тысяч тонн золота. Тогда стали ходить упорные слухи, что количество напечатанных долларов давно не соответствует весу металла, который якобы лежит в американских закромах. И многие кредиторы стали давить на Штаты, чтобы те отдали причитающееся им золото - в обмен на их зеленые бумажки.

Считается, что «золотой стандарт» де-факто отменил генерал Шарль Де Голль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- К началу 1970-х годов доллар настолько упал в цене, что золото буквально утекало из американских хранилищ, - пишет Майкл Гудвин.

Чтобы не ставить себя в глупое положение, президент Ричард Никсон в 1971 году окончательно похоронил «золотой стандарт». Штаты официально вышли из Бреттон-Вудского соглашения. Курс доллара упал на 7 – 20% по отношению к валютам других развитых стран. В США разразилась двузначная инфляция. Но это были временные неприятности. Развитые страны общими усилиями устаканили мировую финансовую систему, договорились о новых правилах игры.

Тем не менее за десятилетия гегемонии все настолько привыкли пользоваться долларом в международных расчетах, что его главенствующая роль осталась неизменной. Более того, с тех пор Америка может печатать столько долларов, сколько ей угодно.

Примечательно, что сейчас происходит похожая ситуация. Госдолг США растет, американский бюджет долгие годы дефицитен, инфляция выросла в разы, курс доллара по отношению к корзине мировых валют начал падать. И большой вопрос, на который пока нет ответа, - что произойдет с мировой финансовой системой и на этот раз придумают американцы? Неужели снова выйдут сухими из воды? Похоже на то. По крайней мере, высокая инфляция и падение курса доллара уже обесценивает их гигантский внешний долг, достигающий астрономической суммы в $30 трлн.

Чтобы не ставить себя в глупое положение, президент Ричард Никсон в 1971 году окончательно похоронил «золотой стандарт» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Золото уже не играет значительной роли»

Консерваторов среди экономистов все меньше. Золото хоть и ценится - например, в период кризиса, - но обладает куда меньшей ценностью, чем раньше. Почему золото теряет свои позиции? И есть ли смысл сейчас хранить в нем деньги? На эти и другие вопросы «КП» ответил Олег Шибанов, профессор Российской экономической школы, директор Финансового центра «Сколково-РЭШ».

- Почему именно золото когда-то стало главным мерилом богатства?

- У золота есть прекрасные характеристики - оно нормально хранится, не ржавеет и может быть разделено на части без огромного труда, а также ценится как украшение - то есть имеет внешний спрос. Поэтому золото, и в меньшей степени серебро, использовались очень долгое время, пока бумажные и электронные деньги не научились хорошо защищать в 20 веке. От использования золота пользу получали все, и нельзя сказать, что у отдельных стран было преимущество.

- Зачем нужен был «золотой стандарт»? Почему в какой-то момент к нему пришли?

- Фактически он использовался в разных вариантах до начала 1970-х годов. Наиболее интересным был как раз промежуток времени с 1944 по 1971 годы, когда существовала Бреттон-Вудская система привязки валют к доллару, а доллара - к золоту.

- Почему в итоге от «золотого стандарта» решили отказаться? В чем был смысл этой операции?

- Окончательный отказ произошел в 1971 году с решением президента Никсона. Основная логика была в том, что золота в мире просто недостаточно для обслуживания деловой активности, поэтому электронные и наличные деньги оказались полезнее.

- По сути, доллар заменил собой золото в мировой финансовой системе. Но если золото надо было добывать и это могли сделать все страны, то выпускать доллары могут только США. Как это изменило мировую финансовую систему?

- Дело в том, что использование доллара мировой финансовой системой увеличивалось весь 20 век. До того, как доллар начал использоваться все шире в международной торговле, ключевую роль играл фунт стерлингов. Поэтому нельзя сказать, что золото было столь существенным и важным для результатов международной торговли в 20 веке. И поскольку ключевым элементом международной торговли является именно передача товаров и услуг между странами, то все большее использование доллара не слишком меняло положение США в мировой торговле.

- Означает ли нынешняя ситуация, что Штаты могут бесконечно брать деньги в долг, пользуясь своим приоритетным положением? Судя по росту объема их долга и перманентного дефицита бюджета, сокращать долги США в ближайшие годы не планируют… К чему это может привести?

- Действительно, использование доллара дает некоторые положительные эффекты на положение дел в США. Поскольку он пользуется спросом в мировой финансовой системе, это означает, что и финансовые активы США довольно привлекательны для участников.

- Нужна ли какая-то глобальная система сдержек и противовесов (каким был золотой стандарт), которая не приводила бы к перекосам?

- Вероятно, свободно плавающие курсы, которые определяются на международных рынках, являются наилучшим решением для определения стоимости валюты. Пока другого механизма нет, и не очевидно, что он нужен. Например, многие исследования демонстрируют, что страны с фиксированными курсами валют испытывает гораздо больше экономических проблем, чем страны с плавающими курсами валют.

- Какова роль золота сейчас? По сути, это теперь лишь один из финансовых инструментов, наряду с валютами, нефтью, акциями, облигациями и даже биткоинами… Стоит ли в него вкладывать деньги?

- По большому счету, золото действительно не играет значительной роли как платежное средство. В основном это актив, который используется в мире для диверсификации инвестиционного портфеля. Более того, судя по историческим данным, золото не является защитой от кризисов. И за ним нет бизнеса компании, то есть оно не приносит купонов или дивидендов. Поэтому вся надежда – только на изменение цены. Но она может идти как вверх, так и вниз.

КСТАТИ

История российского золотого запаса

- Золотой запас империи в начале 1914 года составлял 1312 тонн. Тогда Россия входила в тройку самых запасливых - наряду с США и Францией.

- Через 10 лет после революции золотой запас СССР истощился до 150 тонн. Этому способствовала Первая мировая война и траты новой советской власти.

- После прихода к власти Иосифа Сталина золотой запас СССР стал быстро расти. К 1941 году он достиг 2800 тонн (это исторический максимум).

- В 1991 году в наследство от Союза новой России досталось всего 290 тонн золота. Накопления пришлось начинать почти с нуля.

- По данным на март 2021 года, в Центробанке находится 2300 тонн благородного металла. Стоимость унции (31,1 грамма) составляет $1750. Это примерно $130 млрд.

НАИВНЫЙ ВОПРОС

Зачем сейчас государству золото?

В последние годы Центробанк активно увеличивал долю золота в наших резервах. В частности, продавал гособлигации США и покупал золотые слитки. Сейчас на долю металла приходится почти четверть наших резервов. Золотой запас — это подушка безопасности страны. В случае кризисной ситуации золото всегда можно продать или оставить в залог. Оно до сих пор пользуется спросом на мировых рынках. Хотя раньше его значение было куда выше.

СОВЕТЫ «КП»

Пять способов вложить деньги в золото

Почти все из них сопряжены с дополнительными комиссиями, переплатами и неудобствами. Стоит ли золото этих издержек, решать вам.

1. Приобрести слиток

Крупные банки продают мерные слитки в своих отделениях. Они бывают весом от 1 грамма до 1 килограмма. Но тут есть нюансы. Во-первых, при продаже взимается НДС (20%). Во-вторых, банки делают разницу между ценой покупки и продажи. Она может доходить до 5 - 10%. Чем меньше слиток, тем больше переплатит покупатель в расчете на 1 грамм. В-третьих, хранить золото нужно аккуратно. Любая царапина на слитке сразу делает его дешевле. Даже в банке такой металл примут только со скидкой. В-четвертых, его могут украсть. Можно, конечно, хранить слиток в банковской ячейке. Но за нее придется платить.

2. Купить монету

Есть два вида монет - инвестиционные и памятные. И те, и другие есть в продаже в крупных банках. Самая распространенная инвестиционная монета - «Георгий Победоносец». Она есть и золотая, и серебряная. Ее стоимость привязана к цене металла. И самый большой плюс - при покупке с покупателя не взимают НДС. Но другие минусы остаются: банки все равно делают наценки при продаже, за качеством монеты надо следить, хранить нужно в надежном месте.

3. Открыть ОМС

Обезличенный металлический счет (ОМС) - это вклад с привязкой к цене золота. Вы вкладываете деньги в банк, тот пересчитывает их в граммы (или килограммы) золота по курсу покупки. На руки получаете только бумажный договор, никаких реальных слитков и монет. Из плюсов - платить НДС не нужно. Но на этом они заканчиваются. И начинаются минусы. Во-первых, ОМС не подпадают под защиту Агентства по страхованию вкладов. Во-вторых, разница между покупкой и продажей золота довольно велика, то есть вы сильно теряете на банковской комиссии.

4. Вложиться в акции золотодобывающих компаний

Обычно котировки ценных бумаг этих предприятий зависят от того, как меняется цена на золото. Традиционные расходы на добычу одной унции золота составляют $600. Все, что выше, - это прибыль компании за вычетом других издержек. Когда цена на золото увеличивается, доходы золотодобытчиков растут. Они больше всех заинтересованы в росте котировок. Как и их акционеры. Чтобы стать «владельцем» ценных бумаг, нужно открыть счет в брокерской компании (список легально работающих есть на сайте ЦБ). Внести туда деньги и купить акции «Полюса» или «Полиметалла» (это крупнейшие российские золотодобывающие компании). Комиссия брокера при покупке/продаже обычно составляет 0,1% от суммы сделки. НДС платить не нужно. Но если вам повезло, золото подорожало, акции подскочили и вы их продали по более высокой стоимости, с полученный прибыли придется заплатить подоходный налог (13%). Если получили убыток, ничего платить не нужно.

5. Купить фьючерс на золото

Этот финансовый инструмент для еще более продвинутых инвесторов. Тех, у кого уже есть брокерский счет и опыт работы с ценными бумагами. Но при этом самый выгодный с точки зрения издержек. Сделки совершаются на срочном рынке. Можно купить фьючерсный контракт на золото. То есть, физически вы металл не получите, но получите некое право на него. По сути, это ставка на золото. Если угадаете и металл вырастет в цене, то получите прибыль. Если не угадаете, получите убыток. Плюс - вы вкладываете в золото напрямую, а не косвенно. Минус - налог на прибыль, если она будет, все же придется заплатить.