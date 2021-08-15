Глава Якутии Айсен Николаев: У нас с пожарами - настоящая война. Но мы чувствуем поддержку и президента, и всей России

Глава Якутии Айсен Николаев

- ...Айсен Сергеевич, просто мы все переживаем, как у вас там тяжело с лесными пожарами.

- Ситуация у нас, конечно, не простая.

Пожары не сдаются, хотя, конечно, за последнюю неделю нам удалось их остановить. Рост их уже незначителен, количество вообще не растет.

Мы понемножку даже сокращаем число самих пожаров, хотя новые появляются.

За вчерашний день (речь о субботе, 14 августа. - А.Г.) мы, например, десять пожаров ликвидировали, а появилось - четыре новых.

Но, пока вот в пределах пяти километров у нас огонь населённым пунктам не угрожает, вчера и президент про это говорил, 13 населенных пунктов (в таком положении) - как были, так и остаются пока.

- То есть, ближе, чем на 5 км, огонь к населенным пунктам не подпускают.

- Понимаешь, как? Они же (пожары) подходят, потом мы их отбиваем. Отбили... Но сам пожар-то может, он остается там за 15 километров, и все равно считается действующим.

Такие - на особом контроле у нас. Поэтому - когда прямо с деревни горит, у нас такого, слава Богу, нет. Отбили, скажем так, наступление огня.

Но ситуация по ряду сел все равно такая, что мы держим оборону и постепенно отодвигаем пожар все дальше и дальше.

- Я, в принципе, все это себе представляю, знаю, что такое лесные пожары, много раз бывал на них. (В 70-е - 80-е работал журналистом в Забайкалье.) Скажите, после того, как президент распорядился увеличить группировку сил МЧС (это было три дня назад), сдвиг серьезный произошел?

- Сюда переброшены специализированные части МЧС - высокоподготовленные и высокопрофессиональные, с современным оборудованием. Их уже у нас 200 человек на разных пожарах трудятся. И вот, как раз, очень серьезно помогают по тем населенным пунктам, где пожары - совсем близко.

Мы вчера с Евгением Николаевичем Зиничевым (глава МЧС) и с Юрием Петровичем Трутневым (вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе. - А.Г.) сами были на пожарах, видели, как работают посланцы со всей России.

Так же к нам переброшены дополнительно вертолеты и самолеты. У нас сейчас, вообще, авиационная группировка по линии МЧС и Минобороны – 15 воздушных судов.

Просто они сегодня, в основном, работают только в Западной Якутии, потому что в Центральной - из-за сильной задымленности - вертолетам пока даже не дают разрешения для полетов.

Ну, и по аэропорту Якутска у нас самолеты, скажем так, для тушения пока не могут принимать из-за короткой полосы. Но мы надеемся, что на следующей неделе все необходимые испытания Ростехнадзор и Ростехавиация закончат, тем более, что вчера президент про это тоже говорил.

- Да.

- И на следующей неделе самолеты у нас здесь появятся. И тогда, конечно же, это внесёт в борьбу с пожарами, которые бушуют рядом с населенными пунктами, коренной перелом. Я в этом уверен.

- Вы имеете в виду не только десантные самолеты, а те, которые воду сбрасывают?

- Воду сбрасывают Бе-200, в первую очередь. Их у нас сейчас на территории уже пять, но они, как я уже сказал, пока в Западной Якутии. Вот ждём.

- Ясно. Как только будет возможность, они начнут работать у вас на полную нагрузку, это здорово, конечно.

- Да.

- Президент Путин часто вам звонит?

- Владимир Владимирович вчера на всю страну об этом сказал. Он реально связывается с нами, интересуется, получает от меня информацию. И делает выводы.

- Вы каждый день докладываете президенту о ситуации?

- Ну, не каждый день, но достаточно часто.

- Впереди учебный год. Уже остается совсем немного времени. Как с подготовкой там у вас?

- Подготовка к учебному году идет абсолютно нормально. Пожары нам точно не помешают в этом вопросе никак. Даже по тому селу, которое у нас было затронуто огнем, - Бясь-Кюёль, о котором я вчера говорил в прямом эфире президенту, село, где в прошлую субботу, куда огонь зашел, 10% домов сгорело.

- Ясно... Слава Богу, жертв нет? Разная информация идет...

- Среди мирного населения жертв нет. У нас, к огромному сожалению, погиб один мобилизованный тракторист на одном верховом пожаре, у него трактор сгорел, он сам погиб – это гражданин Армении, который работал у нас в Якутии.

- Примите соболезнования. Вы несколько раз говорили, как боретесь с пандемией, что были довольно высокие показатели. Сейчас этот фронт на упускается?

- Мы держим его тоже на контроле.

Я не могу сказать, что заболеваемость в республике низкая, к сожалению, в день заболевают 140 человек. Недавно у нас было под 200, потом мы снизили где-то до 90 человек заболевших в сутки.

А потом, все-таки, это даже не из-за пожаров, это у нас молодежь в Якутске проявила себя, когда ряд ограничений сняли, и очень активно начали тут свою работу развлекательные учреждения и так далее. И - оттуда пошло. Сейчас у нас заболевших в сутки - где-то порядка 140.

- По республике в целом?

- Да. Из них примерно 80 человек – это Якутск.

- То есть, это не самый высокий показатель для Якутии?

- Далеко нет. Сейчас где-то в полтора -,два раза ниже, чем вот было на пике зимой.

- Понятно. По опыту - если меры все будут приняты, сколько времени уйдет на то, чтобы ликвидировать все очаги? Я понимаю, лесные пожары, они иногда в мох уходят и там тлеют, прячутся - месяцами...

- Александр, ты, как опытный человек, понимаешь, что есть пожары, которые - реально рядом с населенными пунктами, которые угрожают жизни людей, объектам экономики, мы сейчас их должны быстро потушить. А в борьбе с теми, что - в торфяниках, здесь, конечно, нужно, чтобы погода нам помогла, все-таки, дожди, надеюсь, придут.

У нас нынче - самое засушливое лето за всю историю, более засушливого не было. И, конечно, вот это сыграло самую определяющую роль, наверное, во всех этих стихийных бедствиях, потому что, высохшая тайга – это, конечно, страшная вещь, оказывается.

Сколько лет живу, такого не видел, чтобы болота пересохли, озера пересохли. Мы сейчас сажаем самолеты МЧС в том месте, где в прошлом году у нас болота, озера были такими, что там не то, что человек бы не прошел, там невозможно было близко подойти, подъехать.

Наша задача – в ближайшую неделю добиться того, чтобы достаточно серьезно снизить интенсивность пожаров вблизи населенных пунктов, отодвинуть их. И вот - чтобы задымленность, которая, на самом деле, является источником такого неблагоприятного фактора и для здоровья людей, для их самочувствия, снизилась у нас по всей территории.

- Понятно. Мы за вас переживаем, болеем. Надеюсь, что вам удастся в ближайшие дни улучшить ситуацию с пожарами. И - берегите себя.

- Держимся, боремся. Воюем. У нас война, у нас реально обстановка такая…

- Ну, да. Удачи вам!