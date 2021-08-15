Светящийся НЛО пролетел между двумя самолетами – военным и гражданским

НЛО, появившийся в небе, впечатлил канадский военных летчиков.

Портал LiveScience обращает внимание: в базе данных канадского правительства, в которую стекается информация об инцидентах с воздушными судами, появилось сообщение о встрече с НЛО. О ней доложили экипажи сразу двух бортов, следовавших параллельными курсами. Канадский военный самолет направлялся из Канады в Германию, гражданский лайнер компании KLM Royal Dutch Airlines (Airbus A330-300) – из США в Амстердам. Согласно рапорту, поступившему в диспетчерский центр (The Gander area control centre), объект был ярким, светился зеленым светом и передвигался. Залетев в облако, он исчез. Других подробностей нет, кроме заверения в том, что никакого ощутимого внешнего воздействия со стороны НЛО не было и никто не пострадал.

Экипажи наблюдали НЛО ночью (0155Z) 30 июля 2021 года над заливом Святого Лаврентия близ побережья Канады. Сообщение, относящееся к делу, появилось в базе данных почему-то с большой задержкой - лишь 11 августа.

Факты проверил известный авиационный эксперт Стефан Уоткинс (Steffan Watkins) - нашел на радарах оба рейса. Они действительно следовали параллельными курсами – экипажи вполне могли видеть один и тот же объект. Расстояние между военным и гражданским самолетом было достаточно велико. Из чего можно сделать вывод, что объект был внушительного размера.

Встреча с НЛО произошла над заливом Святого Лаврентия.

Самолеты, с борта которых был виден НЛО, следовали параллельными курсами.

Как подметил Уоткинс, в указанное в рапорте время военный самолет изменил курс и поднялся примерно на 300 метров - видимо, экипаж решил рассмотреть НЛО поближе. Но увидел ли что-то еще кроме яркого зеленого света, пока неизвестно. Сфотографировали ли канадские военные НЛО? Видели ли объект на радаре? Тоже не известно. Кстати, канадские военные, в отличие от их американских коллег, не обязаны сообщать о встречал с НЛО и заполнять соответствующие формуляры. Но они сообщили. Может быть, под впечатлением недавних «откровений» Пентагона, представители которого официально обнародовали кадры погони истребителей ВВФ США за НВЯ (UAP) – неопознанными воздушными явлениями (unidentified aerial phenomena) - так с недавних пор принято называть НЛО.

В Пентагоне признали кадры подлинными. Вместе с бывшим американским президентом Бараком Обамой, которого военные давно проинформировали о том, что эти самые UAP – реальные объекты, а не какие-нибудь глюки или выдумки.

НВЯ: снимок с борта американского эсминца.

С другой стороны, в военном американском ведомстве не признают, что к полетам UAP имеют отношения инопланетяне. Мол, нет таких данных. Иного мнения придерживался бывший министр обороны Канада Пол Хеллье, который неоднократно и публично заявлял, что представители внеземных цивилизаций сейчас находятся на Земле. Подробности в нашем материале Пол Хеллье, бывший министр обороны Канады: «Инопланетяне? Я просто знаю, что они существуют»

Наблюдение НЛО над Канадой стало первым после череды сообщений, исходивших от американских пилотов. Будто бы объекты куда-то пропадали. А теперь вернулись.