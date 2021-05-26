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Наука26 мая 2021 19:35

Кроме шуток: Барак Обама рассказал об инопланетянах

Фраза, которую бросил на днях бывший президент США в беседе с комиком-телеведущим, заинтриговала мировую общественность
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Как выяснилось, пилоты ВВС США сотни раз встречались со стремительными объектами неизвестной природы.

Как выяснилось, пилоты ВВС США сотни раз встречались со стремительными объектами неизвестной природы.

Фото: Кадр видео

- Когда дело доходит до инопланетян, есть некоторые вещи, о которых я просто не могу рассказать вам в эфире (When it comes to aliens, there are some things I just can't tell you on air), - заявил Барак Обама в телепередаче «Очень позднее шоу» (The Late Late Show). Чем сильно удивил ведущего шоу - комика Джеймса Кордена (James Cordon). Фраза разлетелась по миру. И теперь мировая общественность гадает, пошутил 44-й президент США или он и в самом деле знает нечто такое, о чем лучше помолчать до поры до времени.

Комик-телеведущий разговорил Обаму.

Фото: Кадр видео

Барак Обама загадочно высказался вскоре после того, как в широкий доступ просочились очередные видео, снятые пилотами американских ВВС, с кадрами, на которых были запечатлены НЛО – UFO, по старой терминологии. Или неопознанные воздушные явления (Unidentified Aerial Phenomena – UAP), как принято теперь называть летающие объекты неизвестной природы.

Из дальнейших слов бывшего американского президента следует, что тот был знаком с подобными свидетельствами и раньше. Знал о том, что военные снимают на видео и фотографируют эти самые UAP, еще в то время, когда их называли UFO (НЛО). В 2008 году, оказавшись в овальном кабинете, Обама запросил информацию о правительственных программах по исследованию внеземных форм жизни. И получил её.

- Что правда…. Так это то, что имеются снимки и видеозаписи объектов в небесах, и мы не знаем, что это такое. Как они движутся, их траектория... Никаких объяснимых закономерностей, - сказал Барак Обама с телеэкрана. Призвал относиться к объектам серьезно и тем самым еще раз подтвердил, что кадры, которые были обнародованы в последнее время, подлинные. До него это сделали в Пентагоне.

Объект, о котором стало известно Обаме, когда он был президентом США.

Фото: Кадр видео

Откровения 44-го президента США, конечно же, вызвали весьма бурную реакцию. Просьба прокомментировать, что тот имел в виду, беседуя с комиком, поступила аж 46-ому президенту – Джозефу Байдену. Но нынешний хозяин Белого дома, к сожалению, не стал вдаваться в подробности, а лишь отшутился.

- Я бы расспросил его еще раз, - ответил Байден любопытному корреспонденту телеканала Fox News, имея в виду Обаму. И удалился под смех собравшихся. «Шутка» прозвучала на недавней пресс-конференции в Белом доме.

Напомню. Ролик, после которого журналисты рискнули обратиться сначала к Обаме, а потом и к Байдену, распространил режиссер-кинодокументалист Джереми Корбелл (Jeremy Corbell). На кадрах, сделанных пилотами истребителя ВМС США в июле 2019 года у берегов Калифорнии, запечатлен черный, похожий на конфетку Tic-Tac, объект, длина которого составляет порядка 10-15 метров. Он, по словам военных, спустился откуда-то с орбиты, совершал головокружительные маневры, за которыми в это время наблюдали десятки моряков с палубы эсминца «Омаха» (USS Omaha).

Объект, в итоге, скрылся под водой. «Плюхнулся», - как выразились снимавшие. На его поиски отправили подводную лодку. Но ничего не нашли.

Unidentified Aerial Phenomena (UAP) в 2019 году у берегов Калифорнии. Видео про него вызвало бурную реакцию и спровоцировало вопросы к Бараку Обаме.

Фото: Кадр видео

Еще три ролика, среди которых был и тот, на который ссылался Барак Обама, просочились в интернет раньше - в 2007 и в 2017 годах. «Обамовский» был снят в ноябре 2004 года, два других – в январе 2015 года.

Те – прежние UAP, как и недавний – 2019 года – тоже походили на 15-метровые конфетки Tic-Tac, крыльев или других аэродинамических поверхностей не имели равно, как и выхлопов. Горячие реактивные струи, которые отбрасывают двигатели самолетов, хорошо видны на радарах. Tic-Tac ничего не отбрасывали, не понятно за счет чего перемещаясь. А перемещались они стремительно - на гиперзвуковых скоростях, круто поворачивали, то зависали, то взмывали на высоту более 10 километров.

Встреча с «обамовским» UAP произошла над Тихим океаном в 160 километрах от Сан Диего. Пилот истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet Дэвид Фрейвор (David Fravor) – выпускник летной школы Top Gun и его напарник Алекс Дитрих (Lieutenant Alex Dietrich), управлявший другим истребителем, получили задание с авианосца Нимиц (USS Nimitz) перехватить объекты, которые сначала внезапно появились в воздушном пространстве на высоте 40 тысяч метров, а потом опустились к воде.

Зона, в которой в 2004 году мельтишил Tic-Tac, впечатливший Барака Обаму.

Комментируя ролик, Фрейвор рассказал ABC News, что визуально наблюдал объект, паривший над водой. Тот резко взмыл и оказался рядом с истребителем. Стал виден на экране радара. А потом стремительно удалился. Скорость объекта пилот оценил примерно в 2 километра в секунду.

В свою очередь лейтенант американских ВМФ в отставке Райан Грейвс (Former Navy Lieutenant Ryan Graves) рассказал CBS, что он и его сослуживцы в период с 2015 по 2017 год видели UAP сотни раз.

И вот результат. Опрос, который недавно провели сотрудники CBS News, продемонстрировал: число американцев, верящих в инопланетян, возросло. В 2010 году их было 47 процентов, в 2017 набралось 56 процентов, а сейчас таких аж 66 процентов.

Вера в инопланетян крепчает год от года.

При этом число американцев, которые подозревают, что власти что-то скрывают достигло 70 процентов. Психоз какой-то.

Недоверие властями, которые "скрывают правду об инопланетянах", достигло небывалых высот.

А КАК У НАС?

На вопросы об инопланетянах в свое время ответил Дмитрий Медведев, когда был премьером РФ

Об инопланетянах премьера РФ расспросила журналистка РЕН-ТВ Марианна Максимовская, которая прежде не была замечена в жанре комического диалога. После интервью, которое Дмитрий Анатольевич дал федеральным телеканалам 7 декабря 2012 года, она подошла к нему и завела отдельный разговор.

Марианна Максимовская (на лице радостная улыбка):

- Есть такое мнение, что как только человек становится президентом, ему несут папки с надписью «Совершенно секретно» и вот там - все тайны мира! (Медведев посмеивается). И что вы знаете абсолютно все (Медведев кивает, продолжая улыбаться). Ну, вот, например, прилетали ли на Землю инопланетяне? Те самые зеленые человечки?

Премьер РФ Дмитрий Медведев (серьезное выражение лица):

- Понятно. Значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано "Совершенно секретно". И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. (Марианна радостно улыбается). Одновременно предоставляется доклад - абсолютно закрытый - спецслужб, которые занимаются контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий эти папки соответственно передаются новому президенту.

Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «люди в черном», вышло несколько версий. (Марианна опять улыбается. Медведев серьезен).

Максимовская:

- Сколько их среди нас?

Медведев:

- Сколько их среди нас рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику.

Дмитрий Медведев раскрывает тайну об инопланетянах Марьяне Максимовской. Шутит, конечно, а вдруг нет?

Фото: Кадр видео

Переваривая столь сенсационное интервью, мировая общественность долго и напряженно думала - почти, как сейчас после слов бывшего президента США. Гадала: Премьер РФ просто пошутил? Или под видом шутки раскрыл «тайну века»? Иносказательно сообщил, что инопланетяне существуют?

Интересно и другое: где Дмитрий Анатольевич почерпнул сведения для своей «шутки» про «секретную папку»? Сам придумал? Или случайно проговорился?

Спустя 9 лет ситуация ничуть не прояснилась. А тут еще и Обама подлил, что называется. Навел тень на плетень, как у нас говорят. И UAP разлетались, озадачивая своим сверхъестественным поведением. Тревожно как-то. Не знаешь, что и думать.

А что рассказывал о инопланетянах Владимир Путин? Читайте в нашем материале.

Наука: Клуб любознательных