Сергей Цеков: Меркель с Путиным обсудят Донбасс и "Северный поток", но не Крым

Сенатор от Крыма Сергей Цеков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

20 августа руководитель ФРГ Ангела Меркель с официальным визитом посетит столицу России. После этого она собирается заглянуть в столицу Украины — пообщаться с Зеленским. На переговорах Меркель и Путина будут обсуждаться двусторонние отношения и ряд вопросов, связанных с государствами-соседями и поставками сырьевых ресурсов. А что обсудят в Киеве?

«Комсомолка» обратилась за комментарием к сенатору от Крыма Сергею Цекову.

- Сергей Павлович, будет ли канцлер Меркель, после встречи в Москве с президентом Путиным, обсуждать на встрече с Зеленским в Киеве тему Крыма и участвовать в «Крымской платформе»?

- Все понимают, что эта «Крымская платформа», затеянная Киевом - пустая затея. Безусловно, она не приведет к тому, о чем говорят на Украине. Рассуждения о том, что платформа эта приведет « к возврату полуострова» - чушь полная. Все прекрасно понимают, что этого никогда не будет, - заявил Серегей Цеков kp.ru.

- Как думаете, насколько Берлин готов учитывать жесткую позицию Москвы по данному вопросу?

- Немцы знают, что тема Крыма закрыта. Они для себя (без оглашения этого вслух) правильно понимают то, что говорят в России: Крым не вошел в состав России, а воссоединился с ней навсегда.

- Немцы хорошо знают историю?

- Думаю, их специалисты знают прекрасно, что передача Крыма в УССР в 1954-м была незаконной и несправедливой. И они, в общем, представляли вероятные угрозы со стороны украинских националистов для населения Крыма после событий 2014-го. Крымчане самоопределились. Это — данность. Он воссоединился с Россией как независимая республика.

- Западные политики в большинстве своем этого видеть не хотят?

- Люди, которые вникают и интересуются историей Крыма, все это понимают. И сведущие люди знают, что Крым был «подарен» Украине Никитой Хрущевым. Хотя среди современных западных руководителей многие этого «не замечают».

- Меркель вообще будет обсуждать с Путиным 20 августа «вопрос Крыма»?

- Не могу отвечать за Меркель, возможно, это как-то по касательной и прозвучит, но, полагаю, больше станут обсуждать ситуацию на Донбассе и выполнение минских соглашений. А также будут говорить о «Северном потоке-2». И сохранении газового транзита через Украину. Конечно, он будет сохранен. При условии того, что он окажется выгоден для России. Тогда и вопросов не возникнет ни у Москвы, ни у того же Берлина.

- У Меркель интересы Германии на первом месте, разумеется, и ей нужен дешевый и быстрый газ из России.

- С учетом позиции Меркель, которую она заняла в противостоянии с США по завершению строительства СП-2, она однозначно понимает его выгоду прежде всего для Германии, ну и понимает его выгоду для России. И осознает, что это абсолютная гарантия топливной безопасности для Германии, которая, в том числе, становится перевалочной базой газа для всей Западной Европы.

- Но Меркель не может лоббировать интересы Москвы.

- Ей надо сохранить лицо на фоне критики, которая обрушилась на Германию. Особенно со стороны русоненавистников - Великобритании, Польши и Прибалтики с Украиной. Они ненавидят Россию, что бы в ней ни происходило. Никакие объективные мотивы, в том числе экономические, критиками не движут. Главное — русофобия.

- То есть для Меркель, в данном случае , при визите в Киев "Крымская платформа" — пятое колесо в телеге?

- Меркель свой выбор сделала. Понятно, что Германия на высоком уровне в этой Крымской платформе участвовать не будет. По многим причинам. Ну не хочет она портить отношения с Россией, у которой жесткая позиция по данной теме.

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