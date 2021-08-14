Кошмар Зеленского: Меркель перед встречей с ним проведет переговоры с Путиным

В Киеве на фрау уже обиделись Фото: EAST NEWS

Закон о неизбежности перехода перемоги в зраду на Украине, начавший действовать еще при Турчинове, продолжает торжествовать в Незалежной и при Зеленском. Вот только-только в Киеве придумают себе очередную победу, только начнут гордиться ею, как вдруг – бац! И зрада. Поражение, то есть.

Вспомним, как громко на Украине приветствовали приглашение Зеленского со стороны Байдена. Дескать, наш-то орел! В гости к самому белоголовому орлану полетит. А потом – бац! – и орлан в Женеве встречается с медведем. А прием орла украинского переносят на 30 августа. А затем и еще один бац – орлан принимает у себя в гнезде известную котлетную фею, сбежавшую из Белоруссии. И тоже до Зеленского. Остается только утирать и размазывать сопли разочарования по плохо выбритому фейсу.

Ладно, проехали, утерлись. Тем более, что тут госпожа канцлерин из ФРГ решила посетить Зеленского в Киеве. Победа! Еще какая! Ведь Ангела Меркель летит на Украину аккурат перед вылетом Зеленского в Вашингтон. И явно для того, чтобы синхронизировать позиции, обговорить, как и что Зеленскому надо говорить в Вашингтоне, чтобы достичь максимальной эффективности от визита. И не к себе зовет (кстати, Зеленский недавно побывал у нее в гостях, и, как говорят, его там даже не накормили), а сама летит. Выкусите, москалики!

И тут в самый разгар очередной исторической победы над Россией, вдруг выясняется, что фрау Меркель в Киеве намеревается побывать 22-го августа, а 20-го летит в Россию, в гости к Владимиру Путину. Это что же получается, она встретится с президентом России, как принято говорить в дипломатическом мире, с ним "сверит часы", а потом с этим "московским временем" прибудет в Киев. Тут некоторые записные остряки выступают, дескать, сначала фрау получит инструкции в России, а потом прилетит доводить их до Киева. Это, безусловно, не так, но вот что Меркель будет знать точку зрения Москвы на происходящие процессы и российские аргументы в защиту своей позиции, никто отрицать не будет.

Да еще говорят, что фрау Меркель пробудет в России аж пару дней, а в Киев прилетит всего на несколько часов. Да, понятно, что это у нее прощальный тур, известно, что она уходит в отставку, и ясно, что она намерена проговорить массу вопросов, чтобы передать своему преемнику (или преемнице) российско-германские отношения во всей полноте. Это уже новому канцлеру придется портить отношения с Россией по новой. Или налаживать. В зависимости от того, как там у них в Германии ляжет фишка. А потому время, проведенное Меркель в каждой стране оно коррелируется с комплексом отношений этой страны с Германией и ее ролью для Берлина.

Но в Киеве на фрау уже обиделись. 22-го она прилетает, а после встречи должна улететь в Берлин. И даже не останется на саммит "Крымской платформы", который Киев намерен с помпой провести на следующий день, 23-го августа. В первый и, похоже, единственный раз. Потому что на следующие саммиты у Украины банально нет денег. А денег ей на это развлечение никто из международных партнеров не дает.

Мало того, что не будет госпожи канцлерин на "Крымской платформе", так ведь еще через день после ее приезда Украина отметит знаменательную дату – 30-летие Независимости. И вот почему бы ей не остаться в знак солидарности на юбилей незалежности? Зеленскому бы это добавило столько очков, что он мог бы только на данном "коньке" выезжать", как минимум, три месяца, ничего не делая. Просто, при каждом разговоре небрежно так ронять: "А вот когда Ангела Меркель приехала к нам на 30-летие Незалежности"… И любой оппонент на Украине мог бы заткнуться после этого и идти по своим делам, куда и до этого направлялся.

Но нет. Не останется фрау Меркель, не посмотрит на парад ВСУ на Крещатике, не наденет на голову венок на народном гулянье и даже в вышиванку не переоденется, чтобы пройти среди гарных парубков и дивчин. Экс-глава МИД Павло Климкин даже сообщил, что фрау Меркель поставит Зеленского … нет, не то, что вы подумали, но не менее неудобно: перед трудным выбором в вопросах ситуации с Донбассом и "Северным потоком – 2".

Какая катастрофа –одна потенциальная перемога превращается сразу в три зрады. Тут у Зеленского просто рекорд какой-то.

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