Где находился "ядерный чемоданчик" и кто защищал страну во время ГКЧП в августе 1991 года

Офицеры с "ядерным чемоданчиком" президента РФ Фото: Виктор БАРАНЕЦ

На телеканале Россия-1 вечером 15 августа вышел фильм «ГКЧП 30 лет спустя» Наили Аскер-заде. Фильм посвящен и августовским событиям 1991-го года, когда группа партийных и военных лидеров Советского Союза объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), а президент СССР Михаил Горбачев находившихся с семьей в отпуске в крымской резиденции в Форосе где был заблокирован, и тем, что за этим последовало.

Приводим наиболее яркие выдержки из этой работы.

Вот что говорит экс-помощник президента СССР в 1991-м году, ныне глава ОТР Виталий Игнатенко:

- Ядерный чемоданчик находился при Михаиле Сергеевиче, но офицеры связи 19 августа вместе с чемоданчиком покинули Форос, где находился президент Советского Союза.

Отвечая на вопрос, кто мог управлять ядерной кнопкой во время пребывания Горбачева в Форосе, Игнатенко сказал: «Ну, наверное, гэкачэписты об этом просто не думали. Кто угодно!».

Глава Росгвардии Виктор Золотов утверждает:

- Августовский путч можно было бы предотвратить за 15–20 минут в случае штурма.

"Ядерный чемоданчик" в экспозиции музея первого президента России Б.Н.Ельцина в Ельцин-Центре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возросших трениях между лидерами СССР и РСФСР Горбачевым и Ельциным, полагает:

- Нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну.

А рассуждая о декабрьской встрече Ельцина, Кравчука и Шушкевича(глава Верховного совета Белоруссии - ред.) в Беловежье, где поставили крест на СССР, Лукашенко заявляет:

- Беловежская пуща, - ну, это стало местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной.

А один из активных участников развала, первый президент Украины Леонид Кравчук, считавший, что «нельзя воскресить мертвого», в фильме заявляет следующее:

- Советский Союз сам себя изжил. Не Кравчук, Ельцин и Шушкевич и другие похоронили Советский Союз. Он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт.

«КП» обратился за комментарием к старшему следователю по особо важным делам при Генеральном прокуроре Союза ССР Леониду Прошкину, который в августе-октябре 1991-го вел допросы и ряда членов ГКЧП, и членов семьи Горбачева, в том чисел Раисы Максимовны, а также летал с группой следователей в Форос через несколько недель после путча.

- Леонид Георгиевич, в протоколах допросов и Горбачева, и его жены, копии которых вы предоставили «Комсомолке», нет ни слова о ядерном чемоданчике — так был ли он вообще в Форосе?

- Про это могли спрашивать (допрос Горбачева проводил не я, а, в частности, два генеральных прокурора, союзный и российский). Но это могло проходить под грифом секретно.

Я на эту тему не помню информации.

- Но вопрос о том, у кого с 19 по 21 августа была ядерная копка — не из последних.

- Не из последних. Но, как вы верно заметили, в протоколах допросов, один из которых вел я, об этом — ни слова. Вообще, если разговор на эту тему и заходил, то он мог быть оформлен отдельным протоколом. Но у меня уверенности в этом нет.

- А могло быть такое, что чемоданчик на две недели августа остался в Москве и отвечал за него вице-президент, на период отпуска президента?

- Скорее всего, так и было - чемоданчик мог остаться у вице-президента Янаева, тем более, что и военное руководство страны также оставалось в столице. Если не дай бог что, в Москве же все ответственные за ядерную безопасность лица находились, кроме Горбачева. Которые представляли себе, что делать с ядерным чемоданчиком, случись что…

И ведь если бы чемоданчик изъяли у Горбачева в Форосе и вывезли в Москву — то эта тема просто не могла не возникнуть и не получить огласки. Но этого же не было!

Я так предполагаю.

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