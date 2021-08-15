Чубайс покаялся за ошибки реформ 90-х годов

Анатолий Чубайс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около четырех часов пополудни за окном стояла ясная летняя погода. По московскому небу сонно тянулись облака, слабый ветерок едва колыхал листву берез, уже тронутую предосенней желтизной. Специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Борисович Чубайс пребывал в меланхоличном расположении духа. Вспоминал бурную юность, смелые планы, горящие глаза объединенных общей страстью друзей, из которых иных уж нет, а те далече. Листал черно-белые фотографии, оживляя в памяти картины не то чтобы славных, но точно памятных дней.

Неспроста накрыла Анатолия Борисовича печаль о прошлых годах. Не обычный это день - 15 августа 2021 года. То был юбилей судьбоносной встречи - не только для реформатора, но для всей страны. И из романтичных воспоминаний сам собой родился короткий ностальгический текст. Анатолий Борисович открыл Фейсбук, набросал три абзаца, прикрепил несколько отсканированных поблекших фотографий, нажал Enter и отправил во всемирную паутину откровенное признание:

«Видимо, возраст. Потянуло на воспоминания. Да и повод есть - ровно 35 лет назад в лесах Карельского перешейка в студенческом лагере «Змеиная горка» собралась группа молодых и нахальных экономистов с тем, чтобы решить - как построить переход от разваливающейся советской плановой экономики к нормальной рыночной.

Можно уже ничего больше не писать, и сейчас мгновенно появятся сотни критических комментов. И действительно, далеко не всё предвидели, многого не понимали, ошибались. Я и сейчас считаю, что полноценной работы над ошибками мы сами до сих пор не провели.

Но рыночную экономику все-таки построили.»

Фотографии с семинара в знаменитой "Горке". Фото: www.facebook.com/anatoly.chubays/

Не все разделили романтичное настроение Чубайса. Не прошло и часа, как пост оброс сотнями комментариев, и многие из них оказались далеко не хвалебными. Впрочем, заглянули к Чубайсу на огонек и старые друзья-реформаторы.

«А я и мои друзья примерно в то же время мечтали научиться рассчитывать оптимальные планы, исполнение которых обеспечит максимальное благосостояние населения», - поделился прошлыми планами на будущее Яков Уринсон, который работал министром экономики в 1997 году, когда Чубайс возглавлял Минфин.

Фото: www.facebook.com/anatoly.chubays/

«Как жаль, что среди них мало оказалось таких как ты, Яша!» - посетовал в ответ Анатолий Чубайс.

В этом ностальгическом порыве нельзя не отметить одно удивительное событие. Если мне не изменяет память, бывший глава «Роснано», зампред правительства и министр финансов впервые так откровенно покаялся за реформы 90-х годов. Ну, как покаялся – признал, что ошибки все-таки были. Но судя по тексту и тону поста, главное для Чубайса - это все-таки то, что рыночную экономику в стране построили, пусть и не без ошибок.

Раз уж автор призвал к критическим комментариям, было бы жаль упустить такую возможность. Похоже, ошибался Анатолий Борисович не только в 90-е, но и прямо в этом своем посте. Рыночную экономику в России реформаторы все-таки не построили. Да, строительство они начали. Но превратилось оно в долгострой. Будь наша экономика действительно рыночной, не занимал бы в ней госсектор больше 50%, а слабую конкуренцию не называли бы главной причиной высоких цен и прочих наших бед.

Фото: www.facebook.com/anatoly.chubays/

Событие же, о котором ностальгирует Чубайс, известно как экономический семинар в пансионате Ленинградского инженерно-экономического института «Змеиная Горка». Он прошел в августе 1986 года близ города Сестрорецка Ленинградской области. Именно там впервые объединились члены экономического кружка Анатолия Чубайса и группы Егора Гайдара. Будущие реформаторы пришли к выводу, что «экономическая система, сформированная в СССР, в современном мире нежизнеспособна и надо думать о том, что будет после ее краха». Считается, что именно тогда начали зарождаться проекты экономических реформ, которые страна пережила в 90-х.

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