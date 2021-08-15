Великая стала капитаном, а Сафин - старлеем

Сергей Шойгу досрочно присвоил медалистам минувшей олимпиады очередные воинские звания, а также вручил награды от Минобороны. Фото: Министерство обороны РФ

Членам нашей блистательной олимпийской команды на Олимпийских играх-2020 в Японии, которые представляют цвета ЦСКА, особенно повезло.

Сергей Шойгу досрочно присвоил медалистам минувшей олимпиады очередные воинские звания, а также вручил награды от Минобороны.

- Триумфальное выступление армейцев – закономерный итог многих лет упорного труда и самоотречения, - заявил глава российского военного ведомства. Это огромная заслуга наставников, тренеров и врачей – всех, кто, вел команду к блестящему результату.

Вообще на счету тех, кто выступает за ЦСКА — 45 из 71 медали, завоеванной россиянами в Токио, причем 11 из них — золотые. А вообще в нашей олимпийской сборной армейцы составили треть от ее состава.

Чемпионке и серебряному призер турнира саблисток Софье Великой, которая выступала уже на четвертой своей олимпиаде, было присовено звание капитана, а вице-чемпиону в соренованиях рапиристов Тимуру Сафину - старшего лейтенанта.

Звездочки лейтенантов получили чемпионы Токио Муса Евлоев, ставший лучшим в греко-римской борьбе в категории до 97 килограммов и Аделина Загидуллина, победившая элиту рапиристок мира. А также «настрелявшая» две бронзы Юлия Каримова и серебро Юлия Зыкова и ставший третьим в греко-римской борьбе в категории до 60 кг Сергей Емелин. Чемпионка в командном турнире саблисток Ольга Никитина — пока сержант, но у нее еще все впереди.

Медаль «За вклад в развитие международного военного сотрудничества» получили чемпионка и вице-чемпионка Токио в соревновании рапиристок Инна Дериглазова и вице-чемпиионка Игр-2020, теннисистка Елена Веснина.

Медалями «За укрепление боевого содружества» награждены 14 отличившихся в Японии представителей ЦСКА.