"У нас получился настоящий богатырь": Лиза Арзамасова осчастливила Илью Авербуха

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лиза Арзамасова и Илья Авербух 14 августа 2021 года объявили о рождении своего первенца. Пол малыша супруги не раскрывали, разместив лишь трогательную фотографию, на которой позируют втроем. Счастливый отец нежно прижимал к себе кроху, а актриса нежно смотре на ребенка. И вот теперь фигурист рассказал о малыше.

Илья Авербух дал первый комментарий о ребенке от Лизы Арзамасовой. Артистка родила мужу сына. Мальчик появился на свет в одной из элитных клиник Москвы. "Я бесконечно счастлив рождению второго сына своего, нашего с Лизой первенца. Мальчик, 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь", - цитирует спортсмена "СтарХит".

По словам Ильи, его молодая жена чувствует себя прекрасно. И думает, как назвать новорожденного. "Имя еще решается. Хотим несколько дней посмотреть, какой из вариантов лучше всего ему подойдет", - объяснил Авербух.

К слову, в настоящий момент Илья был вынужден оставить Лизу и сына. Хореографу пришлось разлучиться с семьей из-за работы. "Я уже улетел в Нижний Новгород, где продолжаю репетировать гала-шоу, посвященное юбилею города", - уточнил он.

Стоит отметить, что Авербух не пожалел денег на роды Арзамасовой. Их сын появился на свет в одном из самых известных и дорогих перинатальных центров Москвы. Оказание всех необходимых услуг в нем вместе с родами и последующим уходом стоит около 1 миллиона 300 тысяч рублей.