Экс-глава МВД, бывший вице-премьер, генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- ...Анатолий Сергеевич, здравствуйте, это Гамов.

- Привет, Саша.

- Ваши комментарии всегда «хорошо заходят», как у нас говорят. (То есть, пользуются популярностью.) Отклики хорошие. Вас цитируют.

- Спасибо.

- Сейчас в Афганистане, видите, что творится. Вы же были близко к этой теме, к этой проблеме, когда занимали пост вице-премьера в правительстве России, когда служили. Как вы все это оцениваете? Чего нам ждать? Как быть?

- Ну, вы знаете, еще Обама хотел вывести оттуда войска. И это было, по-моему, в 2012-м - 2013-м. А выводить они хотели в 2014-м году.

И американцы приглашали меня, в частности, и генерала Барынькина Виктора Михайловича, который был командиром 108-й - самой крупной (советской. - А.Г.) воюющей дивизии в Афганистане.

Они спрашивали у нас: как нам быть, как лучше выйти оттуда? Это был ещё 2012-й.

- А к вам конкретно, товарищ генерал армии, кто обращался?

Генерал армии Анатолий Куликов: США из Афганистана с позором бежали. И наш бронепоезд должен стоять на запасном пути

- Это был руководитель (маршал) Гармиш-центра, который находится в Гармише. (Город в Германии. - А.Г.) Там стояла когда-то американская танковая дивизия, потом ее вывели. И на этой базе образовали центр по изучению иностранных армий.

- Интересно!

- И там, в начале 1990-х, проходили переподготовку, в том числе, наши офицеры, а потом - и из стран СНГ. То есть, там - как бы «в условиях новой демократии» американцы помогали готовить военнослужащих «к новым реалиям»..

А мы были как раз на конференции, нас пригласили. В том числе, они хотели понять: что нужно сделать для того, чтобы выйти из Афганистана, и там не развязалась война.

- И что вы тогда посоветовали? Кстати, у вас не громкая связь?

- Да.

- Лучше сделайте нормальную, будет лучше качество звука.

- Сделал.

- Класс!

- И Виктор Михайлович Барынькин - он прямо американцам сказал, что - если вы хотите оттуда нормально выйти, оставляете там всю свою рухлядь. И убываете без всякой военно-технической материальной базы, иначе вам не дадут уйти.

А лично мое предложение было такое, я его потом докладывал и в Министерство иностранных дел.

- Уже в наш МИД?

- Да. Я американцам посоветовал - прежде, чем выйти из Афганистана, - а поскольку у них есть еще полтора-два года, - надо собрать представителей России, всех средне- и центрально-азиатских республик, Афганистана, Пакистана, соседей... И распределить, что нужно сделать для того, чтобы восстановить хозяйство.

Мы опирались на то, что в Афганистане свыше сотни объектов было построено Советским Союзом. И вот это - основное, что и сегодня вызывает уважение у афганцев.

Думаю, что - по этой же причине - представители того же Талибана* во время недавнего визита в Москву «обещали не тронуть» наше посольство в Афганистане и так далее, почему мы оттуда и не эвакуируемся.

- Но - вернёмся к вашим предложениям...

- Так вот - мы тогда предложили провести крупную международную конференцию с участием заинтересованных стран - и определить, что они могли бы сделать - для того, чтобы Афганистан остался мирным. И демократическим, так сказать, - в абсолютном понимании значения этого слова.

Нужно было определить, что и кто может.

Речь шла о решении жизненно важных задач, связанных с поставкой и очисткой воды, с обеспечением электроэнергией... И так далее.

Но американцы не прислушались к этому. Хотя мы и просили их доложить своему руководству по прибытии в Вашингтон.

- А мы?

- Предлагалось взять определённые обязанности и России. Вернувшись из Германии, я доложил одному из заместителей министра иностранных дел, обещали подумать. Потом, через некоторое время, мне стало известно, что в одностороннем порядке России будет сложно этим заняться, так как на нас легла бы большая часть нагрузки.

И, с точки зрения экономики, это как бы вызвало сомнение. И не было реализовано на высоком межгосударственном уровне.

По крайней мере, это впоследствии не стало предметом переговоров Госдепа и нашего дипломатического ведомства.

С 2012-го почти 10 лет прошло.

И сейчас мы наблюдаем массовое, позорное бегство США из Афганистана, которое вызвало даже критику внутри Соединенных Штатов.

В частности, Трамп заявляет о том, что - я же вам передал план поэтапного, целесообразного вывода без тяжелых последствий - и для Афганистана, и для Соединенных Штатов. Но Байден же не воспользовался этим планом, говорит Трамп.

И, действительно, я думаю, что США очень много потеряли, так скажем, упали в глазах ближневосточных и средневосточных своих партнеров. И это не есть хорошо.

- Какими должны быть шаги России в сложившейся ситуации?

- Конечно же, мы должны укреплять свои южные рубежи. Если, допустим, Узбекистан, Туркмения, с кем граничит Афганистан, - они имеют относительно хорошо обученные, подготовленные вооруженные силы, наиболее слабым звеном здесь, мне кажется, можно считать Таджикистан. Но там наша база. И, конечно, надо ее укреплять. Несмотря на обещания талибов, так скажем, - не трогать, не переходить границу. Но, как говорится, бронепоезд должен стоять на запасном пути - в готовности.

- Понятно.

- Я не думаю, что талибы тут же начнут дальше развивать свое наступление на центральные азиатские республики, так скажем, наших союзников. Но все же... Вопросов много и для ОДКБ.

Я думаю, что и роль ОДКБ сейчас резко возрастет, с точки зрения своего практического влияния - как военно-технического, так и военно-политического характера.

- Понятно. Очень хороший комментарий! Пришлю ссылку. Спасибо!

- Удачи.

* «Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страна пала за день: Афганистан перешел под контроль Талибана*

Талибы взяли Кабул, десятки тысяч людей бегут из страны (подробности)