Страна пала за день: Афганистан перешел под контроль Талибана*

Талибы взяли Кабул без боя. Фото: REUTERS

После 21 года присутствия военного контингента Соединенных Штатов в Афганистане, Белый дом решил закончить эту военную кампанию. Планировалось, что местное правительство и вооруженные силы, сформированные под присмотром американцев, смогут удерживать власть самостоятельно.

Очевидно, надежды эти были слишком смелыми, ведь когда начался вывод войск США, очень быстро подняло голову движение «Талибан»* (запрещено в России как террористическая группировка). Боевики очень быстро занимали одну провинцию за другой, а в воскресенье 15 августа за один день заняли столицу страны Кабул.

Представляет хронику главных — и очень драматичных — событий этого дня.

Талибы на улицах Кабула Фото: REUTERS

Взятие Кабула

Утром 15 августа «Талибан»* объявил, что начинает наступление на столицу Афганистана Кабул. К тому моменту группировка уже контролировала большую часть территории страны, включая крупнейшие города и важнейшие опорные пункты: Кандагар, Герат, Кундуз. Правительственные войска не смогли оказать им достойного сопротивления, и уже к вечеру талибы заявили, что взяли Кабул. Фактически это означает финал кампании, которую начал «Талибан»* после вывода войск США.

Бегство президента

Ашраф Гани, вступивший в должность президента Афганистана, бежал, когда понял, что Кабул неизбежно падет. По сообщениям СМИ, вместе с ближайшим окружением Гани улетел сначала в Таджикистан, а затем отправился в третью страну — по поводу конечного пункта назначения Гани сведений нет. К вечеру талибы уже были в президентском дворце в центре Кабула. Опубликованы кадры, как Ашраф Гани покидает страну. Надо сказать, что на бегство это не очень похоже, он даже нашел в себе силы помахать с трапа тем, кто провожал его в аэропорту. Хотя и они, и сам Гани понимали, что оставшимся в Кабуле с приходом талибов придется, мягко говоря, непросто.

Ашраф Гани, вступивший в должность президента Афганистана, бежал, когда понял, что Кабул неизбежно падет. Фото: REUTERS

Создание Координационного совета на переходный период

О создании совета, главная функция которого будет состоять в том, чтобы не дать стране погрузиться в хаос войны всех против всех, объявил экс-президент Афганистана Хамид Карзай. Он был предшественником Гани на этом посту, получив власть после вторжения в страну США и их союзников. Впрочем, «Талибан»*, судя по заявлениям его официальных представителей, не готов садиться за стол переговоров с администрацией, сотрудничавшей с американцами и их союзниками. Больше того, в скором времени талибы намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан.

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай (в центре) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хаос и паника в Кабуле

С утра, когда стало ясно, что талибы идут на Кабул, тысячи людей решили бежать из города. На выездах из столицы образовались многокилометровые пробки, особенно по дороге к аэропорту. В терминале собрались толпы людей в надежде улететь хоть куда-нибудь. Кроме того, очереди выстроили на границе с Пакистаном, причем как из тех, кто бежал из Афганистана, так и из стремящихся въехать в страну. Известно, что именно в Пакистане скрывались многие талибы от военных США, в частности, именно там был ликвидирован Усама бен Ладен, взявший на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США. При этом талибы пока делают крайне миролюбивые заявления: призывают жителей Кабула к спокойствию и обещают наладить спокойную жизнь за пару дней.

Огромные очереди в посольство Пакистана Фото: REUTERS

Эвакуация западных дипломатов. Посольства США, Франции, Германии, Канады и других западных стран утром перевезли всех сотрудников в аэропорт Кабула, а когда стало ясно, что столица будет взята «Талибаном»* , эвакуировали их самолетами. Аэропорт был обстрелян. Сотрудники российского посольства остаются в Кабуле. Как заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов, талибы гарантировали безопасность наших дипломатов.

Поток беженцев через афгано-пакистанскую границу Фото: REUTERS

* «Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.