Максима Галкина ужаснула скульптура комка глины в центре Москвы: "Просто кошмар!"

Максим Галкин Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Болотной набережной установили 12-метровую инсталляцию швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4". Арт-объект представляет собой комок глины из алюминия. По замыслу создателя, арт-объект "посвящен осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека". Правда, жители столицы скульптуру не оценили. А Максим Галкин и вовсе назвал пришел в ужас.

Супруг Аллы Пугачевой резко раскритиковал установку в центре Москвы 12-метровой скульптуры Урса Фишера. Арт-объект привезли прямиком из Флоренции, где он стояла на площади перед Палаццо Веккьо.

Скульптура под названием "Большая глина №4" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Максим Галкин подчеркнул, что изваяние выглядит не совсем эстетично. "Да простит меня Урс Фишер и фонд, который это ставит, я так понимаю, не за деньги налогоплательщиков, а частные инвестиции. Но это не отменяет того, что это выглядит, как просто 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Просто кошмар!", - заявил шоумен в блоге.

Муж Примадонны отметил, что жители Флоренции могут себе позволить лицезреть подобные скульптуры, так как у них всегда перед глазами выдающиеся работы Микеланджело. Что касается москвичей, то, по его словам, им придется нелегко.

Москвичи были поражены новым арт-объектом Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Это реально ужасно, отвратительно, мерзко! Там нет реально никакого смысла, никакого искусства. Почему никто не скажет, что такие художники - это просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы. Мы видим, что это говно", - сказал, как отрезал, телеведущий.

Звезды поддержали Максима. "Тот случай, когда автора не понесло, а пронесло", - написал Денис Клявер.

"А вдруг это изображено семейство жаб в период брачных игр", - предположил юморист Михаил Грушевский.

"Ой, мать моя! Навалил от души", - пишет Елена Воробей.

"Максим! Спасибо за предупреждение, что это не навсегда. Ну и за то, как талантливо, легко и остроумно рассказано о шедевре", - сообщила Марина Зудина.

"Караул", - заявила Ирина Салтыкова.