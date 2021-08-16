Дети из популярной в 90-е телерекламы: Саша Лойе больше не рыжий, а Диана Шпак уехала в Америку

Теперь Мария Шалаева покупает шоколадки своим детям - их у нее двое. Фото: instagram.com/shalaevamaria

В анархически свободные 90-е в Россию пришла телереклама. Тогда вышла куча запоминающихся роликов с суперслоганами: «Танки грязи не боятся», «Иногда лучше жевать, чем говорить», «Россия - щедрая душа», «Шок - это по-нашему» и так далее. Эти фразы помнят до сих пор. А вот как живут актеры, сыгравшие в рекламе совсем детьми?

Фото: Youtube

Мария Шалаева, Андрей Чадов и Вячеслав Манучаров (батончик «Финт»)

- Светка, а тебе какие мальчики нравятся - светленькие или темненькие?

- Ей светленькие нравятся.

- Да нет, темненькие.

- Мне нравятся умные, но вам это не грозит.

Андрей Чадов все еще ищет спутницу жизни. Фото: instagram.com/andreychadov

Диалог подростков на скамейке многие хорошо помнят: эту рекламу крутили по телевизору с утра до вечера. Производители шоколада очень хотели победить на рынке бессмертный «Сникерс» при помощи так называемого супербатончика «Финт». Суперских компонентов в нем не было, зато реклама врезалась в память. Как и слоган «Для тех, кто вправду крут!» Так и вышло: все трое детей, сыгравших в нем, стали крутыми актерами.

Став взрослым, Вячеслав Манучаров перешел в другую весовую категорию. Фото: instagram.com/manucharovYouTube

Светленький - пергидрольный Андрей Чадов, который начал сниматься с самого детства. Отучился в Щепкинском и получил качественные главные роли в картинах Александра Велединского «Русское» и «Живой». Однако приумножить успех актеру не удалось. Его родной брат Алексей снимается гораздо чаще. Тогда как Андрей жаловался на проблемы с алкоголем, панические атаки и отсутствие понимания со стороны женщин. Он встречался с певицей Светланой Светиковой, но к 41 году так ни разу и не был женат. Детей у него тоже нет. Теперь Андрей снимается в основном в сериалах («Бесстыдники», «Приставы», «Игра на выживание»).

Темненький кудрявый пухляш - Вячеслав Манучаров, его теперь сложно узнать: 39-летний актер похудел, прославился в шоу перевоплощений «Большая разница», сыграл Андрея Разина в фильме «Ласковый май» и в 2018 году получил звание заслуженного артиста России. Помимо съемок, актер берет интервью у знаменитостей всех мастей в авторском youtube-шоу «Эмпатия Манучи». Он женат на враче Доре Надеждиной и растит троих детей: Арину (от первого брака с Викторией Селиверстовой, скончавшейся в 2017 году), Нину и Даниила.

Неприступную Катю сыграла Мария Шалаева. Девочка с колоритной внешностью мегазвездой не стала, но сыграла несколько блестящих главных ролей - в картинах «Русалка», «Нирвана» и др. Теперь ей 40 лет, Шалаева часто снимается в сериалах («Родина», «Бесы», «Братья Карамазовы»). Каждый год у артистки выходят два-три новых фильма. А еще у Марии двое детей - сын Нестор и дочь Евдокия. Она замужем за композитором Иваном Лубенниковым.

Айза Долматова (батончик «Финт»)

Айза увлеклась пластикой, и теперь в ней не узнать ту девочку из рекламы. Фото: instagram.com/aizalovesamYouTube

- Маш, поди сюда!

- Некогда.

- А мы про тебя что-то знаем...

- Чё ты знаешь?

- Все знаю!

- Ну говори.

- Всем, кто вкус ванили знает, Маша дружбу предлагает.

- Дебилы.

Фото: Youtube

Еще одна героиня рекламы про русский ответ «Сникерсу» - Айза из Грозного. В рекламе ей 14. Она выучилась на экономиста и благодаря симпатичной внешности начала работать на Муз-ТВ ведущей. Но больше всего Айза известна как жена скандального рэпера Гуфа (Алексея Долматова), с которым состояла в браке шесть лет и родила сына Сами. Отношения пары - маятник в диапазоне от пронзительной любовной баллады Ice baby («Ice, ice ice baby, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе») до драк и развода. Девушка долго пыталась вытаскивать мужа из наркотического болота, а потом плюнула и вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, которому родила сына Элвиса. Брак распался в 2020 году, когда стало понятно, что Айзу непостижимым образом тянет к бедовому Гуфу, - она даже вернула себе его фамилию. Долматова и сама любит почудить: в Инстаграме девушка порой выкладывает грудь, а иногда даже, как шутят в соцсетях, «свою Изольду». Потом все стирает и говорит про случайную оплошность. Айза вела реалити-шоу «Я же мать» и проект «Любовь на выживание», иногда появляется на телевидении в качестве эксперта, владеет салоном красоты, ведет бьюти-блог и блоги двоих маленьких сыновей.

Диана Шпак

(сок «Моя семья»)

Смешная любительница сока выросла настоящей красавицей. Фото: instagram.com/a.n.0.t.h.e.rYouTube

- Ты же лопнешь, деточка!

- А ты налей и отойди.

Мало кто знает, что девочка, которой Александр Половцев (Соловец из «Улиц разбитых фонарей») подливает сока за семейным столом в известном рекламном ролике, родилась в Лос-Анджелесе. Но, после того как у родителей Дианы закончился рабочий контракт, семья вернулась домой в Москву.

Фото: Youtube

С детства она была очень фотогеничной, поэтому мама Дианы раскидала фотографии дочери по актерским агентствам. Так девочка попала в рекламу шоколадного яйца Kinder Surprise, нектара «Фруктовый сад» («Слива лиловая, спелая, садовая»), а затем и сока «Моя семья». На XIII Московском международном фестивале рекламы в 2003 году шестилетняя Диана получила приз за лучший женский образ в этой работе. После снималась в сериале «Грехи отцов», вела детское интеллект-шоу «Сокровище нации» и снималась в кино до 2008 года.

Теперь Диане 24 года, она учится на режиссера в Нью-Йорке, посещает кинофестивали в России и пишет книги под псевдонимом Диана Лилит (роман «Океан» получил приз литературного онлайн-конкурса Wattys). Совсем недавно Шпак продала права на экранизацию первой книги Instadrug - по ней снимут сериал, сценарий которого пишет сама Диана.

Александр Лойе

(«Херши-кола»)

Кинокарьера хулиганистого рыжика не слишком задалась. Кинокарьера хулиганистого рыжика не слишком задалась. Фото: nstagram.com/alexander_loye instagram.com/alexander_loye YouTubeYouTube

Многие наверняка помнят рекламу русской кока-колы, напитка «Херши-кола» («Херши-кола» - вкус победы!»), в которой огненно-рыжий хулиган Сидоров слушал плеер, пил колу и получил тройку за контрольную, тогда как весь класс - двойки. На гонорар, полученный за съемки в той рекламе, маленький актер купил маме стиральную машинку. Энергичный потомок обрусевших немцев Саша Лойе в 90-е был натуральной звездой: непосредственного парня брали в «Ералаш», программы «Поле чудес», «Блеф-клуб» и другие. Он снимался у Леонида Гайдая («На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»), Карена Шахназарова («Сны»), а потом решил развивать мастерство и отучился в Щепкинском театральном училище.

Фото: nstagram.com/alexander_loye instagram.com/alexander_loye YouTubeYouTube

Правда, как только Саша вырос, он стал никому не нужен. Сыграл одну из ключевых ролей в сериале Next с Александром Абдуловым, после чего были нескончаемые эпизоды (жених, байкер, конвойный). От роскошной рыжей шевелюры не осталось и следа: к 38 годам Лойе облысел, как бильярдный шар, разочаровался в женщинах («отталкивают их эгоизм и глупость») и только в 2021 году вернулся в работу - снялся в сериалах «Зверобой» и «Смерш. Продолжение».