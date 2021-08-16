В международном аэропорту Кабула пытаются спасти свои жизни тысячи людей

Еще вчера все коммерческие рейсы из Кабула были отменены Фото: REUTERS

Всю прошедшую ночь в международном аэропорту Кабула прибывали люди, пытающиеся покинуть захваченный боевиками «Талибана»* Афганистан.

Отчаявшиеся иностранцы и местные жители целиком заполнили здание воздушной гавани, тысячи людей ждут спасения прямо на взлетно-посадочной полосе.

Еще вчера все коммерческие рейсы из Кабула были отменены. Комплекс аэропорта покинули все сотрудники, включая подразделения безопасности.

Хаос, творящийся в Кабуле, напоминает вьетнамский Сайгон 1975 года, когда в ходе операции «Порывистый ветер» была предпринята попытка эвакуации граждан США и вьетнамских беженцев из этого города, в конце американской интервенции во Вьетнам.

В Америке эта операция до сих пор вспоминается с горечью, став одним из печальных итогов военного вмешательства США в другом регионе. Одним из символов «Порывистого ветра» являются кадры ТВ, на которых приземляющиеся на корабли американских ВМФ вертолеты сразу после того, как их покидают эвакуированные, сталкиваются в воду, чтобы освободить посадочные места для следующих винтокрылых машин.

Пока неясно, как люди, находящиеся сейчас в зоне кабульского аэропорта, смогут покинуть Афганистан. Среди них много граждан иностранных государств, а также детей. Напряженность усугубляется отсутствием еды, питьевой воды, медицинской помощи. Время от времени жаждущих спасения накрывают волны паники.

Интернет обошли кадры из аэропорта, сделанные афганским журналистом Саадом Мохсени, размещенные им в Твиттере.

- Хаос в международном аэропорту Кабула. Ни одного охранника. Ни одного. На взлетной полосе находятся две тысячи человек плюс их чемоданы. Это катастрофа.– написал он.

Известно, что среди беженцев находятся и сотрудники американского посольства в Афганистане. Госдеп США ранее подтвердил, что они были доставлены в аэропорт.

Предполагается, что США направят в Кабул порядка 5000 своих военных, чтобы обеспечить эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с американскими ведомствами в период нахождения в этой стране подразделений армии США.

* - террористическое движение, запрещенное в России

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