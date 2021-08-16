Мировые лидеры обвиняют Байдена в провоцировании мирового кризиса из-за Афганистана

Наиболее ясно выразил свою позицию британский премьер Борис Джонсон, прямо возложивший вину за коллапс на президента США Фото: REUTERS

Мировые лидеры выразили свое разочарование развитием ситуацией, складывающейся в Афганистане после вывода оттуда американских военных.

Наиболее ясно выразил свою позицию британский премьер Борис Джонсон, прямо возложивший вину за коллапс на президента США Джо Байдена.

- Справедливо сказать, что решение США уйти из Афганистана, ускорило события, но эти события были во многом предсказаны. – заявил он.

Глава правительства Великобритании призвал западных лидеров сплотиться для того, чтобы предотвратить превращение Афганистана «в питательную среду для терроризма», сообщает FoxNews.

- Я не думаю, что в интересах афганцев был бы их возврат к тому состоянию, в котором они были до 2001 года. – добавил Джонсон, напомнив, что Великобритания устранилась от участия в афганской войне еще в 2014 году, когда Лондон вывел свои военные подразделения из Афганистана.

Канадский премьер Джастин Трюдо, комментируя кризис, начавшийся в Афганистане, не обошелся без патетики. «Я убит горем», - воскликнул он.

Трюдо тоже похвастался тем, что официальная Оттава давно не имеет дел с Кабулом, закрыв свое посольство в этой стране.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон не стал ввязываться в политические дрязги и сообщил, что его правительство удвоит усилия по эвакуации афганцев, сотрудничавших с западными союзниками в период их нахождения в этой стране. Моррисон отчитался о 400 эвакуированных на Зеленых континент афганцах, пообещав, что это цифра будет удвоена в самое ближайшее время.

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