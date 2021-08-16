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В мире16 августа 2021 8:59

Мировые лидеры обвиняют Байдена в провоцировании мирового кризиса из-за Афганистана

Они возлагают на США вину за переход Кабула под контроль Талибана*
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Наиболее ясно выразил свою позицию британский премьер Борис Джонсон, прямо возложивший вину за коллапс на президента США

Наиболее ясно выразил свою позицию британский премьер Борис Джонсон, прямо возложивший вину за коллапс на президента США

Фото: REUTERS

Мировые лидеры выразили свое разочарование развитием ситуацией, складывающейся в Афганистане после вывода оттуда американских военных.

Наиболее ясно выразил свою позицию британский премьер Борис Джонсон, прямо возложивший вину за коллапс на президента США Джо Байдена.

- Справедливо сказать, что решение США уйти из Афганистана, ускорило события, но эти события были во многом предсказаны. – заявил он.

Глава правительства Великобритании призвал западных лидеров сплотиться для того, чтобы предотвратить превращение Афганистана «в питательную среду для терроризма», сообщает FoxNews.

- Я не думаю, что в интересах афганцев был бы их возврат к тому состоянию, в котором они были до 2001 года. – добавил Джонсон, напомнив, что Великобритания устранилась от участия в афганской войне еще в 2014 году, когда Лондон вывел свои военные подразделения из Афганистана.

Канадский премьер Джастин Трюдо, комментируя кризис, начавшийся в Афганистане, не обошелся без патетики. «Я убит горем», - воскликнул он.

Трюдо тоже похвастался тем, что официальная Оттава давно не имеет дел с Кабулом, закрыв свое посольство в этой стране.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон не стал ввязываться в политические дрязги и сообщил, что его правительство удвоит усилия по эвакуации афганцев, сотрудничавших с западными союзниками в период их нахождения в этой стране. Моррисон отчитался о 400 эвакуированных на Зеленых континент афганцах, пообещав, что это цифра будет удвоена в самое ближайшее время.

Утро в аэропорту Кабула: люди всё ещё пытаются вырваться из Афганистана

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