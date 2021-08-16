Как разбилась фарфоровая бомба с чумными блохами: В ФСБ напомнили о планах Японии против СССР

Под давлением свидетельских показаний Отодзо Ямада признал планы Японии по применению против СССР бактериологической бомбы

Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году, говорится в архивах, впервые рассекреченных ФСБ России. Авторы исследования ссылаются на первые протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, которые были получены в рамках судебного Хабаровского процесса в 1945-1949 годах. Об этой тайной стороне Великой Отечественной войны напоминает ФСБ России.

ФАРФОРОВАЯ БОМБА

В 1945 году советский десант захватил почти всех медиков-бактериологов "Отряда 731". Среди арестованных оказался и главнокомандующий Квантунской армией генерал Отодзо Ямада. Во время суда в 1949 году Ямада подтвердил, что отряд №731 «был организован в целях подготовки бактериологической войны, главным образом против СССР, а также против Монгольской Народной Республики и Китая».

Под давлением свидетельских показаний Отодзо Ямада признал планы Японии по применению против СССР бактериологической бомбы «системы Исии». Он лично согласовывал этот коварный план.

«Бомба названная в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, который с 1937 года проводившего биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными, среди которых были и разведчики. Она имела керамический корпус, который был начинен зараженными чумой блохами. После взрыва над землей на высоте 100 метров больных насекомых разносило ветром на километры», - сообщают архивы ведомства.

Впервые о подробно о подготовке японских военных к бактериологической войне рассказал историограф ГРУ Владимир Лота в своей книге «За гранью возможного: «Военная разведка России на Дальнем Востоке 1918-1945 годы».

По данным Владимира Лота благодаря работе военных разведчиков советское руководство знало, что с 1937 года рядом с японскими городами Харбин и Чанчунь были развернуты две бактериологические лаборатории, в которых проводились опыты по культивированию и распространению бактерий чумы, тифа и холеры.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ПАРТИЯ

Но опасность несла не столько «фарфоровая бомба» с чумой, тифом и холерой, как миллионная императорская японская армия в Маньчжурии, которая в 1941 году могла прийти на помощь Гитлеру и открыть второй фронт для СССР (27 сентября 1940 года в Берлине между Германией, Италией и Японией на десять лет был подписан Тройственный пакт о военном союзе).

«Благодаря своевременным и точным докладам Рихарда Зорге (работал в Японии) и Льва Сергеева (Морис с 1940 года работал военным атташе в США) в октябре 1941 года Иосиф Сталин узнал, что Япония «нацелена на юг и в ближайшее время не намерена нападать на СССР». Это позволило ему принять правильное решение и перебросить часть дивизий из Сибири и Дальнего Востока под Москву, что позволило в тот критический момент защитить столицу от захвата немецкими войсками», - пишет Лота.

Напомним, Япония с 1937 года была занята войной с Китаем. 7 декабря 1941 японская авиация разгромила американский флот на военно-морской базе в Перл-Харборе (Гавайские острова), который пытался сохранить свое влияние в Южно-Китайском море. 8 декабря 1941 года США объявили войну Японии, а через три дня Гитлер, как военный союзник японского императора объявил войну США.

Доклады разведки Сталину о событиях на этих фронтах позволяли верно рассчитывать ходы в этой смертельной партии.

«Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил», - пишет Лота и отмечает, что: «сведения, добытые резидентами ГРУ убедили Сталина также отказаться от размещения американской бомбардировочной авиации на Дальнем Востоке, что предотвратило вступление Японии в войну против СССР в 1942-1944 гг. Сталин хоть и дал США свое согласие на участие в войне против Японии, но заявил о готовности вступить в войну на Дальнем Востоке по завершении военных действий в Европе. За это время военная разведка добыла точные сведения о Квантунской армии, что впоследствии способствовало ее капитуляции и полному разгрому. Если бы Сталин открыл второй фронт против Японии чуть раньше, против СССР могла быть развязана бактериологическая война».

ТО, ЧЕГО БОЯЛИСЬ САМУРАИ

Безусловно, Сталин мог в любой момент с 1941 года разместить американские бомбардировщики на аэродромах Владивостока. И японцы уже в 1943 году могли знать, что американские ученые работают над своей первой ядерной бомбой.

Кроме того, у самураев поубавилось духа после того, как 4-7 июня 1942 года США нанесли сокрушительный удар по японскому флоту у атолла Мидуэй. И США дали понять Японии, что на этом не остановятся - им нужна была абсолютная победа.

По данным Лота в 1943 году, накануне победы в Сталинградской битве, резидент советской военной разведки полковник Федор Феденко сообщал в Центр из Чанчуня: «По сообщению источника, Германия настаивает на вступлении Японии в войну против СССР. Однако японцы не намерены развязывать эту войну до тех пор, пока Германия не добьется решающих успехов на Восточном фронте. Япония опасается, что в случае войны против СССР союзники используют Владивосток, откуда совместно с советской авиацией будут бомбить японские острова».

Момент подписания акта о капитуляции Японии. От СССР акт подписывает генерал-лейтенант К.Н.Деревянко Фото: фотохроника ТАСС.

В Кремле в 1944 году было известно, что США на завершающем этапе Второй мировой войны могут использовать атомное оружие против Японии. Об этом доложил в Центр из Нью-Йорка разведчик-нелегал Артур Адамс («Ахилл»). В письме начальнику военной разведки Адамс 7 марта 1944 года, в частности, сообщал, что новый снаряд, который создается в США, «...будучи сброшенным на землю, излучением уничтожит все живущее в районе сотен миль. Этим проектируется полное уничтожение Японии».

Из книги Лота становится понятно, что информация от Рихарда Зорге сравнивалась с донесениями от Мориса из Вашингтона, на которого работала разветвленная резидентура «Омега», в которую входили офицеры американской армии и разведки. А последние имели ключ к японскому дипломатическому шифру и могли перехватывать и читать радиограммы японских дипломатов.

Вот, благодаря нашим разведчикам в США, всю эту переписку читал Сталин. И не только японскую. Сталин даже до начала работы Потсдамской конференции ознакомиться с содержанием проекта текста, который писали в Вашингтоне с мая 1945 года.

Эта смертельная партия советских военных разведчиков и дипломатов на геополитическом поле закончилась печально для Японии. Случилось то, чего самураи больше всего боялись: 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик В-29 сбросил на японский город Хиросима (погибли 140 000 японцев) урановую бомбу "Little Boy" мощностью 18 килотонн в тротиловом эквиваленте. 8 августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия (запрещено Женевским протоколом с 1928 ) и принимая во внимания союзнический тандем Токио и Берлина, объявил японцам войну. 9 августа началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Американцы не отставали: в тот же день ядерный гриб завис над Нагасаки (вторая американская бомба унесла жизни 74 000 человек).

Третью бомбу американцам применять не пришлось: спустя неделю после начала операции император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. По приговору трибунала он получил в СССР 25 лет лагерей, а его подчиненный микробиолог, начальника специального отряда 731 Квантунской армии Сиро Исии в 1945 году был вывезен американцами в США, где до сих пор интересуются его работами.

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