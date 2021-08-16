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В мире16 августа 2021 12:30

Как разбилась фарфоровая бомба с чумными блохами: В ФСБ напомнили о планах Японии против СССР

Благодаря усилиям военной разведки советским дипломатам удалось сдержать самураев от развязывания бактериологической войны
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Под давлением свидетельских показаний Отодзо Ямада признал планы Японии по применению против СССР бактериологической бомбы

Под давлением свидетельских показаний Отодзо Ямада признал планы Японии по применению против СССР бактериологической бомбы

Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году, говорится в архивах, впервые рассекреченных ФСБ России. Авторы исследования ссылаются на первые протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, которые были получены в рамках судебного Хабаровского процесса в 1945-1949 годах. Об этой тайной стороне Великой Отечественной войны напоминает ФСБ России.

ФАРФОРОВАЯ БОМБА

В 1945 году советский десант захватил почти всех медиков-бактериологов "Отряда 731". Среди арестованных оказался и главнокомандующий Квантунской армией генерал Отодзо Ямада. Во время суда в 1949 году Ямада подтвердил, что отряд №731 «был организован в целях подготовки бактериологической войны, главным образом против СССР, а также против Монгольской Народной Республики и Китая».

Под давлением свидетельских показаний Отодзо Ямада признал планы Японии по применению против СССР бактериологической бомбы «системы Исии». Он лично согласовывал этот коварный план.

«Бомба названная в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, который с 1937 года проводившего биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными, среди которых были и разведчики. Она имела керамический корпус, который был начинен зараженными чумой блохами. После взрыва над землей на высоте 100 метров больных насекомых разносило ветром на километры», - сообщают архивы ведомства.

Впервые о подробно о подготовке японских военных к бактериологической войне рассказал историограф ГРУ Владимир Лота в своей книге «За гранью возможного: «Военная разведка России на Дальнем Востоке 1918-1945 годы».

По данным Владимира Лота благодаря работе военных разведчиков советское руководство знало, что с 1937 года рядом с японскими городами Харбин и Чанчунь были развернуты две бактериологические лаборатории, в которых проводились опыты по культивированию и распространению бактерий чумы, тифа и холеры.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ПАРТИЯ

Но опасность несла не столько «фарфоровая бомба» с чумой, тифом и холерой, как миллионная императорская японская армия в Маньчжурии, которая в 1941 году могла прийти на помощь Гитлеру и открыть второй фронт для СССР (27 сентября 1940 года в Берлине между Германией, Италией и Японией на десять лет был подписан Тройственный пакт о военном союзе).

«Благодаря своевременным и точным докладам Рихарда Зорге (работал в Японии) и Льва Сергеева (Морис с 1940 года работал военным атташе в США) в октябре 1941 года Иосиф Сталин узнал, что Япония «нацелена на юг и в ближайшее время не намерена нападать на СССР». Это позволило ему принять правильное решение и перебросить часть дивизий из Сибири и Дальнего Востока под Москву, что позволило в тот критический момент защитить столицу от захвата немецкими войсками», - пишет Лота.

Напомним, Япония с 1937 года была занята войной с Китаем. 7 декабря 1941 японская авиация разгромила американский флот на военно-морской базе в Перл-Харборе (Гавайские острова), который пытался сохранить свое влияние в Южно-Китайском море. 8 декабря 1941 года США объявили войну Японии, а через три дня Гитлер, как военный союзник японского императора объявил войну США.

Доклады разведки Сталину о событиях на этих фронтах позволяли верно рассчитывать ходы в этой смертельной партии.

«Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил», - пишет Лота и отмечает, что: «сведения, добытые резидентами ГРУ убедили Сталина также отказаться от размещения американской бомбардировочной авиации на Дальнем Востоке, что предотвратило вступление Японии в войну против СССР в 1942-1944 гг. Сталин хоть и дал США свое согласие на участие в войне против Японии, но заявил о готовности вступить в войну на Дальнем Востоке по завершении военных действий в Европе. За это время военная разведка добыла точные сведения о Квантунской армии, что впоследствии способствовало ее капитуляции и полному разгрому. Если бы Сталин открыл второй фронт против Японии чуть раньше, против СССР могла быть развязана бактериологическая война».

ТО, ЧЕГО БОЯЛИСЬ САМУРАИ

Безусловно, Сталин мог в любой момент с 1941 года разместить американские бомбардировщики на аэродромах Владивостока. И японцы уже в 1943 году могли знать, что американские ученые работают над своей первой ядерной бомбой.

Кроме того, у самураев поубавилось духа после того, как 4-7 июня 1942 года США нанесли сокрушительный удар по японскому флоту у атолла Мидуэй. И США дали понять Японии, что на этом не остановятся - им нужна была абсолютная победа.

По данным Лота в 1943 году, накануне победы в Сталинградской битве, резидент советской военной разведки полковник Федор Феденко сообщал в Центр из Чанчуня: «По сообщению источника, Германия настаивает на вступлении Японии в войну против СССР. Однако японцы не намерены развязывать эту войну до тех пор, пока Германия не добьется решающих успехов на Восточном фронте. Япония опасается, что в случае войны против СССР союзники используют Владивосток, откуда совместно с советской авиацией будут бомбить японские острова».

Момент подписания акта о капитуляции Японии. От СССР акт подписывает генерал-лейтенант К.Н.Деревянко

Момент подписания акта о капитуляции Японии. От СССР акт подписывает генерал-лейтенант К.Н.Деревянко

Фото: фотохроника ТАСС.

В Кремле в 1944 году было известно, что США на завершающем этапе Второй мировой войны могут использовать атомное оружие против Японии. Об этом доложил в Центр из Нью-Йорка разведчик-нелегал Артур Адамс («Ахилл»). В письме начальнику военной разведки Адамс 7 марта 1944 года, в частности, сообщал, что новый снаряд, который создается в США, «...будучи сброшенным на землю, излучением уничтожит все живущее в районе сотен миль. Этим проектируется полное уничтожение Японии».

Из книги Лота становится понятно, что информация от Рихарда Зорге сравнивалась с донесениями от Мориса из Вашингтона, на которого работала разветвленная резидентура «Омега», в которую входили офицеры американской армии и разведки. А последние имели ключ к японскому дипломатическому шифру и могли перехватывать и читать радиограммы японских дипломатов.

Вот, благодаря нашим разведчикам в США, всю эту переписку читал Сталин. И не только японскую. Сталин даже до начала работы Потсдамской конференции ознакомиться с содержанием проекта текста, который писали в Вашингтоне с мая 1945 года.

Эта смертельная партия советских военных разведчиков и дипломатов на геополитическом поле закончилась печально для Японии. Случилось то, чего самураи больше всего боялись: 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик В-29 сбросил на японский город Хиросима (погибли 140 000 японцев) урановую бомбу "Little Boy" мощностью 18 килотонн в тротиловом эквиваленте. 8 августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия (запрещено Женевским протоколом с 1928 ) и принимая во внимания союзнический тандем Токио и Берлина, объявил японцам войну. 9 августа началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Американцы не отставали: в тот же день ядерный гриб завис над Нагасаки (вторая американская бомба унесла жизни 74 000 человек).

Третью бомбу американцам применять не пришлось: спустя неделю после начала операции император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. По приговору трибунала он получил в СССР 25 лет лагерей, а его подчиненный микробиолог, начальника специального отряда 731 Квантунской армии Сиро Исии в 1945 году был вывезен американцами в США, где до сих пор интересуются его работами.

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