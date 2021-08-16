«Прощайте, копейки»: Экономист предложил отменить в России мелкую монету

В России мелкие номиналы монет давно себя изжили Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мелкие номиналы - в копейку, в пять и даже в десять копеек - не нужны. Такое заявление сделал доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

- В России такие мелкие номиналы монет давно себя изжили. Я бы оставил минимально 50 копеек, - рассказал экономист в интервью «Газете.ру». - Но проблема заключается в том, что в розничной торговле используются товары, которые продаются на вес. В связи с этим возникают дробные цифры. И не всегда можно сделать так, чтобы товар стоил без всяких мелких номиналов.

По его мнению, в ЦБ могли бы придумать некий механизм округления цен. А потом распространить этот регламент на всех участников рынка. Правда, вряд ли в этом есть какой-либо смысл.

Во-первых, продавцы и покупатели самостоятельно все регулируют. Кто-то не берет мелкую монету, когда получает ее на сдачу. Или берет и высыпает в домашнюю копилку. При этом некоторые магазины настроили автоматическое округление. Сумму в чеке снижают до полных рублей - то есть в пользу покупателя. Это выгодно и для самих магазинов - им не нужно заказывать копейки в банках, чтобы обеспечить кассиров мелочью для сдачи.

Во-вторых, наличные сами по себе (как купюры, так и монеты) нужны все реже. По данным ЦБ, мелкую монету там не чеканят уже три года (производят лишь номиналы от рубля и выше). Доля безналичных операций достигла 70%. В большинстве случаев россияне пользуются картами. Банковские терминалы появились даже в самых удаленных районах. Поэтому доля наличных платежей будет с каждым годом снижаться. А значит, смысла в отказе от мелких монет и в «округлении» конечных сумм не очень много.

ВОПРОМ РЕБРОМ

И что, пора разбивать копилки?

Хотя оборот мелкой монеты снизился, это не значит, что копейки не будут принимать в магазинах. В Центробанке не раз заявляли, что металлические деньги - это тоже деньги. И их обязаны принимать в любых магазинах и банках. Их роль в денежном обороте будет снижаться, но они останутся законным платежным средством еще долгое время. При этом в следующем году ЦБ запустит пилотный проект в одном из регионов - по сбору мелочи у населения. В торговых центрах установят специальные монетоприемные терминалы. Туда можно будет загрузить монеты и перевести полученную сумму себе на банковский или мобильный счет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Прохоров, директор «Монетной компании»

«В копилках у россиян лежит 50 миллиардов рублей мелочи»

- В 2020 году в обороте находилось 69 млрд монет (на сумму 111 млрд рублей). При этом, из этой суммы около 50 млрд не находятся в обороте, а лежат у населения в копилках, блюдцах для мелочи и прочих потайных местах. Если разделить эти 50 млрд на число экономически активных россиян (78 млн человек), то получится, что у каждого жителя России в возрасте от 15 до 65 лет лежит 641 рубль в мелкой монете. Это грубый подсчет, но посыл верен - у каждого из нас есть деньги, о которых мы постоянно забываем. И эти залежи металла никак не участвуют в экономике.

Больше того, их «выключенность» из экономической жизни страны приводит к дефициту металлических денег. В первую очередь это создает трудности для ритейлеров. Они обязаны снабжать кассиров монетами для сдачи покупателям. Потому вынуждены постоянно заказывать монеты у банков. Те обращаются в Центробанк. А тот стремится сокращать чеканку новых монет, потому что для него это убыточное мероприятие.

Какой из этой ситуации можно найти выход, учитывая, что полностью на безналичные платежи мы перейдем очень нескоро? Самое разумное – каким-то образом собирать монеты у населения, возвращать их в экономику.

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