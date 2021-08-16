Путин о восстановленном Тулуне: Я говорил, что будет лучше

В 2019 году аномальный паводок практически смыл 40-тысячный город Тулун в Иркутской области. Путин тогда поручил не просто восстановить поселение, а сделать его лучше. Первые результаты есть: инфраструктура отстроена на 75%, больше 80% домов для пострадавших взамен уничтоженных возведено.

- Жильё качественное? Всё нормально? - уточнил Путин. Увы, прецеденты, когда у новых домов от государства хромало качество, были.

- Да, есть сегодня недостатки, мы видим, но в любом случае всё это устраняется, - успокоил губернатор.

В первую очередь, город прикрыли капитальными дамбами, чтобы избежать повторения двухлетней трагедии.

- У нас уже были пиковые значения прошлого, этого года – выдержали, «большую воду» не допустили, - похвастался Кобзев дамбами.

В Тулуне теперь много нового. Губернатор сказал, что в городе построили «школу 21 века», которой больше нет нигде в области. Новая больница лучше, чем в соседних районах. А ледового дворца в местных краях вообще никогда не было.

- Мы последний сад открывали жители плакали, от радости, конечно, - рассказал губернатор.

- Я говорил, что будет лучше, - довольно ответил президент.

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